Tras el éxito de lanzamiento del nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid de segunda generación hace pocos meses, ahora Toyota España lanza la gama completa del nuevo Toyota C-HR con motorización hibrida eléctrica enchufable —Plug-in—.



El nuevo Toyota C-HR Plug-in presenta la misma estructura de gama que Toyota C-HR Electric Hybrid 200H, con el mismo equipamiento, pero con accesorios específicos a la versión enchufable.

La versión híbrida enchufable del nuevo Toyota C-HR de segunda generación tiene un doble ADN: permite cubrir sin problema los trayectos cotidianos en modo totalmente eléctrico y, al mismo tiempo, disfrutar de un sistema híbrido altamente eficiente en los viajes más largos. En modo eléctrico, el sistema presenta una elevada capacidad y amplia autonomía, ofreciendo asimismo prestaciones como la Función de regeneración –una experiencia de conducción con “un pedal”– con tres niveles de funcionamiento, para hacer la conducción urbana aún más confortable.

También ajustará automáticamente el uso del motor eléctrico y el térmico para optimizar la eficiencia energética, identificando las mejores oportunidades de recarga de energía al seguir una ruta indicada por el sistema de navegación del vehículo. Gracias a la introducción de una nueva función de ”geofencing”, el Toyota C-HR Plug-in pasará automáticamente a modo eléctrico cuando el vehículo entre en una zona de bajas emisiones (ZBE), optimizando el uso de la batería a lo largo del trayecto (si se está utilizando el sistema de navegación y hay suficiente carga disponible en la batería).

Gama, equipamiento y precio

De clara inspiración en la primera generación, el nuevo Toyota C-HR, como sucedió con aquel, se mantiene fiel al prototipo que adelantó su diseño, presentado a finales de 2022. Destacan elementos como los tiradores de las puertas escamoteables o la nueva opción bi-tono que incluye no sólo el techo sino también el portón del maletero y el paragolpes posterior.



En el interior destacan los nuevos materiales, de elevada calidad, la gran pantalla táctil de la consola central, las nuevas tapicerías y el cuadro de instrumentos digital, además del sistema de iluminación ambiental, que ofrece un amplio espectro de colores e introduce opciones de iluminación interior directa e indirecta para reflejar el entorno del habitáculo –frío o cálido– o la hora del día: se ha diseñado un programa de 24 colores cambiantes, sincronizados con el paso de las horas, que pasa de tonos más intensos por la mañana a otros más relajantes por la tarde.

La nueva generación del exitoso crossover de Toyota ofrece una experiencia de usuario única y totalmente renovada, con un ecosistema conectado, gracias al cual el conductor puede controlar, mediante la aplicación MyToyota (disponible para smartphones con iOS y Android) varias funciones de forma remota, así como una pantalla táctil de grandes dimensiones, uso intuitivo y rápido funcionamiento.

En este sentido, también llegan interesantes novedades, como Smart Digital Key (disponible según acabado), gracias al cual los usuarios del nuevo Toyota C-HR podrán utilizar un smartphone como si de la misma llave original del vehículo se tratase, tanto para bloquear y desbloquear las puertas, como para poder conducirlo. Por otro lado, la app TOYOTA permite también controlar a distancia el climatizador, recibir consejos de conducción, conocer la ubicación del vehículo, consultar los testigos de aviso del cuadro de instrumentos o llevar control de los periodos de mantenimiento.

La motorización Plug-in equipa asientos delanteros calefactables y volante calefactable de serie en todos los acabados. También incluye un sistema de climatización por bomba de calor y un modo “My Room” que permite utilizar el climatizador para ajustar o mantener la temperatura del habitáculo mientras se recarga la batería.

La gama de Toyota C-HR Plug-in Hybrid se articula en cuatro acabados: Advance, GR SPORT, GR SPORT Premiere Edition y Premiere Edition.

El acabado Advance, que incluye llantas de aleación mecanizadas de 18", Iluminación ambiental interior en color blanco, soporte lumbar con ajuste eléctrico para conductor y sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático (ICS), entre otros, también puede incorporar el paquete Advance Plus + Skyview®, que incluye techo panorámico de confort térmico, Smart Digital Key, faros delanteros PRISMALED, color de carrocería bi-tono y portón con apertura y cierre motorizados, entre otros.

GR SPORT, por su parte, equipa llantas de aleación de 19" en color negro, faros delanteros PRISMALED, asientos delanteros Sport calefactables con tapicería exclusiva, color de carrocería bi-tono, portón trasero con apertura y cierre motorizados y detalles interiores y exteriores GR SPORT, entre otros.

La gama continúa con la versión GR SPORT Premiere Edition, que añade llantas de aleación de 20”, detector de fatiga por cámara (DMC), alerta de tráfico delantero cruzado (FCTA), sistema de aparcamiento avanzado con cámara de visión 360º, equipo de audio premium JBL® con 8 altavoces y subwoofer, entre otros.



Premiere Edition, por su parte, representa una variante más elegante y discreta, que incorpora el mismo equipamiento tecnológico y de confort que GR SPORT Premiere Edition, siendo su tapicería de cuero con pespuntes en color azufre una de sus dotaciones exclusivas.

La segunda generación del Toyota C-HR ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 43.000 € al contado en el acabado Advance o con una bonificación de 1.700 € con Toyota Easy Plus*, oferta que incluye el paquete Easy Plus, programa de financiación que incluye también 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía.

La frase del Campeón de Europa "No es más rápido el que más tarde frena, sino el que antes acelera", Antonio Zanini.