​Thomas Anders, ‘Meine lieblingsrezepte’ (Mis recetas favoritas)

Thomas Anders nos invita meternos en la cocina para desarrollar nuestra creatividad, dar rienda suelta a nuestra imaginación con platos auténticos, cercanos, fáciles y deliciosos que harán que cocine, quien no ha cocinado nunca, quien no le gusta cocinar, y los que adoran cocinar aún les gustará más.



La creatividad es uno de los ingredientes imprescindibles en la cocina. Según la definición del diccionario, crear: «es producir una obra a partir de la capacidad artística, imaginativa o intelectual de su autor. En la cocina, la obra es realizada a través del cocinero».

La creatividad puede estar en la presentación de un plato, en cómo se corta una verdura o una fruta, en los colores utilizados, en los ingredientes o en otros numerosos aspectos relacionados con la comida. Cuando un cocinero crea un plato, debe combinar texturas, aromas, colores, formas y sabores. Esto no es sencillo, ya que requiere el dominio, el conocimiento del producto y de las técnicas que se emplean.



La cocina es arte, innovación e imaginación. La cocina se centra en innovar, crear a partir de construir, fusionar, deformar, aplastar, plasmar, dando origen a nuevos platos. No nos olvidemos que el propio Leonardo Da Vinci expresó su creatividad también en el mundo culinario, así que no es de estañar que un artista como Thomas Anders, también sea un virtuoso entre los fogones, y que nos permita disfrutar de ese virtuosismo en la cocina con su segundo libro de cocina MEINE LIEBLINGSREZEPTE (Mis recetas favoritas).



Thomas Anders es un cantante, actor, moderador, compositor y productor alemán. Fue el vocalista del grupo Modern Talking. Actualmente continua una exitosa carrera en solitario, y le apasiona cocinar, en este libro encontrarás sus recetas favoritas. La cocina es meditación, expresión, utilizar el lenguaje de los sentidos para decir a los demás lo mucho que los amamos, mimando sus sentidos con deliciosos platos que podremos encontrar en este libro; desde desayunos y meriendas, como por ejemplo una tarta flambeada rápida y sabrosa, a entrantes y ensaladas, como la ensalada de carne con rábano picante sobre pan de masa madre tostado; sopas como la sopa fría de pepino, con espuma de ricotta y palitos de pan de jamón; platos principales como un gulash de venado con romero, compota de arándanos y repollo estofado, y no pueden faltar los postres como, por ejemplo, pasteles de albaricoque y ciruelas.

Como nos enseña Laura Esquivel en su novela Como Agua para Chocolate, el que prepara la comida transfiere sus emociones y sus pensamientos, para que cada paladar que pruebe su sabor reciba el impacto, algo muy bonito y cierto. Cocinar es un arte, y como cualquier obra de arte, siempre transmite los sentimientos del autor.

MEINE LIEBLINGSREZEPTE (Mis recetas favoritas), es un libro que no te puede faltar en tu biblioteca, con el que disfrutaras elaborando sus deliciosas recetas en cualquier época del año; como por ejemplo en una lluviosa tarde de otoño, en el que se mezcla el sedante murmullo de la lluvia, al deslizarse por los cristales de la ventana, con el canto de las cazuelas en el fuego; y todo ello acompañado con una copa de vino mientras ojeas el libro de cocina para elegir que receta que será la siguiente. ¡Guter Appetit!

------------------ Fotográfico: Johannes Grau y Maria Brinkop para TreTorri Verlag