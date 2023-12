Línea silenciosa en el centro de Valencia en defensa de todas las especies de animales

Activistas de València Animal Save realizaron el pasado sábado una línea silenciosa en la céntrica plaza de los pinazos de Valencia para dar voz a las diferentes especies de animales. El acto consistió en unas personas congregadas con carteles que mostraban diferentes situaciones que atraviesan los animales en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación animal, mientras otras personas conversaban con la gente a cerca del veganismo, una filosofía de vida que excluye a los animales de cualquier uso.



"Hemos querido realizar esta acción como una extensión del planteamiento del pasado Día Internacional de los Derechos de los Animales y continuar visibilizando las distintas formas de explotación animal como consecuencia del especismo. Es necesario que la sociedad vea lo duro que es nacer animal en un mundo que lamentablemente tiene poca o nula sensibilidad para con las demás especies y que no piensa en ellos como alguien, sino como algo que utilizar, algo para divertirse o con lo que sacar un beneficio económico", ha explicado M. Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save que tomó la decisión de ser vegana hace tiempo, al igual que lo es lógicamente su hija de 10 años.

Unos 3.000 animales mueren cada segundo solamente para consumo humano, sin contar a los marinos, que mueren por toneladas mediante una lenta asfixia y evidentemente desde el colectivo se promueve el veganismo, excluyendo a los animales de cualquier explotación.

Durante estas fechas navideñas los mataderos están saturados masacrando a millones de animales, en los que se incluyen millones de esos corderos que tanta "ternura" generan cuando están vivos. Te voy a pedir que leas el artículo si es posible de principio a fin para así, poder sacar tus propias conclusiones y ya es tu decisión valorar o no realizar cambios.

EL VEGANISMO ES LO MÍNIMO QUE SE PUEDE HACER UNA VEZ SE CONOCE LA INCONCEBIBLE REALIDAD

En cuanto a la alimentación, con sencillos y económicos productos, se pueden elaborar y conocer nuevos sabores e incluso imitar cualquier producto o receta de toda la vida, evitando toda esta situación.

Además, y como bien se explica en un comunicado a los medios, el posicionamiento hacia el veganismo es únicamente por cuestión de respeto a los animales, pero también atajaría la crisis climática que atravesamos, problemas de salud y evitaría el hambre en el mundo al no criar millones de animales más que humanos destinando gran cantidad de recursos y agua a ello.

De hecho, la ONU señala que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

Nutricionistas y fuentes expertas, como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, señalan que una alimentación completamente vegetal es apta para cualquier etapa de la vida y siempre que se planifique bien, llega incluso a prevenir enfermedades.

La supuesta "magia" de la Navidad desde luego no existe para todos los animales que han sido torturados hasta la muerte por el consumo de productos de origen animal que, además, son fechas en que se hace de manera completamente desproporcionada.

¿Por qué hay gente que nos toma por locos por igualar a todas las especies de animales a la vez que no concibe el día que el perrito que tiene en casa se le muera al considerarlo un miembro de la familia? La respuesta está en el especismo...

ESPECISMO EN LA INFANCIA

Estamos acostumbrados desde que nacemos a servirnos de los demás animales. Así lo han hecho nuestros padres, lo hemos aprendido y todos los días encontramos refuerzo desde nuestro entorno para continuar del mismo modo.



Desde la infancia tienen empatía con los animales, pero el sistema se encarga de dar mensajes contradictorios e inculcar la mentira, ocultando la realidad que millones de animales atraviesan cada día para productos que no necesitamos.

Los libros escolares a los que he tenido acceso hablan de gallinas que dan huevos, vacas que dan leche, abejas que nos dan miel y una larga lista de mentiras que enseñan a los más pequeños el especismo definido hasta por la RAE como la discriminación por especie. Ningún animal nos da nada, se lo robamos y se les oculta la realidad a la infancia porque sería incapaz de no empatizar con algo tan terrible e inhumano por parte de cualquier persona que realmente dedicara unos minutos a pensarlo o a ponerse en el lugar de la víctima.

Se puede vivir sin utilizar a los animales en cualquier etapa de la vida, así lo aplican diariamente millones de personas con una salud ejemplar y una coherencia respecto a los demás animales. Estoy seguro de que si llevas a un niño a ver toda la "vida" de un animal destinado a la carne de principio a fin y después al matadero, dándoles la opción de escoger alternativas similares en versión vegana o productos como seitán y soja texturizada muy difícilmente elegirían masacrar a un animal que ha sufrido durante toda su corta vida a pesar de que como digo, está más que demostrado que es innecesario.

Por todo ello, es completamente necesario que se hable de la infancia porque si se les educa en unos valores de respeto y empatía con todas y cada una de las especies de animales que tienen su razón de ser, las cosas cambiarían y mucho (además de que muchos adultos tampoco serían capaces de matar a su víctima con sus propias manos en lugar de mandar a alguien a que lo haga con cada euro que da a la industria).

Tampoco la mayoría de los consumidores quiere presenciar el sádico proceso de su víctima hasta que llega al plato...

OTRA CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS ANIMALES ES POSIBLE

Existen unos lugares donde habitan animales libres, rodeados de bosques, ríos y montañas. En estos rincones podemos llenar nuestros pulmones de aire fresco y nuestro corazón de paz.

Los santuarios de animales son paraísos naturales que nos permiten descubrir la compasión y el amor por la vida.

Estos santuarios son refugios para animales que han sido rescatados para que tengan una vida feliz el resto de sus días. Normalmente, estas instalaciones están habitadas por animales que han sido explotados, maltratados o abandonados. En los santuarios reciben una segunda oportunidad para vivir protegidos y en armonía hasta su muerte natural.

Gracias a la labor de los santuarios, muchos animales han podido escapar de las granjas de producción y mataderos para llegar al paraíso, teniendo una vida completamente contraria a toda la miseria desde su nacimiento. El objetivo es dar un hogar seguro a aquellos animales que lo necesiten, sin importar la especie y de forma desinteresada.



Las personas que consideramos que cada animal tiene su razón de ser y derecho a no ser explotados, no podemos hacer otra cosa que apoyar esta encomiable labor que no cuenta con ayudas más que de gente solidaria que se pone en la piel de los animales, pero las industrias de explotación animal tienen subvenciones millonarias cada dos por tres para meterte por todos los lados todas las mentiras que te dejes contar en anuncios, carteles, libros y en todo lo que quieras.

PUNTO DE VISTA DE UNA BIÓLOGA

Rosa Más es una bióloga que hace activismo por los animales y que realiza voluntariado en organizaciones como Feumve, una necesaria asociación que lucha por un menú vegano de calidad en todos los colegios y la protección de la infancia vegana, que en muchos casos por inculcar a los más pequeños los prejuicios y por culpa de la ignorancia de los adultos, niños veganos tienen que exponerse a situaciones de bullying por parte de compañeros precisamente por tener respeto a todas las especies de animales y querer un mundo más justo.

Respecto a los conocimientos científicos de la bióloga en cuanto a los animales que suelen ser utilizados de manera anacrónica por los humanos, señala lo siguiente: "Los antepasados de los animales mal llamados 'domésticos' fueron capturados y confinados por los seres humanos para aprovechar sus características en diversos ámbitos: alimentación, vestimenta, medios de transporte, objetos de experimentación o herramientas de trabajo. A menudo nos horrorizamos al conocer los métodos de adiestramiento en los circos, lo que ha llevado a numerosas localidades a prohibirlos, pero son exactamente las mismas prácticas que se utilizaron para someter a los animales, antes salvajes, a la voluntad humana. Una vez domados los primeros individuos, la cría y la selección a lo largo del tiempo dan como resultado los animales que conocemos hoy", declara.

"Uno de los caracteres más apreciados y que, por tanto, más se favorecen durante el proceso de selección, es la docilidad. En consecuencia, el proceso domesticador tiene como finalidad conseguir individuos lo más sumisos posible, que hayan perdido su instinto de ser libres para acomodarse a lo que se espera de ellos, es decir, que realicen la labor que se les quiera asignar sin causar problemas a sus dueños. La obediencia, que esa sí es una tendencia contra natura porque atenta contra el instinto básico de ser libres que existe de manera innata en todos los animales, tiene como contrapartida la dificultad de supervivencia y una mayor vulnerabilidad ante las enfermedades (de ahí el necesario uso de antiparasitarios y antibióticos en las explotaciones) porque la mano del ser humano los volvió dependientes.", zanja la bióloga.

NO SE TRATA DE PRIVARTE DE NADA, SE TRATA DE RESPETO POR LOS DEMÁS

Las personas que algún día decidimos salirnos de toda esta estafa del consumo animal, hemos descubierto sabores deliciosos y nutritivos, pero también hemos aprendido que se puede veganizar cualquier receta de toda la vida y para cuando lleguen Reyes, yo voy a disfrutar de un espectacular roscón, pero la única diferencia es que nadie ha sufrido para ello, puesto que será 100% vegetal. Tal vez no sepas que la industria del huevo o Láctea son de las más crueles que existen, matando al principio a pollitos machos y terneros para esclavizar a gallinas y vacas aplicando durante toda su vida prácticas anacrónicas y cuyo destino será el mismo matadero que la industria cárnica. ¿Qué necesidad de financiar toda esta miseria pudiendo buscar recetas para hacer el roscón de Reyes vegano o comprarlo en todos los lugares que lo tienen?



El veganismo es tremendamente fácil cuando se piensa en las víctimas y no en nosotros mismos. Lo que cada segundo atraviesan millones y millones de animales sin poderse defender o elegir, es un holocausto en toda regla que en nuestra empatía y decisión está no perpetuar, una vez nos paramos a leer toda la crueldad que arrastra elegir un producto y no otro.

Repetir que cualquier receta o producto de toda la vida lo puedes hacer completamente vegetal y disfrutar del sabor sin hacer daño.

No haré mucho hincapié en las excusas delirantes e incoherentes que normalmente soportamos, por qué tampoco tiene mayor relevancia para decidir respetar a los demás, pero las plantas no tienen sistema nervioso ni cerebro, no sería jamás comparable con toda la vida miserable de un animal destinado a una alimentación antinatural u otros fines y en todo caso, los animales explotados son alimentados con muchos más vegetales y además de que se gastan muchas más plantas de las que dicen preocuparse, fomentan el hambre en el mundo.

Otras son por ejemplo que los leones comen animales teniendo que compararte con un león para justificar el escoger un producto cruel o uno ético y así un montón de excusas difíciles de argumentar.

La organización mundial de la salud ya ha calificado como cancerígena la carne roja y dañinos otros productos de origen animal...

REFLEXIONA Y DECIDE

Una vez has leído mi artículo y te has podido imaginar por unos momentos todo lo que está pasando, es el momento de tomar decisiones y tienes la libertad de pasar como si nada pasara o tomar cambios para evitar el calvario de millones de animales y subsidiariamente, una de las mayores causas de la crisis climática que está haciendo que nos quedemos sin planeta además de los problemas de salud y la escasez de recursos ya señalada durante el artículo.

Por supuesto, sádicas y anacrónicas son también industrias como la lana, cuero, plumas o el foie gras (entre toda la larga lista de formas en que se usen animales).

En muchas mesas durante estas fiestas se disfruta de lo mismo sin hacer daño: gambas veganas, queso, hamburguesas, paté, sobrasada, canelones, dulces... Todo esto lo mejor es que busques recetas sencillas y económicas para elaborarlo.



En cuanto a la pregunta de por qué tenemos que imitar los productos, el motivo de dejar a los animales en paz es que tenemos respeto por ellos, pero como no nos hemos hecho veganos por cuestiones de sabor, si se puede disfrutar también de lo mismo sin hacer daño, la persona que pregunta debería replanteárselo asimismo y explicar por qué prefiere obtener el sabor de forma cruel. Hablo de la alimentación por qué normalmente es donde más desconocimiento hay en la gente, pero recordemos que el veganismo va más allá y evita el uso de animales en otros fines.

EN LA PIEL DE LAS VÍCTIMAS

Ningún animal merece ser utilizado para ninguno de los fines y que se haya hecho durante toda la vida, no quiere decir que esté bien, salvo que no queramos jamás evolucionar y entonces todo lo que se ha hecho durante toda la vida estaría bien (tirar cabras de campanarios, esclavizar a personas por tener un color de piel diferente...).

Lo que debe hacer la sociedad es poner de su parte para avanzar en un mundo lo más justo posible. Cualquier restaurante vegano que visites por tu zona, siempre suele sorprender a gente que tiene un concepto de la alimentación completamente difuso.

Yo llevo varios años con una analítica perfecta y ya no tengo problemas como el colesterol.

En la cosmética o por ejemplo champús, puedes buscarlo sin testar en animales y sin ingredientes de origen animal que lo tienes por todos los sitios para que sádicos no torturen perros y otros animales en nombre de la "ciencia" y el falso "avance" que mantiene este negocio del horror en los laboratorios.

En la peletería hay alternativas sintéticas, al igual que en cualquier entretenimiento hay opciones para no ser el motivo de tortura de un animal, cautiverio en zoos o acuarios y todos los fines en los que de manera egoísta los humanos se divierten explotando a los animales, como podría ser los equinos y otros animales que estos días son utilizados en cabalgatas (dando especialmente a la infancia el mensaje especista que antes comentaba).

Simplemente, no se trata más que de vivir intentando no hacer daño y en consecuencia, espero que mi artículo te haya servido para reflexionar y dar sencillos cambios que tienen consecuencias en otros individuos sintientes que deben nacer y morir de manera natural junto a sus familias.

Además, explotar a los animales es causante de la mayoría de males que supuestamente preocupan a la sociedad, como la crisis climática, la salud y el hambre, pero el respeto que merece cualquier especie animal por su capacidad de sentir debiera ser la única razón para ya considerar dar el cambio al veganismo (el veganismo como tal solamente es por los animales a pesar de otros beneficios que pueda tener).

El activismo a pie de calle es necesario para que la gente reflexione sobre lo que hablamos y pueda decidir informarse sobre esta masacre oculta e injustificada.

Espero y deseo que las fiestas sean felices para todos, también los animales.

Por último, sigue las redes sociales "València Animal Save" y si ya eres una persona vegana, apúntate a hacer activismo.