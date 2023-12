​Impacto en Gandia sobre el terrible maltrato a las diferentes especies de animales

El colectivo antiespecista Dénia Animal Save generó impacto en el paseo Germanías de Gandía el pasado sábado mostrando, mediante pantallas y carteles, la terrible realidad de animales destinados al consumo, vestimenta, experimentos u otros fines. Otras personas activistas conversaron con la gente del veganismo, una filosofía ética de vida que cada vez tiene más aceptación en la sociedad.



"Como colectivo antiespecista, defendemos a todas las especies sin distinción y luchamos para abolir la explotación animal, pues cada individuo tiene su razón de ser y está más que demostrado que se puede vivir perfectamente sin utilizar a los animales en ninguno de los fines. El impacto que los vídeos han generado durante nuestro acto, demuestra muy claramente el vacío narrativo que esconde la industria de explotación animal y para que la gente pueda decidir, es fundamental visibilizar lo que está pasando", declara Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save que anima a conocer información al respecto y buscar santuarios de animales "para poder conocer la gran diferencia con lo que ocurre en la explotación".

PIDEN EL FIN DE LA EXPLOTACIÓN ANIMAL

Por dar algunos datos, cada año alrededor de 280.000 perros y gatos son abandonados en España, y varios estudios señalan que 50.000 de estos son perros utilizados para la caza (liarse a balazos por el monte por placer o negocio). España es el tercer país de la UE que más experimenta con animales, destinando más de 700.000 individuos de diferentes especies al año a la vivisección, donde "individuos" torturan animales bajo el paraguas del "avance y la ciencia", pero ya se ha demostrado más que de sobra lo innecesario que es este sadismo que tiene lugar en los laboratorios.



Solo en la Comunidad Valenciana, cientos de toros son víctimas de diferentes tipos de festejos y Dénia Animal Save es uno de los colectivos adheridos a la protesta que la plataforma antitaurina de Alfafar haremos frente al ayuntamiento del municipio el 20 de enero por el fin del toro embolado y para que mientras se produce la abolición, no se destine ni un céntimo y se proteja a la infancia de estos espectáculos de tortura.

Casi medio millón de animales mueren por la actividad cinegética que hace unos días también mató a una mujer que nada tenía que ver con matar animales por placer, pero los humanos también en ocasiones fallecen por culpa de estos "señores" que tienen secuestrados los montes e incluso han acabado con la vida de niños inocentes.

Realmente es un negocio la caza porque hay granjas cinegéticas y es falso que su actividad sea necesaria para la conservación, puesto que crían animales para matarlos y la actividad, además de ser sádica, también es altamente insegura y contaminante.

En otras ocasiones ni siquiera se hace por negocio, se hace porque genera satisfacción ver varios cadáveres en el suelo.

Muchos otros son despellejados en la industria peletera y millones de personas han firmado para acabar con esta actividad de masacre en nombre de la moda o la elegancia.

Asimismo, más de 900 millones de animales son sacrificados cada año en los mataderos de nuestro país, y en cuanto a los animales marinos, «la cifra de animales que mueren lentamente por asfixia es difícil de saber, al contarse por toneladas», señala Dénia Animal Save en un comunicado.

En productos como el foie gras, los animales son encerrados en jaulas y alimentados mediante un tubo metálico de 30 cm. Durante dos semanas va aumentando la dosis hasta alcanzar los dos kilos de pasta de maíz al día, el equivalente a 12 kilos para una persona.

Muchos sufren heridas en el esófago, infecciones y dificultades para respirar muriendo antes de las dos semanas. La alimentación forzada convierte hígado un órgano completamente enfermo (hay alternativas calcadas de sabor, con producto natural e incluso mejor de precio en algunas ocasiones).

Desde el colectivo se muestran en contra de toda explotación animal, incluyendo también los zoos y acuarios, «por el cautiverio y sufrimiento que conllevan, a pesar de que se intente edulcorar bajo falsas campañas de conservación, educación y protección del medio marino», explican. Lógicamente, el veganismo también rechaza otros productos como la lana, cuero, miel, plumas, seda...

La única intención es vivir intentando hacer el menor daño posible durante nuestra existencia, porque el especismo, según incluso la RAE, es la discriminación por especie, al igual que las personas racistas discriminan a razas diferentes a la suya "por ser simples negros".

EDUCACIÓN A LA INFANCIA

Todo esto no ocurriría si desde la infancia se contara la verdad de los demás animales y es que la realidad se manipula mediante dibujos, peluches y todo tipo de fantasía para dar una imagen equivocada de los animales mal llamados de consumo. Todas las mentiras tienen lugar en los hogares o incluso centros supuestamente educativos que nos venden vacas que nos dan leche, gallinas que nos dan huevos y toda la lista de mentiras que les apetezca.



Desde pequeños tienen compasión con los animales, pero contribuyen a una miseria que ni se imaginan por qué nadie se lo ha contado y ojalá a las personas que algún día decidimos salirnos de toda esta gran mentira, nos hubieran contado en la niñez todo lo que pasaba y hubiésemos podido tomar decisiones desde el conocimiento, la empatía y el verdadero respeto a todas las especies de animales.

Que decir de los que llevan a sus hijos, por ejemplo, al monte, a liarse a balazos con todo lo que se mueva. Sin ir más lejos, en el propio Gandía que hicimos la concienciación, tengo a mi tío que es cazador y me bloqueó por mi defensa de los animales impidiendo el contacto con mis primos cuando eran pequeños (suelen ser gente completamente intolerante y el problema es que lo inculcan a las futuras generaciones).

Igualmente, me parece muy perverso llevar a los niños a ver cómo revientan toros, tiro y arrastre o a la larga lista de entretenimientos incoherentes y egoístas que los humanos practican maltratando a los animales. De hecho, a los niños y niñas les encanta también pintar animales felices, pero no saben para nada su realidad.

HAMBRE EN EL MUNDO, PROBLEMAS DE SALUD Y CRISIS CLIMÁTICA

La única causa del veganismo son los animales, sin embargo, no está de más añadir que la ganadería o la pesca son absolutamente responsables de arrasar con todo a su paso e incluso de la sequía. La crisis climática que estamos atravesando cada vez crea más desesperanza y gran culpa en mayoría la tiene explotar a los animales.

¿Te has parado a pensar el impacto de la ganadería o que casi la mitad de plásticos en el mar vienen de las redes de pesca provocando la muerte de otros animales como tortugas y destrozando los océanos?

Si hablamos de salud, gente que no tiene ninguna formación ni conocimiento e incluso ni siquiera se ha parado a leer mínimamente, se dedica al ciberacoso contra las personas veganas hablando de falta de proteína, pero lo que tiene es falta de conocimiento, de empatía y mucha maldad para intentar hacer daño a quien pretende crear un mundo más justo para todas las especies. La academia Americana de nutrición y dietética, muchísimos nutricionistas y hasta la asociación española de pediatría avalan una alimentación completamente vegetal en cualquier etapa de la vida, añadiendo que bien planificada llega a prevenir enfermedades.



El consumo animal es responsable de múltiples enfermedades cardiovasculares e incluso las carnes rojas son cancerígenas, como hasta incluso la organización mundial de la salud ha destacado. La proteína se obtiene de muchas otras fuentes y lo mejor que hay es comer legumbres, tofu (busca recetas que te sorprenderán), cereales, bebidas vegetales con calcio, seitán, verduras, hortalizas y cualquiera de las imitaciones que tenemos en cualquier receta de toda la vida para productos cárnicos, marinos, repostería...

Con sencillos productos puedes hacer recetas económicas, éticas, saludables y económicas. Por si fuera poco, el consumo animal es lo que hace que exista el hambre en el mundo y esto lo corrobora hasta la ONU diciendo que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible.

Esto es muy fácil, estamos criando masivamente animales para vivir toda una vida miserable y la cantidad de animales explotados supera en millones a los humanos, teniendo que destinar indecentes recursos vegetales que bien podrían destinarse a imitaciones veganas y habría para alimentar más que de sobra a toda la población y a eso se suma que también se podrían quitar las subvenciones a espectáculos aberrantes como la tauromaquia y otros espectáculos contra los animales.

Todo el mundo dice estar en contra del hambre en el mundo, de la crisis climática, del maltrato animal y a favor de la salud de las personas hasta que les pones datos sobre la mesa corroborados por fuentes expertas y que difícilmente se pueden rebatir.

Qué casualidad que explotar animales es causante de la mayoría de problemas que "preocupan" a la sociedad...

SANTUARIOS DE ANIMALES

Sin subvenciones ni ayudas más que de personas solidarias que se ponen en la piel de los animales, los santuarios sacan adelante animales en condiciones lamentables que normalmente son rescatados de la explotación. Un santuario de animales es un lugar en el que los animales lejos de ser algo son alguien y tienen todos sus cuidados, libertad, cariño y la dignidad que merece cualquier especie, independientemente de cuál sea.

Por poner algunos, puedes seguir en redes sociales a santuario vegan, santuario corazón verde, santuario espíritu libre, santuario compasión animal, Pollets de la terreta y fundación santuario Gaia. Siempre que hablo de estos temas me acuerdo de una niña de 5 años recién cumplidos que en uno de los colegios cuyo patio limpio le dijo a un compañero que no tenía que matar a los insectos y cuando le pregunté los motivos me dijo que había que respetarlos porque ellos tenían sus familias y esa es otra de las causas que provocan sufrimiento a los animales explotados, ser separados de sus familias como por ejemplo pasa en la industria láctea para que los terneros sean suplementados con un producto de baja calidad y posteriormente asesinados.

Las vacas se pasan días llamando a sus hijos entre impactantes sollozos (y los hijos a sus madres igual) y todo para un vaso de leche que ni siquiera debería ser para los humanos, porque las vacas dan leche porque son madres y, por lo tanto, hay que manipularlas genéticamente para producir mucha más y por supuesto vivir toda una vida de miseria e inseminaciones por la fuerza constantemente hasta que no puedan más y sean enviadas al matadero.

Puedes comprar o elaborar quesos veganos, bebidas vegetales, yogures y sustituir en cualquier receta la leche por bebida vegetal u otros productos (lo mismo con el huevo).

En la industria del huevo los pollitos machos son asesinados al nacer por no valer para la producción, ya sean triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura y las gallinas viven en jaulas menores al tamaño de un folio y en unas pocas ocasiones, te pone libre de jaulas porque viven en sucias naves industriales amontonadas y el destino de una gallina que es manipulada genéticamente para poner constantemente huevos siempre es sufrir e igualmente el terrible viaje al matadero.

Toda explotación animal es contraria a la ética y tenemos alternativas más que de sobra.

Por seguir con el ejemplo del huevo, puedes hacer una simple búsqueda: "alternativas veganas al huevo" y aunque es irrelevante, tampoco echarás de menos esa deliciosa tortilla de patatas porque la puedes hacer sustituyendo el huevo por harina de garbanzo y además de ser más nutritiva es económica, deliciosa y evita toda la miseria mencionada.

MILLONES DE ANIMALES MORIRÁN ESTA NAVIDAD

En nombre de la "paz y el amor", millones de animales que han vivido toda una vida miserable serán torturados en mataderos para satisfacer la demanda navideña que supone el 35% de la masacre contra los animales de todo el año y esto sin contar las toneladas de animales marinos asesinados lentamente por asfixia.

Nunca he entendido que se hable de paz y amor en una mesa llena de agonía y miseria (independientemente de las creencias de las personas que nada tiene que ver con lo que estoy diciendo y daría para otro artículo).



Nadie o casi nadie mataría con sus propias manos a su víctima y ni tan siquiera sería capaz de presenciarlo, pero indirectamente, cada euro que se da la industria pone un cuchillo en el cuello de esos cerdos, vacas, gallinas o esos tiernos "corderitos" que cuando los ves vivos tanta ternura te generan mientras solo por Navidad son sacrificados millones de ellos.

YA DEPENDE DE TU DECISIÓN

Para ir terminando, invito a la reflexión y la empatía porque si has llegado hasta aquí es porque tienes interés en conocer información al respecto y cambiar el mundo a mejor.

En el documental Empatía (2017) nos encontramos al propio director, Ed Antoja, en un viaje audiovisual a sus propias contradicciones. Una invitación a conocer lo que se encuentra tras cada ingrediente o producto de origen animal y a reflexionar sobre nuestro papel como consumidores.

FAADA produce este documental apto para todos los públicos, en castellano y con un lenguaje muy asequible. Seguramente salgas con más preguntas que respuestas después de su visionado, pero esa es la misión de este documental: cuestionarnos nuestro trato a los animales desde una posición más empática.

Espero que cada vez que vayas a un supermercado, tienda u otros lugares pienses el poder que tienes en decidir sobre alguien y esa decisión puede suponer la miseria, tortura y muerte o todo lo contrario y es tan sencillo como elegir un producto u otro.

La soja texturizada se encuentra incluso en los supermercados y además de ser económica y nutritiva por la alta cantidad de proteínas, te dura muchísimo porque se hincha si lo pones unos minutos antes a remojo e imita perfectamente a productos como la carne picada siendo ideal para la pasta, fajitas, espectaculares pizzas que puedes acompañar con verduras y queso vegano...

También te recomiendo que busques los restaurantes veganos de tu zona y te sorprenderán. Simplemente, es cambiar la percepción y evidentemente, recordar que el veganismo no se centra en la alimentación solamente, es una filosofía ética de vida que, como he dicho antes, intenta evitar utilizar a los animales en cualquier fin en el que son incluidos los sádicos experimentos en nombre de la ciencia (puedes buscar cosmética y otros productos no testados y sin ingredientes de origen animal que cada vez tienes más).

En las pieles tienes alternativas más que de sobra sintéticas, en el caso de que tengas mucha urgencia en lucir algo y por poner más ejemplos, en el entretenimiento tienes un montón sin necesidad de ser el motivo por el que un animal sea explotado o torturado.

Las próximas actividades del colectivo son una vigilia a las puertas de un matadero de Alicante el 19 y el 20 en un matadero de pollos situado en un pueblo de Valencia y certificado con el falso sello de "bienestar animal" cuyas imágenes grabadas por el propio colectivo en diferentes ocasiones allí, dejaban muy clara la realidad de estos seres llenos de heridas, amontonados en el camión, angustiados, sucios y en definitiva con una clara e injusta realidad.

Por cierto, los pollos viven amontonados en naves industriales llenas de suciedad, con un aire irrespirable y siendo engordados rápido para mandar al matadero con 40 días. Las vigilias tratan de documentar todo el vacío narrativo de los animales destinados a una alimentación antinatural y llena de sadismo.

Antes de acabar, recordar necesidad de inculcar valores antiespecistas en la infancia para que cuando sean adultos no vean a los animales como algo que utilizar a nuestro antojo.

En estas fiestas navideñas que se acercan yo deseo que la paz sea real y para todos los individuos, independientemente de su especie (al igual que el resto del año debería ser). En los apartados lugares en los que los gritos y la sangre son protagonistas, nunca habrá paz ni nada ético por muchos sellos o publicidad subvencionada que emitan para aliviar malas conciencias.

En consecuencia, te pido que veas el documental señalado porque para tomar decisiones en la vida hay que ser consciente de lo que pasa y por supuesto, sigue en las redes sociales la página "Dénia Animal Save" a la que también puedes escribir para participar en las vigilias mencionadas y presenciar el horror con tus propios ojos.