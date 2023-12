​­¡Chinchín! ­¡Cheers! ­¡Prost! : ¿Cómo se brinda en el resto del mundo?

Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, sobran razones para brindar y celebrar en compañía. Desde «salute» hasta «prost», ¿cómo se brinda en distintas partes del mundo?

Para ayudar a quienes tengan pensado pasar las navidades en el extranjero, los lingüistas de Preply han investigado cómo se brinda en 90 países de todo el mundo.

España: «¡salud!» o «¡chinchín!»

En España, al alzar la copa se suele decir «¡salud!». También se usa «¡chinchín!», emulando el sonido de las copas al chocar. Conviene recalcar que la interjección «salud» se utiliza también cuando alguien estornuda, para desearle que no se enferme.

Reino Unido: «cheers»

En el Reino Unido, se tiende a brindar con la interjección «cheers». Se cree que procede del francés antiguo «chiere», que significaba «cara» o «cabeza» y que en el siglo XVIII pasó a significar «alegría». Hoy en día, es una forma de brindar por la felicidad y la salud de quienes comparten el brindis.

Alemania: «prost»

Los alemanes utilizan la interjección «prost» para brindar, cuya traducción literal al español es «salud». Sin embargo, solo se utiliza en contextos informales, como por ejemplo en el bar con los amigos. En contextos más formales, se diría, por ejemplo, «zum wohl», es decir, «a tu salud».

Italia: «salute»

Para brindar en Italia se suele desear «salute!», como en español, pero en versión italiana, que es una forma de desearles salud y bienestar a los seres queridos.

China y Japón: «干杯 (gān bēi)» y «乾杯 (kan pai)»

En China y en Japón se acostumbra a brindar diciendo «¡deja la copa seca!». En China dicen «gān bēi» y, en Japón, «kan pai». Normalmente, se espera que te termines la bebida tras el brindis, y la persona que lo propone debe terminarse la suya obligatoriamente.

Otra forma de brindar en chino es «wǒ gànle, nǐ suíyì», que se traduce por «yo me termino la copa, pero tú bebe a tu ritmo».

Croacia, Bosnia y Serbia: «nazdravlje»

En Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia, oirás «nazdravlje», un brindis por la vida. En los tres países se utiliza también «živeli», que significa «por una larga vida» en eslavo y que también se utiliza en Macedonia del Norte.

Finlandia: «kippis»

En Finlandia, brindar es desear que haya paz. Cuenta la leyenda que, cuando los navegantes finlandeses llegaron a Inglaterra en el siglo X, los dueños de los pubs les pedían que «mantuvieran la paz» —«keep the peace» en inglés—, algo que los finlandeses emulaban al grito de «kippis» con cada trago.

Sylvia Johnson, de Preply, nos cuenta: «Nos encontremos donde nos encontremos, todos los países, culturas e idiomas tienen su forma de brindar y celebrar juntos.

Cuando estamos de viaje en un lugar nuevo, es importante que respetemos sus tradiciones. Aprender frases útiles en el idioma de ese país nos ayudará a dominar las interacciones sociales durante nuestra estancia o viaje, y a quedar bien. Participar en clases particulares online antes de ir puede ser una manera estupenda de aprender un idioma de manera rápida y fácil; así sabrás brindar en la lengua del país que vayas a visitar».