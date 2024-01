Tendencias para hombre 2024 en cortes, bigote y barba

Vuelve un clásico entre los cortes masculinos como el pompadour, que consiste en un mismo largo en la parte trasera de la cabeza y en la zona superior (Zac Efron o Zayn Malik lo han llevado en muchas ocasiones) y que suele peinarse con tupé hacia atrás: “Destaca por los laterales más cortos y la parte de arriba más larga, resaltando y marcando más las patillas y la nuca. El largo de los lados y la parte de atrás van disminuyendo gradualmente. Lo recomiendo para hombres con barba ya que en conjunto se ve genial” – nos cuenta Paul Tudor, director y primer estilista de David Künzle Fuencarral.

Por otro lado, el corte undercut nunca ha dejado de estar de moda, es sumamente favorecedor y queda bien en cualquier tipo de rostro, de hecho existen varias opciones para llevarlo. Destaca por llevar el pelo muy corto en los laterales de la cabeza, desde abajo hasta la zona de las sienes, y más largo en la parte de la coronilla. En cuánto a la técnica,consiste en ir afeitando la parte inferior de la cabeza de abajo hacia arriba, que contrastará con la parte superior. Es muy versátil y para cualquier edad y tipo de cabello, no importa si este es liso, rizado u ondulado, si bien debe evitarse en cabellos finos o con problemas de calvicie.

Variantes como el edgyundercut, que no tiene degradación entre la parte superior del cabello y los laterales, también será uno de los más señeros este 2024, o los cortes militares (buzzcuts) como el que suele lucir Michael B. Jordan, con degradado lateral muy marcado.



Desde David Künzle Fuencarral , también destacan el sidepart como otro de los cortes que más se verán en 2024 para hombres, sobre todo jóvenes: “Es un corte formal, atemporal y algo romántico, peinado hacia un lado (raya marcada) para crear más volumen y densidad capilar” y el shaggy, que es justo todo lo contario, pues se caracteriza por ser más desenfadado, dinámico y rebelde. El actor irlandés de moda, Paul Mescal, es un asiduo al mullet, un corte que deja la parte trasera más larga con los lados y la delantera, más cortos.

Barbas, bigotes y cómo cuidarlos



Entre las barbas más representativas que siguen de moda están las stubble, la típica barba de tres días de toda la vida, pero cuidada, desaliñada estudiadamente. Como también en bigotes, el estilo beardstache, también muy común con la barba más corta que el bigote, tipo walrus o chevron. Queda muy bien en rostros cuadrados y alargados y dan un aire muy masculino. Para su cuidado, tanto las barbas como los bigotes requieren de un buen jabón con base de aceite que sea emoliente, ya que aportan mucha hidratación y se evita la caspa y la descamación, con un efecto bálsamo que suavice y aleje del frizz, con proteína para no romper la fibra capilar.



Estos jabones se recomiendan en bigotes beardstache más bien cortos por encima de la comisura del labio y en bigotes más largos en cortes en diagonal desde el centro, para facilitar la ingesta de líquidos y sólidos: “Hay cuatro reglas básicas que debes cumplir para tener una barba y bigote perfectamente hidratados: usa un chapú específico con ingredientes suaves que no irriten, utiliza acondicionador después de cada lavado, escoge una crema para barba que pueda extenderse y absorberse bienademás de no ensuaciarla, y acostumbra a tu barba a un seruma la noche por toda la zona”– nos cuenta María García, responsable de experiencia de cliente en Dalire , firma española de champús sin sulfatos.