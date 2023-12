​Todo vale… Borrador de conciencias

Todo vale. La Hipocresía como arma, la Mentira como ensoñación, las Bodas de compromiso, las Promesas como edulcorantes, el Nepotismo como ejército, la Palabra como embobamiento, los Incumplimientos como circunstancias, la Transparencia como inocentada irónica, la Ética como asignatura trasnochada, las Víctimas sin memoria, las Conciencias para obediencia y ascenso... TODO VALE...



Cambiar significado de conceptos, de palabras, de costumbres... También VALE.

Los Proyectos de Campaña, las Leyes sin Reglamentos, la Convivencia como Conveniencia, los Pobres lo seguirán siendo, los Ricos, obedientes, mejorarán, las Creencias dependerán de la línea política de los curas, las Fiestas Religiosas con normalidad ideológicamente consensuada, Dios, Patria y Rey pasarán a ser pasarán a ser antigüedades a descartar progresivamente, el Matrimonio pasará a ser propiedad del LGTB, la Vida será decisión de la persona no de Amor y todos los DIOSES seguirán siendo DIOSES si los extremismos ideológicos así lo consideran...

TODO VALE..., y las personas, los individuos, las parejas, los niños, los mayores, los ancianos, TODOS SIN GÉNERO..., lo que digan los grupos Podemitas, Más Madrid, las Mareas..., SUMAR, la agrupación MENOS DEMOCRÁTICA de todo el entorno político.

No volveré a VOTAR... es una trampa... la mayoría picamos... el cebo está colocado... la buena fe, AL HOYO.

No busquemos culpables, sino COBARDES permitidores de toda clase de abusos políticos para no cambiar ni perjudicar su “STATUS”.

“Lo que fuiste y lo que eres”, que decía el argentino, se nos han secado los “H”...