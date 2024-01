​Entra en vigor la nueva obligación de certificación del plástico reciclado en envases no reutilizables

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular requiere, desde el 1 de enero de 2024, que la cantidad de plástico reciclado en los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto especial sobre el plástico no reciclado utilizado en envases no reutilizables, sea certificada por entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) o por el organismo nacional de acreditación de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea (UE).





Según señaló este jueves Enac, la citada Ley 7/2022 recoge una serie de medidas orientadas a la prevención de la generación de residuos producidos por el uso de envases no reutilizables de plásticos y al fomento del reciclado de este tipo de envases, con el objetivo de incrementar la circularidad para este tipo de material.

Entre ellas, la introducción de un impuesto especial sobre el plástico no reciclado usado en los envases no reutilizables, que deberán asumir los fabricantes e importadores de este tipo de envases en función de la cantidad de plástico no reciclado que incluyen en sus envases.

A partir de ahora se exige que la cantidad de plástico reciclado en los productos que forman parte del ámbito objetivo de este impuesto sea certificada por una entidad acreditada. Por ello, desde el momento de aprobación de la ley, Enac puso a disposición de las entidades de certificación el correspondiente esquema de acreditación para la certificación de dos actividades.

Por un lado, la trazabilidad en el proceso de reciclado de plástico realizado por empresas recicladoras y, por otro, la certificación del contenido de reciclado en productos plásticos, ambos basados en la norma UNE-EN 15343:2008, “con el objetivo de que las entidades de certificación tuviesen tiempo para lograr su acreditación antes de la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad”.

De esta manera, las empresas interesadas cuentan en la actualidad con las siguientes entidades acreditadas: Aenor Internacional, Externa Soluciones, Ivac Instituto de Certificación, TÜV Austria Iberia y SGS International Certification Services Ibérica.

La relación de entidades de certificación actualizada se puede consultar en cualquier momento en el buscador de acreditados de Enac.