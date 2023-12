«La casa está para proporcionarte confort, no para generar estrés»

Manu Núñez, estudió Ciencias de la Información y durante más de 25 años se ha especializado en mostrar casas decoradas al estilo de cada momento en las revistas de decoración y tendencias.

Ha escrito y publicado el libro «Disfruta tu casa», Editorial Arcopress, en el que escribe que la casa, el hogar, la vivienda, de cada uno de nosotros, tiene que estar ordenada a nuestra manera. Da ejemplos claros para que a nadie le esclavicen las cuatro paredes que albergan nuestra vida y para que no se conviertan en un claustro, en un convento. Manu, señala claramente que la casa es para disfrutarla, para vivirla.

Manu, junto a su hermana Isabel, tiene una web: www.sommos-nextic.com, en la que explican y solucionan preguntas que sobre el manejo de una casa nos hacemos constantemente, ¿las vajillas se pueden mezclar, o todas tienen que tener el mismo color y tamaño?, ¿las toallas de los baños deben conjuntarse con las baldosas? ¿Es preciso vivir en una casa enorme o en un pequeño apartamento?

También Manu, en el libro que nos presenta, deja claro que nadie puede estar al servicio de su hogar, todo lo contrario, el hogar, acoge a los humanos. Si leen esta entrevista seguro que aprenden unos cuantos trucos útiles para vivir cotidianamente.



¿Los consejos que da en su libro «Disfruta tú casa» son de obligado cumplimiento? Cada uno tiene que tener su propio orden, no hay que ser tan, tan perfecto, hay que tener un poco de improvisación en la casa.



¿Cuándo decidió escribir este libro? Hace tiempo que me rondaba por la cabeza, además de ser periodista especializada en decoración hace 25 años que soy estilista de revistas, hacemos las fotos de las casas que salen publicadas en las revistas de decoración, en estos años hemos hecho una media de un reportaje por semana, imagínese cuántas casas hemos visitado, además nos hemos adentrado en ellas porque, como mínimo, estamos un par de días en cada una de ellas para hacer las fotografías. Esto me permite ver cómo son las personas que habitan en la casa, las diferentes formas que tienen de organizarse y me voy quedando con lo que me puede interesar. Cuando te organizas la casa funciona sola. Durante el confinamiento empecé a pensar en escribir este libro porque me parecía muy triste que la gente al segundo día de estar confinada en casa decía que estaba horrorizada de estar en casa, cuando la casa es el sitio en el que sentirte sientes más a gusto.

Durante el confinamiento muchas personas decidieron cambiar cortinas y muebles de su casa. Es cierto, a partir de ahí decidí sentarme y escribir.

¿La mayoría de las casas que ha visto durante estos años tenían la disposición de la que habla en su libro? Ha habido casas que eran para alucinar, para cada foto empleamos mucho tiempo en la preparación con el fin de dejar constancia del lado más interesante que es el que se ofrece al lector.



¿Para hacer su trabajo cambian muchas cosas de las viviendas que visitan? La verdad es que sí, se hace para dar una imagen bonita en la revista, hay casas en las que todo está impecable y prácticamente basta con añadir cuatro complementos, los que están más de moda, para que el lector tenga más ideas.

Las amas de casa, le hablo de una casa normal, no de viviendas de grandes dimensiones, cuando acaban de fregar una habitación ya tienen que volver a quitar el polvo en otra, ¿hay que dedicarle un tiempo al hogar? Con los consejos que doy en el libro hay cosas que ocupan menos tiempo a las personas encargadas de la limpieza de la casa. No es necesario estar pendiente todo el día de ello, tenemos una vida y hay que vivirla, a veces veo que hay personas que están permanentemente pendientes de la vivienda y al final es la casa quien te controla convirtiéndote en esclava de la casa cuando. la casa está para proporcionarte confort, no para generar más estrés.

¿Hay personas a las que siempre les gusta estar pendientes de su vivienda? Muchas veces es porque no se han organizado bien, lo digo en el libro, por ejemplo, en la mesa del comedor cada vez que tienes que poner la mesa si tienes puestos 45 ceniceros, y 23 marcos de fotos va a ocuparte mucho tiempo el ponerlos y quitarlos, però si solo hay sobre la mesa dos piezas de decoración cuando necesites usarla en un minuto tienes la mesa libre. Estas personas no se han planteado cómo organizarse para estar menos ocupadas.

¿Qué pensó cuando la ministra dijo que en un piso de 43 metros cuadrados era posible vivir? La introducción la he titulado «El tamaño no importa», puedes tener una casa enorme, en la que parece que te cabe todo, y la puedes tener súper desordenada porque no está bien organizada, sin embargo en un apartamento pequeñito si se tienen las cosas colocadas en su sitio sí que puedes mantener el orden. Evidentemente en una casa de 43 metros cuadrados no puedes almacenar cinco vajillas para doce, hay que adaptarse al espacio que se tiene, un problema que tienen muchas personas es que tienen demasiadas cosas.



En su libro habla de vajillas, en plural, pero la realidad es que pocas personas tienen en casa vajillas completas. Ahora se lleva mucho ir mezclando piezas de vajillas distintas. Antes había que tener la vajilla completa de doce servicios y si se rompía una pieza y no se encontraba repuesto aquella vajilla ya no servía. Cuando eso ocurre puedes combinarlo y poner una vajilla con un estampado bonito con otra lisa, ahora se lleva combinarlas, también pasaba con las cristalerías. Hay personas que guardan platos rajados porque si los tiran les queda incompleta la vajilla, esto es absurdo.

¿Le consultan de qué color o cómo tienen que ser las toallas del baño para que todo combine? Me preguntan todo continuamente, aparte de cómo combinarlo también me preguntan en qué tiendas pueden encontrar alguna cosa para la casa, qué firmas tienen algo determinado y es común que me pregunten cómo combinar diversos elementos. Hay cosas que son de sentido común pero siempre le puedes dar una idea a la persona que está preguntando.

¿La gente se decanta por casas grandes o pequeñas? Depende, personalmente me encantan las casas grandes, sin embargo hay amigas que me preguntan si no me angustia vivir así, y no, no me angustia, pero hay personas que se sienten más seguras en entornos más reducidos, esto depende de cada uno.

¿Después de la Covid las personas han cambiado su forma de entender cómo tienen que vivir? Conozco varias inmobiliarias que explican que la gente quiere estar en espacios más abiertos, han puesto muchísimo en valor tener una terraza, no un balconcito, una terraza amplia. Después del confinamiento ha cambiado radicalmente el concepto de vivienda que tenía antes del virus. Ahora las viviendas son más flexibles, con estancias y mobiliario que sirven para varios usos. Ahora las personas quieren estar más en contacto con el aire libre.

¿En qué se diferencian un apartamento urbano y una casa en el campo? Son dos aspectos completamente distintos, el exterior de una casa de campo pide cosas más naturales, ahora se lleva la decoración más mediterránea, que es la utilización de maderas, de fibras, esto para una casa de campo es mucho más adecuado, cada vez más las firmas están haciendo colecciones más sostenibles, más ecológicas, más respetuosas con el medio ambiente.

También será distinta una casa en la playa que una en la montaña Totalmente, tanto en los colores como en los materiales. En la montaña hay que pensar que en invierno se necesitan textiles más gruesos, que abriguen más, en la playa todo es mucho más fresco, los colores también, más blancos, azules, es muy diferente.



¿Si hubiera nacido en un país nórdico habría escrito este libro o cree que allí la gente es más ordenada? Creo que somos iguales en todas partes, las diferencias son básicamente en conceptos estéticos, aquí somos más de vivir las casas, de compartirlas con amigos, de vivirlas hacia el exterior, en los países nórdicos, en donde hace frío, y tienen menos horas de sol que nosotros también son mucho de compartir con amigos en sus casas, allí no pueden salir a la terrazas como aquí que podemos pasar más tiempo fuera, en el fondo es lo mismo.

Muchas personas dicen que ya tendrán tiempo de estar en casa y prefieren salir a la calle. No es incompatible una cosa con la otra, que se salga a disfrutar con los amigos a una terraza, a comer fuera, al tardeo que ya está implantado, no implica que se tenga que tener una casa hecha unos zorros. En el libro explico cómo aprovechar el tiempo para que las tareas del hogar no se hagan pesadas. Por ejemplo, hacer la cama a todo el mundo la da una pereza enorme y son cinco minutos realmente, cuando después de ducharte te pones la crema corporal tienes que esperar antes de vestirte, se puede aprovechar este momento para hacer la cama, y si tienes funda nórdica en invierno, es simplemente estirar, no como antes que había que poner la sábana, la manta, la colcha, ahora no, ahora la funda nórdica es estirarla y ya está.

¿Además de hacer la cama, qué otras tareas del hogar dan pereza a la gente? Depende de cada uno, todos tenemos que saber lo que nos va mejor, hay personas que les encanta planchar y otras que no lo soportan y menos en verano con el calor que hace, incluso hay muchísima gente a la que le encanta fregar a mano, siempre recomiendo tener lavavajillas porque además se ahorra muchísima agua. Todo lo que digo en el libro es de sentido común, a veces las personas no se paran a pensar algunas cosas que son sencillas de hacer.

¿Hay que enseñar a los niños cómo funcionan los electrodomésticos de la casa Naturalmente, hay que hacerles partícipes, lo más importante es que los hijos se sientan partícipes de la vida en la casa, tengo amigas con hijos de todas las edades y no escribo el libro sólo de mi experiencia personal lo escribo con todo lo que he ido observando y viendo de muchísimas personas y de muchísimas familias, realmente si le explicas razonadamente a tú hijo que debe participar en las tareas domésticas lo va a entender.

Escribió un libro titulado «¿Quién me ha puesto aquí?». Si, es una novela, voy alternando ficción y no ficción.

¿Habrá una segunda parte de «Disfruta tu casa»? Puede ser. Estoy muy contenta con la editorial Arcopress porque me gusta mucho como han maquetado el libro, lo encuentro muy bonito, me dejaron intervenir en todo el proceso, cuando me dijeron que querían editarlo con imágenes, les dije que siempre estoy en contacto con los mejores profesionales de la decoración y hablé con ellos para que me cedieran las fotos para el libro y todos han colaborado, decoradores y arquitectos, estoy muy contenta.