"The Road Dance": la noche en que todo cambió

El próximo 19 de enero, Filmin estrenará "The Road Dance", segundo largometraje del director estadounidense Richie Adams ("Of Mind and Music"). La película adapta una novela del periodista John MacKay, quien estudió la historia real de su pueblo, en la escocesa Isla de Lewis, y que documenta un trágico suceso ocurrido en la zona a principios del siglo XX.





La actriz Hermione Corfield, vista en películas como "Nacido Rey", de Agustí Villaronga, o "Contagio en alta mar", firma probablemente el mejor papel de su carrera. Interpreta a Kirsty Macleod, una joven aldeana que, en una noche de fiesta y baile para despedir a los jóvenes que van a alistarse en el ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial, es víctima de un trágico y misterioso asalto. La película relata los días previos y los meses posteriores a la fatídica noche, y analiza hábilmente temas como el abuso, el trauma, la sororidad y lo que significaba ser mujer a principios del siglo XX.

"The Road Dance" se rodó integramente en la ciudad real de Garenin (o Gearrannan en gaélico escocés) en la hermosa isla de Lewis. Fue posible porque sus habitantes abrieron las puertas de sus casas para que se filmaran las escenas. "Era una especie de set cerrado. Todo se rodó en exteriores. Creo que por eso resulta tan auténtica", afirma Richie Adams.

Aunque los temas que aborda la película (el abuso, el patriarcado, la vergüenza...) resuenan en 2024, la película es muy consciente histórica y culturalmente. Como explica Hermione Corfield, "lo genial del guión es que no intenta decir que las mujeres piensan de la misma manera ahora que entonces. Pero creo que, aunque está ambientada en esa época, hay muchas cosas que siguen siendo extremadamente relevantes hoy en día". La actriz añade: "Queríamos que el público se quedara con un sentido de resiliencia y de esperanza: incluso en una época y un lugar donde había tanta presión por ser mujer, y después de ser vapuleada, todavía hay una salida para la protagonista".

La película se estrenó internacionalmente en el Festival de Edinburgo, donde se llevó el Premio del Público, y posteriormente fue también premiada en los festivales de Manchester y Sedona.