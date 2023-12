Las mejores películas en HBO para compartir estas Navidades

La Navidad es la época más mágica del año. Unos días destinados a vivir momentos en familia, disfrutando del afecto mutuo que nos reservamos. ¿Y qué mejor plan que poner una buena película navideña en la tele? Más todavía si es bajo el calor de la manta y frente a una chimenea. Puesto que compartir HBO es completamente viable, bien sea con amigos o a través de plataformas especializadas en la materia, queremos compartir contigo un pequeño listado de películas que nunca fallan en estas fechas. No obstante, puesto que su catálogo es enorme, dejamos en ti la decisión final de qué film poner en los días venideros.

‘Elf’

¿Qué pasaría si un elfo del Polo Norte decidiera ir a Nueva York a encontrarse a sí mismo? Este es el punto de partida de ‘Elf’: una comedia familiar protagonizada nada menos que por Will Ferrel. Un maestro del humor que se viste de compañero de Papá Noel para hacer reír a carcajadas a niños y adultos por igual.

La película es de 2003 y ya está considerada como todo un clásico navideño. Por eso, si tienes hijos, es el momento de abrir HBO, entrar en tu cuenta (compartida si quieres ahorrar) y darle a play. ¡La cinta no ha envejecido desde su estreno hace 20 años!

‘Harry Potter’

Por si una película no fuera suficiente, con ‘Harry Potter’ tienes hasta ocho entre las que elegir. Es más que probable que ya hayas visto las aventuras del “niño que sobrevivió” (si no es así, ponte cuanto antes). Sin embargo, nunca viene mal hacer un maratón para recordar los siete años lectivos de Harry y sus amigos.

Todas y cada una de las películas de esta saga ha dejado un legado especial en la memoria de los fans. La partida de ajedrez viviente, el basilisco, el “giratiempo”, el Toreno de los Tres Magos, el destino de Sirius, la torre con Dumbledore o la batalla de Hogwarts son momentos grabados en la retina de millones de fans. ¡Revívelos todos estas Navidades gracias a HBO!

‘Polar Express’

Robert Zemeckis, responsable de obras imperecederas como ‘Regreso al futuro’ o ‘Forrest Gump’ se pasó a la animación en esta cinta navideña. Una película que cuenta la historia de un niño que, en plena nevada, emprende un viaje inolvidable al Polo Norte.

La película, a pesar de ser animada, no es únicamente para niños. Todo lo contrario: es una obra que te conectará con el infante que tienes dentro, haciendo que la magia propia de la Navidad inunde tu hogar. Y es que Zemeckis sabe cómo tocar la fibra sensible, algo que demuestra a la perfección en ‘Polar Express’.

‘Noche de fin de año’

Si buscas una película para compartir con tu pareja durante la Navidad, entonces nada como ‘Noche de fin de año’. No te vamos a mentir: es una comedia romántica al uso; lo cual, lejos de ser una característica mala, te hará pasar un buen rato junto a tu compañero o compañera de vida.

El director es nada menos que Garry Marshall, quien dirigió nada menos que ‘Pretty Woman’. Una cinta de historias cruzadas que transcurren durante Nochevieja y Año Nuevo, muy similar a lo que se hizo en otra de las grandes películas navideñas: ‘Love Actually’.

‘Los fantasmas atacan al jefe’

Pocas décadas han sido tan emblemáticas para el séptimo arte como lo fueron los 80. Son muchas las películas que vieron la luz durante aquellos años y que, todavía hoy, son parte de la cultura popular. En este sentido, no podemos dejar de recomendarte ‘Los fantasmas atacan al jefe’: una adaptación de ‘Cuento de Navidad’ con Bill Murray a la cabeza.

Un film de tono desenfadado, para reír y que, además, deja una moraleja final. Es decir, todo lo que se le puede pedir a una película navideña. Porque los 80 están repletos de obras idóneas para estas fechas y HBO comparte con sus usuarios algunas de las mejores. Siendo, a modo de extra y conclusión, ‘Gremlins’ otro ejemplo de esta prodigiosa década.