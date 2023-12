¿El Papa Francisco es el anticipo del 'antipapa'?

Se termina el año 2023 y entiendo que también acabará pronto esta era. El Papa Francisco suscita muchas criticas porque el mismo a veces se contradice; del Papado de Benedicto XVI con el actual, no es comparable, pero el Papa Francisco es el Papa, porque Dios no se confunde, y lo que tiene profetizado se tiene que cumplir.

Con la renuncia del Papa Benedicto XVI un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro e el Vaticano. Este rayo era un anuncio celestial, se pueden hacer las conjeturas que se quieran, pero esto sin duda alguna provenía directamente del cielo, y ya sabemos que los rayos en la naturaleza se forman cuando hay un grave temporal. Pues según mi experiencia personal, 88 años, he visto tal cambio en la Iglesia Católica que era imposible imaginar.

El cielo siempre avisa y no podemos alegar ignorancia, en muchos lugares la Santísima Virgen anuncia que dejemos de ofender a Dios, pero parece que la Jerarquía de la Iglesia Católica no lo entiende y no lo entiende por que esta Iglesia surgida por los años sesenta del siglo pasado, no es la Iglesia que Cristo fundó, la mayoría son unos impostores que no solamente no creen en Cristo, si no que también le persiguen, obligando a los fieles a comulgar de pies y en la mano.

Sí, el Papa Francisco es el Papa, pero es el Papa que antecede, según la voluntad divina, al “Antipapa”. “Levantar la cabeza, se acerca vuestra liberación” “El que perseverare hasta el fin se salvará”.