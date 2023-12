El foro ‘Respirar’ de AstraZeneca presenta la primera propuesta para una Estrategia Nacional en Enfermedades Respiratorias del Sistema Nacional de Salud

AstraZeneca, junto a SEPAR, SEAIC, SEMI, GRAP, SEFH, SEFAC y FENAER, coorganizadoras del proyecto ‘Respirar’, han presentado hoy en el Congreso de los Diputados un documento de consenso con las principales recomendaciones para poner en marcha la primera Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias.





La mejora de las tasas de infradiagnóstico del asma y la EPOC, la renovación de las estrategias de prevención de problemas respiratorios, la optimización de los tratamientos, el fomento de acciones para dar visibilidad a la importancia de la salud respiratoria, o la promoción de iniciativas de concienciación, formación y divulgación sobre estas enfermedades, son solo algunas de las medidas que incluye este documento.

En este sentido, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad ha declarado que “las enfermedades respiratorias son un buen testigo del funcionamiento de muchas cosas variadas dentro de nuestro sistema y nuestra sociedad. Desde la capacidad de lograr respirar aire limpio, hasta la efectividad de nuestras políticas de prevención del tabaquismo hasta las variaciones en la práctica clínica en el tratamiento del asma o la EPOC, o el manejo de la adherencia a los tratamientos. Es un placer estar hoy aquí recibiendo la iniciativa Respirar en el seno del congreso y espero que podamos trabajar de la misma manera que esta iniciativa lo hace, desde el espíritu colaborativo centrado en los pacientes y en el mejor conocimiento científico disponible."

Por su parte, Rick Suárez, presidente de AstraZeneca España, ha destacado que “en AstraZeneca llevamos más de 50 años transformando el estándar de atención de los pacientes con enfermedades respiratorias, y uno de los elementos clave que nos ha ayudado a impulsar un cambio real es la colaboración con todos los agentes implicados en su abordaje, especialmente las instituciones públicas. En línea con este objetivo, impulsamos estrategias como ‘Respirar’ para mejorar la prevención y el diagnóstico precoz de las enfermedades respiratorias, medidas que supondrán una mejor atención para los pacientes, una mejora de la sostenibilidad y un ahorro para nuestro sistema sanitario. Esta iniciativa, representa la importancia de unir fuerzas, de escucharnos y de compartir conocimientos y experiencias para mejorar la vida de los pacientes”.

Una propuesta con un enfoque multidisciplinar

AstraZeneca junto a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) y la Federación Nacional de Pacientes de Enfermedades Respiratorias (FENAER) coorganizan la iniciativa ‘Respirar’, una estrategia dirigida a la creación de un Plan Nacional en Enfermedades Respiratorias que posteriormente pueda concretarse en planes asistenciales autonómicos para ayudar a implementar procesos de alta calidad en la atención médica. Todo ello con reglas comunes, campañas para crear conciencia y prevenir enfermedades, y una mejor coordinación entre los profesionales y niveles de atención médica en cada región.

En este sentido, el doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa y director científico de esta iniciativa, ha explicado que “la elaboración de esta estrategia ha sido todo un reto. Tanto los miembros del panel multidisciplinar como el comité motor de ‘Respirar’, hemos trabajado mano a mano para poder desarrollar estas propuestas de recomendación que, sin duda alguna, cambiarán el paradigma de la atención de las enfermedades respiratorias. En las primeras fases del proyecto debatimos y pusimos en valor las conclusiones del cuestionario sobre las necesidades no cubiertas de los pacientes con enfermedades respiratorias para crear este documento de medidas que han sido elaboradas desde una perspectiva multidisciplinar y con el fin de prestar una atención integral al paciente”.

Estas medidas suponen una apuesta decidida por poner en marcha estrategias que superen problemas como el bajo control de la enfermedad, las altas tasas de infradiagnóstico o la persistencia del tabaquismo en la sociedad.

Carga sociosanitaria de las enfermedades respiratorias

Cinco de las diez patologías que causan mayor mortalidad en el mundo se producen en el ámbito respiratorio y, entre ellas, se encuentran el asma y la EPOC. En España, las enfermedades del sistema respiratorio supusieron en 2022 la tercera causa de muerte y de hospitalización, por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores. Con respecto a 2021, los fallecimientos debidos a enfermedades del sistema respiratorio aumentaron en un 20,9%.

El asma afecta a un 5% de la población adulta y al 10% de los niños en España, suponiendo un impacto económico en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en torno a unos 1.500 millones de euros anuales, lo que equivale a un 2% del total de recursos destinados a la sanidad pública.

Con respecto a la EPOC, esta enfermedad supone la cuarta causa de muerte en España y se estima que existen tres millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad en nuestro país. Además, para el SNS implica un coste de 3.000 millones de euros anuales entre los que se encuentran los costes directos e indirectos.

Aun considerando el gran impacto físico, económico y sanitario que suponen las enfermedades respiratorias en nuestro país, estas no cuentan, hasta la fecha, con un abordaje coordinado, conjunto y enfocado a conseguir unos mismos objetivos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud que atiendan a las necesidades de los pacientes con enfermedades respiratorias, ya que en estas patologías existe un mayor margen de transformación y mejora en el diagnóstico, abordaje y seguimiento.

Mariano Pastor, presidente de FENAER, ha concluido que “a pesar del gran impacto de las patologías respiratorias en términos de morbilidad, mortalidad y carga sanitaria, el Sistema Nacional de Salud no cuenta con una estrategia dirigida a abordar de manera integral este conjunto de enfermedades. Desde ‘Respirar’ iniciamos el camino hacia una mejor prevención, educación sanitaria, diagnóstico temprano y abordaje integral, objetivos que han sido nuestros pilares estratégicos a lo largo de todo el proyecto”.