​El Refugio Patrulla Felina exige una solución urgente para los animales

Entrevisto a Cristina Vaño, del Refugio Patrulla Felina, para que nos explique la situación actual.





1. Cuéntanos lo que ha pasado en el refugio. Este refugio, censado como colonia, lleva funcionando 20 años. El Ayuntamiento de Valencia nos permitió montar la colonia aquí y nos comunicó que se nos informaría si el solar fuera a sufrir algún cambio. Ahora una empresa ha comprado el terreno y nadie nos ha notificado… las obras empiezan el día 8 y aún no hemos obtenido respuesta.

2. ¿Cuál es la situación de estos felinos? A partir de la semana que viene, los gatos se encontrarán sin hogar. La gran mayoría de ellos no conocen otro sitio para vivir.

3. ¿Hay algún animal con enfermedades que requieran de más atención? Tenemos varios con enfermedades. Hay una asmática que sufre ataques bajo situaciones de estrés, un gato con muchas alergias que requiere medicación y otro con calcivirus.

4. ¿Qué es lo que debería hacer el Ayuntamiento? Creemos que el ayuntamiento debería hacerse cargo de la reubicación de estos animales, así como ayudarnos a cogerlos, o bien cedernos una parte del solar en el que se encuentran ahora para que podamos seguir cuidándolos.

5. Este lugar estaba destrozado hace 20 años ¿Qué hicisteis para habilitarlo y que pudieran ser alojados estos animales? Nosotras nos encargamos de amurallar el solar, quitar toda la suciedad. Hemos construido parques para que se refugien en invierno, construido pipi cacas para mantener un nivel de higiene óptimo, hemos castrado y cuidado a los gatos, creado una red de difusión para adopciones… hemos incluso pintado el muro del mismo color que el gimnasio que se encuentra al lado para darle la máxima discreción.



6. ¿Estáis recogiendo comida u otras cosas para los felinos? Siempre estamos abiertas a recibir alimentos, mantas y juguetes, aunque nunca solicitamos nada de forma pública, nos hemos encargado de todo nosotras siempre.

7. Dado que el 8 de enero comienzan las obras, para terminar puedes expresar la urgencia de la manera que consideres. Necesitamos urgentemente que el ayuntamiento contacte con nosotras, los gatos correrán peligro a partir del día 8. Tenemos bebés que nunca han salido a la calle, no sabemos cómo el ruido y estrés de las obras van a afectar a nuestros animales. Estamos sufriendo por la vida de nuestros felinos.