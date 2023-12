Y me preguntaba, cuando era pequeño, el sentido de la vida. Desde mi mente no vivida, desde un sentimiento intenso de hastío, al ver el comportamiento de los adultos, que no me gustaba en general, y por ello de ello infería el resto del mundo, yo no quería vivir. Eso es lo cierto. Ni quería, por esto mismo, claro, hacerme adulto. Si ya ser pequeño me dolía (alma y huesos), imaginaba de mayor y pensaba ¡qué horror!