​Se sigue abusando de los animales en las cabalgatas infantiles de Reyes

Ya el año pasado realicé un artículo de opinión denunciando públicamente que en una infiltración en la cabalgata de Picassent puede documentar equinos y bovinos estresados, llenos de cuerdas y siendo forzados de manera antinatural a hacer lo que el egoísta humano quiera, pues el negocio y la codicia parece estar por encima de la protección y derechos de los que deberían gozar todos los animales.



Picassent este año repite y vuelve a explotar animales en su cabalgata y no solamente eso, el ayuntamiento sigue sin pronunciarse sobre la violencia ejercida por varias personas que defendían el abuso animal y en los vídeos que grabé el pasado año quedaba clara su actitud que precisamente buscaba mediante la violencia impedirme grabar para que no se viera lo que se hace con los animales porque digo yo que si no tienen nada que ocultar, de nada tienen que preocuparse.

De hecho, me amenazaron de que si publicaba esos vídeos en los que aparecía su imagen porque se metieron por el medio a estorbar y coaccionar, me iban a denunciar y un año después que ya ha prescrito todavía sigo esperando la denuncia...

Sí que interpuse yo una denuncia contra una de esas personas que después me volvió a increpar y amenazar junto a su hijo pequeño en los festejos taurinos de Beniparrell que fui a documentar ya en verano, pero la Guardia civil del evento no mostró mucho interés por ayudar y parece ser que ni siquiera identificó a la persona (aún está en fase de investigación el presunto delito leve de amenazas o coacciones).

Lógicamente, la ley de malestar animal impulsada por el polémico Sergio García Torres, que acabó dimitiendo por discrepar con su partido, no evita en absoluto la participación de animales, como bien explicaba en redes sociales la vicepresidenta de PACMA Cristina García Salazar y ha sido confirmado por la actual dirección de "derechos" de los animales unas horas antes de las cabalgatas. Simplemente, hay una ridícula regulación que queda a la interpretación de la administración que lógicamente nunca se pone del lado de los animales.

PICASSENT O BONREPÓS Y MIRAMBELL ENTRE MUCHOS OTROS SON AYUNTAMIENTOS ANCLADOS EN UN PASADO MUY OSCURO

Diga lo que diga la ley, el hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea ético, pues los festejos taurinos o el tiro de arrastre también lo son y no hay más que ver los vídeos de la miseria y crueldad a la que condenan a los animales. La legalidad es una cuestión de poder y ese poder hace que el otro, en este caso un humilde animal, no importe absolutamente nada.

Lo que quiero decir con esto es que son los ayuntamientos los que con una mínima ética que tengan pueden apostar por una cabalgata sin el uso de los animales, pues además de todo el sufrimiento que implica, estamos dando a la infancia una imagen muy alejada de lo que debería ser el tema pedagógico el cual debería llevar al respeto a todas las especies de animales y por ello es tan necesaria la educación desde la infancia, pues normalizar que los animales están para nuestra diversión o cualquier otro uso es muy nocivo en la niñez.

En Bonrepós y Mirambell, imágenes explícitas de caballos tirando de carros entre cuerdas y en Picassent, de nuevo diferentes animales explotados, también los típicos burritos pequeños que tanta "ternura" generan en los niños por no saber que ese animal está sufriendo.

Además, estos días varias personas me decían que eso es culpa de que el PP y Vox estén en las instituciones, pero casualmente esos dos pueblos están gobernados por la izquierda, al igual que muchos otros que hoy han explotado animales.

Si nos salimos de los pueblos de Valencia, entre muchos otros ejemplos, podemos ver en Oviedo caballos desplomados entre la lluvia.

"Me ha afectado mucho ver qué aún se siguen utilizando a los animales por la mera diversión de las personas en cabalgatas y que la gente que lleva a sus hijos, no les explica la realidad de que esos animales deben estar en su hábitat y son especialmente sensibles al ruido, aglomeraciones y todo el ambiente hostil que suponen las cabalgatas que utilizan a los animales, seres sintientes que merecen ser respetados", ha explicado Gema, vecina de Picassent y vegana, al igual que ambos hijos.

Alcaldes como el de Ourense dicen que la sonrisa de un niño justifica todo, declaraciones que son muy peligrosas y además los niños se lo pasan estupendamente con la animación sin necesidad de explotar animales y si en algunos casos les gusta que haya animales, es porque no tienen ni idea de la verdad.

Tampoco sería la primera vez que algún niño/a ha sufrido un accidente evitable porque lógicamente los animales en situación de estrés, pueden realizar movimientos bruscos o rápidos y provocar algún problema involuntario.

OPINIÓN DE UNA BIÓLOGA

Para mi artículo he preguntado a la bióloga Rosa Más que representa a la asociación Feumve que lucha por un menú vegano de calidad en todos los colegios y la protección general de la infancia vegana, pues muchas veces incluso llegan a sufrir bullying por los prejuicios e ignorancia que inculcan los adultos.

Tras pedirle unas declaraciones respecto a los animales que siguen usados en cabalgatas e inculcando esto como normal en la infancia, responde lo siguiente:

"La infancia debe ser educada en la empatía y el respeto a los demás; contemplar a otros animales obligados a participar en espectáculos es lo contrario a la bondad, pues el mensaje que se está enviando es que los demás animales están a nuestro servicio. Ellos no tienen ningún interés en desfilar o exhibirse en pasacalles, no les aporta el menor beneficio; antes al contrario, se encuentran en un ambiente que les resulta hostil y que nada tiene que ver con su naturaleza", explica.

"Es demencial pretender que en procesiones, belenes o cabalgatas los animales no van a sufrir situaciones 'incompatibles con su bienestar dadas las características propias de su especie' según manifiesta la ley de Malestar Animal, una norma absurda que hace diferenciaciones entre especies animales sin el menor rigor biológico. Esa arbitrariedad tiene consecuencias nefastas, como hemos podido ver en el lamentable espectáculo que ha tenido lugar en Oviedo. Nada de esto ocurriría si se respetaran los Derechos Animales y se tuvieran en cuenta sus intereses reales, que nada tienen que ver con diversiones humanas", zanja la bióloga.

VAMOS CON LA PARTE VETERINARIA

AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) reúne a más de 600 veterinarios y desde sus conocimientos también muestran su rechazo a las cabalgatas que utilizan animales.

“Los factores estresantes ambientales, ajenos a su naturaleza, son los que más les afectan, como los ruidos, luces, y el bullicio de la gente” que generan “un conjunto de estímulos desagradables y aversivos para los animales”. Y advierten que el uso reiterado de animales no supone su adaptación, sino todo lo contrario. “Todos los animales que padecen experiencias negativas las recuerdan, por lo que su continua explotación acabará por desarrollar un miedo crónico”.

Hace unos años, AVATMA publicó un informe sobre el maltrato de los animales forzados en cabalgatas y desfiles navideños en el que se evidencia el sufrimiento físico y emocional que pueden llegar a padecer varias especies animales que han venido siendo empleadas en festividades locales a partir del estudio de imágenes fotográficas, videos y visitas in situ.

Está claro que los animales utilizados para cabalgatas o cualquier otro fin, son una víctima directa del especismo, la discriminación por especie según incluso la RAE.

LAS CABALGATAS CON ANIMALES DEBEN DESAPARECER

Estos animales, para sus propietarios y para quienes contratan su presencia, son únicamente el objeto de una transacción económica, independientemente de sus intereses propios.

Sí, les ofrecen agua, comida, y un techo bajo que que dormir...ignorando el resto de sus necesidades y privándoles de libertad, en aras de lucrarse a su costa. Esto tiene un nombre: esclavitud.

Por lo tanto, mis peticiones para finalizar este artículo de opinión son las siguientes:

1. Leyes claras y justas para los animales que permitan su protección real para no ser utilizados como entretenimiento (es tan inhumano como injusto).

2. Mientras tanto, los ayuntamientos tienen la potestad de decidir que la cabalgata de su municipio sea libre de animales y esté adaptada, por lo tanto, al 2024 y en ese caso, los ayuntamientos deben informarse realmente para el año que viene no autorizarlo.

3. Educación real a la infancia sobre los intereses y necesidades de estos animales, pues claro está que nada bueno aprenden si desde bien pequeños les hacemos ver que los animales son para utilizar a nuestro antojo.

4. A ti que lees este artículo no solamente te pido que NO apoyes el entretenimiento a costa del sufrimiento animal, también te pido que te informes en fuentes fiables de lo que es el especismo y de lo realmente fácil que es respetar a todas las especies de animales mediante el veganismo, pues es un posicionamiento ético que no discrimina a ninguna de las especies.

Aunque cierto es que ha aumentado la conciencia social y cada vez al menos en este aspecto hay más ayuntamientos que recapacitan, cada lugar que ha explotado animales en la cabalgata de Reyes ha generado un sufrimiento gratuito a un ser indefenso que no merece pasar por esta situación y por ello, el activismo también es muy necesario.

Espero que en tu vida diaria pienses ahora mucho más en los animales y te voy a dejar mi página de activismo en Instagram para que puedas estar al tanto de este tipo de cosas:

https://www.instagram.com/reel/C1u-mQUIrXj/?igsh=MW90cXF0bGl4M2RoeQ== .