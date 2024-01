​Valladolid se prepara para los Premios Goya 2024 con presencia récord de nominados

A pocos días de que Valladolid se convierta en anfitriona de la 38 edición de los Premios Goya, la ciudad se prepara para celebrar la noche más importante del cine español. Exposiciones urbanas, pases de las películas que optan a llevarse premio, encuentros con nominadas y nominados, iluminación especial en los edificios emblemáticos y réplicas gigantes de los Goya por toda la capital del Pisuerga son algunas de las actividades previas de las que podrán disfrutar habitantes y visitantes, de forma gratuita.





Así lo han avanzado hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en la rueda de prensa que han protagonizado junto al vicepresidente de la institución, Rafael Portela, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero.

“Se pondrán a disposición de los ciudadanos de Valladolid cerca de 14.000 localidades gratuitas para disfrutar de los distintos momentos que rodean a la experiencia de los Goya en Valladolid, de las que 1.800 serán para las proyecciones escolares, 1.500 para los encuentros con nominados y nominadas y 8.400 para las proyecciones en el Teatro Carrión, que el 10 de febrero retransmitirá en directo la ceremonia para 600 personas. En la alfombra roja de la Feria de Valladolid también habrá espacio para cientos de personas, además de la presencia en el auditorio de las asociaciones y entidades representativas de la ciudad”, ha destacado Jesús Julio Carnero.

“Contamos con un número récord de actividades que permitirán a los habitantes de esta ciudad acercarse a la gran fiesta de nuestro cine. La voluntad de la Academia no es solo ofrecer una gala memorable, sino que nuestra ciudad anfitriona se sienta orgullosa de acoger los Premios Goya 2024. Y eso lo queremos lograr no solo el sábado 10 de febrero, sino desde hoy mismo y a lo largo de las docenas de actividades que hemos diseñado”, ha destacado Méndez-Leite. Rafael Portela y Blanca Jiménez Cuadrillero han detallado los distintos actos previos a la ceremonia que se darán cita en Valladolid.

Encuentros, una exposición urbana y Goyas gigantes por toda la ciudad

Con la inauguración hoy miércoles de la exposición urbana La emoción de los Goya, continúan las propuestas de la Academia para inundar Valladolid de la magia del cine, a través de momentos históricos de la gala y de algunos de los rostros más emblemáticos del cine como Penélope Cruz, Cate Blanchett, Pedro Almodóvar, Concha Velasco, Antonio de la Torre o Elvira Mínguez, hasta un total de 48 imágenes. Una muestra que podrá recorrerse por la calle Santiago de la ciudad.

También desde hoy, el público podrá fotografiarse con las ocho estatuas gigantes del Premio Goya que se instalarán en la Plaza Mayor, Plaza Zorrilla, Plaza de San Pablo, Plaza de Portugalete, Plaza Marcos Fernández (Parquesol), Plaza del Carmen (Delicias), Plaza de la Solidaridad (La Victoria) y Plaza Ribera de Castilla (Rondilla).

Valladolid será en estas semanas un punto de encuentro entre sus gentes y los nominados y nominadas a los Premios Goya. El primero de ellos, será el 22 de enero a las 17:30 horas en la Fundación FUNDOS, con la presencia de Alberto Ammann, María Vázquez o Hovik Keuchkerian, nominados en las categorías Mejor Actor y Actriz Protagonista. También en el mismo espacio, el día 29 de enero, participarán en otro encuentro compañeros y compañeras de nominación como Malena Alterio, David Verdaguer, Manolo Solo, Carolina Yuste y Enric Auquer. El día 9 de febrero, harán lo propio los nominados a Mejor Dirección, J.A. Bayona, David Trueba y Elena Martín, sumándose así a la programación con mayor presencia de nominados de la historia de los Premios Goya.

Dos encuentros más estrecharán el vínculo entre la ciudad y el cine. El primero de ellos, tendrá como protagonistas a participantes de diferentes programas de Residencias de la Academia de Cine que han sido nominados a los Goya en esta 38 edición como Álvaro Gago, nominado a Mejor Dirección Novel por Matria; Amaya Villar por Contigo, contigo y sin mí; Guillermo García López por Aunque es de noche; y Eva Valiño por 20.000 especies de abejas.

El cine iberoamericano también tendrá un especial protagonismo con un encuentro que acercará al público a los nominados y nominadas a Mejor Película Iberoamericana el viernes 9 de febrero con Maite Alberdi, directora de La memoria infinita; Pedro Borges, productor de Alma viva; Glorimar Marrero, directora de La pecera; Bárbara Sarasola, productora de Puan y Diego Vicentini, director de Simón.

Proyecciones y acciones educativas

El Teatro Carrión acogerá proyecciones de las películas nominadas al Goya en esta 38 edición entre ellas La sociedad de la nieve, Cerrar los ojos, Saben Aquell, 20.000 especies de abejas –con la presencia de su productora Valérie Delpierre– y Un amor –con la presencia de la productora Marisa Fernández Armenteros–, todas ellas optan a Mejor Película. Además, podrán verse Te estoy amando locamente, Upon Entry (La llegada), Matria, Las chicas están bien, que optan a Mejor Dirección Novel, y Dispararon al pianista, Robot Dreams, Hannah y los monstruos, El sueño de la Sultana o Momias, nominadas a Mejor Película de Animación.

Las actividades educativas para escolares y jóvenes comenzarán el 25 de enero, con la proyección de Hannah y los monstruos y la presentación a cargo de su productor Pere Clos Muntsant. Al día siguiente, el director Juan Jesús García Galocha presentará Momias y en las próximas semanas también podrá verse Robot Dreams.

El laboratorio de cine del barrio de Pajarillos también será protagonista de las actividades con la proyección de 20.000 especies de abejas, largometraje que opta a 15 Premios Goya. En esta iniciativa, los jóvenes participantes podrán conversar con una de las productoras de la película, Valérie Delpierre. A estas acciones, se suma un concurso de dibujo para niños y jóvenes que tendrá como tema central al cine y las películas nominadas.

Una ciudad de cine

El glamour de los Premios Goya llegará al hall del Ayuntamiento donde, hasta la celebración de la gala, el público vallisoletano podrá retratarse con el Premio Goya, en el photocall por el que desfilarán, nominados, nominadas y grandes personalidades del cine español el próximo día 10 de febrero.

Desde el 26 de enero, en la Plaza Mayor habrá una pantalla gigante donde se podrá los Premios Goya en directo o una pantalla con la cuenta atrás hasta la noche más esperada de nuestro cine, que estará ubicada en la estación de tren de Valladolid-Campogrande. Autobuses vinilados, banderolas y una iluminación especial en San Benito (edificio VIVA) seguirán reflejando el estrecho vínculo entre Valladolid y el séptimo arte.

Cómo acceder a las entradas

La entrada a las actividades será gratuita hasta completar el aforo y las localidades se podrán adquirir, a partir del viernes, desde la página web de la Academia, a través del ciclo ‘Los Goya en Valladolid’.

Solo podrán reservarse 2 invitaciones por persona para cada proyección o encuentro. Es importante destacar que en todas las actividades habrá una zona habilitada para personas con movilidad reducida.

El público vallisoletano también podrá estar presente en la alfombra roja de los Goya 2024

La ceremonia contará con un espacio exterior por el que desfilarán los protagonistas de la gran noche del cine español y en el que se darán cita varios cientos de aficionados.

Aquellas personas que deseen acudir deberán rellenar un formulario web en los plazos convenidos, teniendo preferencia para acceder quienes envíen antes la información y aporten un post en redes sociales con una fotografía de su participación en las actividades o en la que aparezca de forma individual en alguna de las localizaciones y/o emplazamientos de la ciudad habilitados específicamente con ocasión de los Premios Goya. El post donde aparezca esta fotografía deberá́ incluirse como link a la hora de rellenar el formulario de inscripción.