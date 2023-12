El gobierno de la democracia artística

Por muy poderosa o poder que sean, Las Artes no menosprecian, aíslan a nadie, son inclusivas, están diseñadas para el mundo, su relación es universal, para quien la (s) quiera. Tienen su propio gobierno. La “Cultura de las Artes” se relacionan con quién la busca y son elaboradas por el artista para todos, no para determinadas personas, que algunas vayan dedicadas es otra cosa.





Si las Artes, no excluyen a nada, ni a nadie, por qué razón los críticos de arte, entre otros, en muchas ocasiones descalifican, apartan por determinadas razones, que a lo mejor no son razones de verdad, mucho menos válidas,eso es un pecado contra las Artes, claro, esos sujetos o sujetasson tóxico (a) dañino (a) no queda más que apartarse e ignorar por el bien. Pero. A contrario sensu, sería más dañino (a) quién te aísla por puro capricho, gusto, sin justificada razón de verdad. Siempre debería existir un gesto afable aunque sea de no agrado, eso tiene más peso que un no te saludo, un no te quiero, o un no quiero.





Ellos, que, son extremadamente selectivos por conveniencia personalísima, son más ignaro que la obra (s) y el autor descalificado, pues la obra y su dueño ya dijeron si al mundo, pero, estos no dejan que el mundo la conozca, todos merecen aunque sea un pellizco. A ninguna obra se debe menospreciar, no sea para muchos o no estético, ni lo grotesco, todo tiene su razón de ser, tiene camino, un mapa y por algo el artista así hizo determinada (s) obras.





La libertad de expresarse, es de suma importancia, porque de alguna manera la cultura de las naciones avanza, no se estanca, y se van desarrollando. Mientras más cultura se tenga, más desarrollo tendrán las naciones, sociedades, y la ciudadanía será mas libres en todo su esplendor, y seguro se lograría una mejorada paz y tranquilidad.Por tanto, la democracia artística es importante como eje fundamental de expresión del pensamiento e ideas del artista, y para poder entender y saber gobernar una nación.





En consecuencia. A las artes no hay que limitarlas, pues son un río interminable en el teatro de la vida lloran. Esa es su expresión máxima, por eso, no hay que permitir que, los críticos, entre otros, sean el móvil para destruir lo que a sus gustos personales no les satisface, lo que pueblan con hermenéutica sofistica sutil para encubrir. Que rememoren que las obras no son ellos sus dueños, y pueden ocasionar una hecatombe, con sus criterios desenfocados, dislocados, desacertadosporque su capricho no les cedió en sus mentes.





Y que, recuerden que las artes son un capricho, tanto para el autor comopara el crítico, observador, lector, y para el gran auditorio mundial, que ese el que tiene toda la razón; por supuesto no todo puede gustar debido a la diversidad de ideas, pensamientos y gustos que tenemos como seres humanos, esto es capricho. Ustedes creen que todas las obras de Picasso, de Sthendall, Honoré de Balzac, Miró, Julia Navarro, Pablo Antonio Cuadra, Julio Valle Castillo, Fiádor Dostoyeski, Miguel Ángel y muchísimos más todo lo que crearon gusta, jamás, eso es imposible, entonces, eso no quiere decir que, sus “obras” son grotescas, pues no, y si loson tienen un caminito de futuro. En loparticular, me hubiese gustado saber que pudieron haber discurrido estos y los que no mencioné,si unas de sus obras hubieran sido tiradas al cesto de la basura. ¿les hubiera gustado, los menospreciaran de esa manera? considero que NO. Es por eso que no hay que ser detractor, ni visceral.





De tal manera, nada es grotesco dentro de las artes, todo es bello e interesante, y cada obra lleva su propio camino y destino, porque lo que a estos no les gustó a otros si le gustó, esa es la diversidad de ideas y pensamiento, no solamente en las artes, también en todo. Hay que respetar al artista su arte, pues, es el creador, no sean mediocres, y recuerden que, las artes son grotescas o estéticas, las dos marcan territorio y traen su propio mapa a la luz de los tiempos y, son un vaso comunicante que debe apreciarse, estimarse y comprender, y sobre todo entender que el arte venga de dónde venga, es arte que hay que respetar los usos imaginarios o no aplicados por el autor. Como lo hacen LAS ARTES, y las diversas naciones, gobernantes del orbe, asimismo, lo hace y, no excluye a nadie, pues.

El arte (s) es la cultura misma que avanza en el horizonte sin fronteras, sin reglas impuestas por el hombre, solamente por la propia intención, capricho de los artistas, combinado con el mundo exterior para hacer sus obras en este mundo compartido en ideas, gustos y pensamientos.