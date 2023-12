Consejos para poner la mesa estas fiestas

A pocos horas de que comiencen las fechas más familiares del año, quienes organizan las citas y sirven de anfitriones repasan el menaje y la estética para vestir la mesa y lograr una experiencia bonita, acogedora e inolvidable. Para descubrirnos las claves de vestir la mesa con gusto y unos toques de sur, consultamos a Beatriz Cardoso-Balmont, fundadora junto a Cristina Carrasco de la firma de delantales y moda para caterings Maison Balmont, quien nos descubre los mejores consejos para acertar este año en decoración y menú en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Reyes y otras citas destacadas.





¿Qué tipo menú es aconsejable para estas fechas? “Nosotras, aconsejamos un menú que sea especial para cada familia. Que cuente las recetas y tradiciones pasadas de abuelas, madres a hijas… Y que nos recuerde anécdotas de años atrás. Porque lo verdaderamente importante es poder cocinarlo en familia, bien acompañado de los niños especialmente, que ayudan en cuestiones como los postres, por ejemplo. Además de la cena de navidad como protagonista, le damos mucha importancia a los preparativos previos: la ilusión de realizar el menú, de prepararlo juntos compartiendo los momentos de antes en la cocina o simplemente elaborar la lista de los ingredientes, todos en familia. Todo eso también forma parte de la experiencia en cada reunión.

En nuestro caso, el menú que no falla y es tradición es el cordero al horno y, por supuesto, como entrante, el marisco. Para los ‘peques’ de casa a los que no les guste el cordero, una opción que nos gusta, que es acierto seguro, es lomo a la naranja al horno (está también para chuparse los dedos)”.

¿Qué consideras imprescindible en una mesa navideña? ¿Cómo es tu mesa navideña preferida? “Precisamente porque estamos en contacto con los grandes caterings andaluces y solemos vestir a sus equipos, además de nuestra vinculación con el universo de la restauración, es cierto que ellos mismos suelen decir algo que nosotras siempre aplicamos: un buen vino, es la clave para una buena mesa. Por eso, sabemos que un buen vino no puede faltar, además de centros de mesa que reflejen el espíritu y lo bonito de estas fechas, con variedades florales de temporada. Nos encanta la decoración navideña, por lo que preparar nuestros propios centros de mesa resulta también muy divertido, además de dar como fruto una mesa lucida. Para ello, podemos aprovechar las granadas, el acebo, la flor de algodón, las flores de pascua, o las siempre socorridas velas (de gran altura o en candelabros). A la hora de seleccionar vajilla y cristalería es importante recurrir a piezas que no estén picadas o rasgadas, al fin y al cabo esta es una fecha especial”.

¿Qué tonalidades aconsejas para esta época? “Los tonos borgoña y verdes son nuestros preferidos. Son clásicos atemporales y podrás recurrir a ellos año tras año. Puedes añadir un sutil toque de rojo, con flores de pascua, acebo o bayas. El dorado también es tendencia, aunque es un color con el que hay que tener cuidado, para no caer en el exceso”.

¿Qué colocar en el centro de mesa? “Un centro de mesa artesanal hecho con las flores naturales de la época es la mejor opción, pero si no disponemos de tiempo suficiente, podemos decorarlo con velas a diferentes alturas, eligiendo una tonalidad que acompañe al mantel escogido para la ocasión”.

¿Cómo sentar a los invitados? “Para que todo el mundo se sienta cómodo, si tienes un invitado amigo o vecino, aconsejamos sentarlo junto a los anfitriones para que se sienta incluido como parte de la familia. Otra opción, en el caso de que haya niños en la mesa, es sentarlos por edades, para que tengan más interacción entre ellos de forma natural y disfruten de la cena”.

¿Qué tendencia decorativa viene pisando fuerte este año? "Si bien es cierto que la decoración navideña minimalista y nórdica es clave este año, como ya fue en temporadas anteriores, nosotras somos fieles a reflejar la calidez del hogar en la decoración, bien a través de tonalidades verdes, flores naturales y adornos de navidad que evoquen esa traidición de siempre y los momentos especiales”.

¿Un regalo 'deco' para obsequiar esta Navidad? “Consideramos que lo más importante a la hora de hacer un regalo navideño, es apostar por lo hecho en España, por las pequeñas empresas, por el trabajo artesanal y personalizado y por un detalle que pueda durar toda la vida. Creemos que un delantal de Maison Balmont puede ser el regalo perfecto para estas fechas. Al final, no solo estás regalando algo material a esa persona especial, si no mucho más: le estás regalando el poder compartir ese momento de cocina y preparativos juntos año tras año”.