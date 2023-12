Volkswagen celebrará el próximo año los 50 del Golf

El Golf es el corazón de la marca Volkswagen representando el término de «superventas» como casi ningún otro modelo. Se han vendido más de 37 millones de vehículos en ocho generaciones.



Volkswagen celebra el próximo año el 50 aniversario de este popular modelo. Al fin y al cabo, el Golf no sólo ha marcado la movilidad en Alemania, sino también en muchas otras regiones de todo el mundo. Sin embargo, la marca no se limita a echar la vista atrás como parte de las celebraciones por su cumpleaños: el estreno mundial del nuevo Golf tendrá lugar a finales de enero y, al igual que sus predecesores, traerá numerosas innovaciones a la producción en serie.



Fue una revolución automovilística cuando Volkswagen presentó el primer Golf y, por tanto, el sucesor del legendario Escarabajo en 1974: con tracción delantera (en lugar de motor trasero) y un concepto variable del conjunto gracias a la gran tapa del maletero y al respaldo abatible del asiento trasero. Además, el diseño de líneas rectas creado por Giorgetto Giugiaro ayudó a Volkswagen a adoptar un nuevo estilo, que también continuó en sus sucesores. El Golf se convirtió rápidamente en un auténtico «Volkswagen», y el primer millón de unidades se vendieron ya en 1976. Este compacto es uno de los coches europeos de mayor éxito, y el Volkswagen más vendido de todos los tiempos.



No importa la generación: el secreto del éxito ha sido y sigue siendo la suma de todas sus características. Y es que el Golf siempre ha sido un compañero perfecto para el día a día, encarnando versatilidad, funcionalidad, fiabilidad y calidad. A lo largo de las décadas, la gama se ha ampliado para incluir otras variantes: ya sea el Golf GTI, el Golf Cabriolet o el Golf Variant, o muchos otros. Con cada nueva generación de modelos, se han incorporado a la clase compacta tecnologías de vanguardia, conceptos de seguridad y características de confort. De este modo, el Volkswagen Golf no sólo ha democratizado tecnologías como el catalizador y el sistema antibloqueo de frenos, sino también los airbags, el control de crucero y los sistemas electrónicos de asistencia, así como los propulsores mild-hybrid e híbridos enchufables.



En el año de aniversario 2024, Volkswagen presentará el desarrollo evolutivo de la octava generación del Golf. Impresionará con características visualmente refinadas, nuevos sistemas de asistencia y sistemas de propulsión, y también sistemas de infoentretenimiento y software de nueva generación.

Mantener viva la historia



Volkswagen Classic también acompañará al Golf en su año de aniversario y presentará modelos históricos del Golf de la colección Volkswagen en numerosas ocasiones. Del 31 de enero al 4 de febrero de 2024, las Generaciones I a VII del Golf realzarán la presencia de Volkswagen Francia en el salón «Salon Rétromobile» de París. Inmediatamente después, del 2 al 4 de febrero de 2024, Volkswagen mostrará un Golf I y el exclusivo concept car EA 276 -el predecesor del Golf de 1969 desarrollado en Wolfsburg- en el «Bremen Classic Motorshow».

La frase del Campeón del Mundo Ayrton Senna: “A 273 kilómetros por hora te puedes salir en una curva, pero si vas a 271 kilómetros por hora te puede pasar el segundo".