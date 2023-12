Fallece el ilustre escritor boliviano Adolfo Cáceres Romero

El fallecimiento, en la ciudad de Cochabamba (Bolivia), del renombrado escritor y crítico literario orureño, Adolfo Cáceres Romero, a la edad de 86 años, ha sumido en luto a la comunidad literaria boliviana. Sus libros han explorado diversas temáticas, dejando así indelebles surcos en el ámbito de las letras bolivianas. El viernes 8 de este mes, exactamente a las 23:39 de la noche, envié un mensaje a la escritora cochabambina Gaby Vallejo Canedo. Su respuesta inmediata fue la siguiente: “Llegas en un día infausto para la literatura boliviana. Ha muerto Adolfo Cáceres Romero”. Apenas leí la nota, un suspiro de tristeza se propagó hasta lo más profundo de mi corazón. Había leído algunos cuentos de este ilustre escritor, como por ejemplo «Los ángeles del espejo» publicado en la Enciclopedia Boliviana, los mejores cuentos bolivianos del siglo XX, por Ricardo Pastor Poppe. O su célebre cuento «La emboscada» Premio Nacional de Cuento de la Universidad Técnica de Oruro en 1967.







Adolfo Cáceres, segundo de la izquierda, junto a otros escritores cuando recibieron el Premio Municipal de Cuento en 1967







El año 2004 viajé a Bolivia para presentar mi primer poemario «Preámbulos y ausencias». En Cochabamba, la presentación se llevó a cabo en la Casa del Poeta. Ahí conocí a Adolfo Cáceres Romero. Nos dimos un apretón de manos y conversamos un momento, me acuerdo bien. Luego nos encontramos un par de veces. Me contó, entre muchas otras cosas, que nació en Oruro, pero se había trasladado a Cochabamba para estudiar medicina, como querían sus padres. Sin embargo, su vocación férrea y apasionada por las letras, lo llevó a estudiar en la Universidad Normal Católica Boliviana. Y trabajó como profesor de literatura y gramática española.





Cuatro años más tarde viajé nuevamente a Bolivia. Estando en Cochabamba lo llamé por teléfono, se alegró bastante. Nos dimos cita en una cafetería donde frecuentan escritores, poetas y artistas, en la Plaza 14 de Septiembre, cerca de la catedral. Cuando llegué al lugar ya estaba sentado tomando un café. Me acerqué y nos dimos un fuerte abrazo y, entre palabra y palabra, me decía: “Qué alegría verte, eres como mi hijo”. Me pedí un café y dale con la charla. El mismo año presentó su libro «Octubre negro» en la ciudad de Oruro. También estuve allí presente. Al final de la presentación me regaló su libro con una hermosa dedicatoria. Después de unas semanas volví a Cochabamba, otra vez nos dimos cita en nuestra cafetería preferida. Siempre charlando de literatura, de poesía, me daba consejos sobre libros, me contaba algunas anécdotas, etc.





Una semana antes de salir de Bolivia me invitó a su casa. Me habló de su obra. En ese entonces estaba escribiendo una nueva versión de una Enciclopedia de escritores bolivianos. Además, me comentó que tenía en mente escribir una Enciclopedia con escritores y poetas bolivianos que viven en el extranjero. Te voy a incluir, me dijo con afecto. Aquel día me obsequió su libro «La saga del esclavo», igualmente con una linda dedicatoria. A partir de esos encuentros nació una bella amistad entre Adolfo Cáceres y mi persona. Le llamaba por teléfono de vez en cuando, pero sobre todo nuestra comunicación era por correo electrónico. El año 2013 le llamé para preguntarle si podía escribir el prólogo de mi poemario «Réquiem por un mundo desfallecido». “Con todo gusto hijo mío” fue su respuesta. Entonces le envié el manuscrito de mi poemario. Me dio algunos valiosos consejos y sugerencias. A decir verdad, para mi es un enorme orgullo tener esas magníficas palabras, en mi libro, que salieron del puño de Adolfo Cácereas Romero.



Y a finales del año 2014 le hice una extensa entrevista. En este contexto quiero transcribir algunos mensajes de nuestra comunicación por correo electrónico.





30 de octubre 2017

Me envió su novela «La división errante, 1879-1880».



Te adjunto lo prometido, mi querido Javier. Recibe un fuerte abrazo de tu paisano y amigo.

Adolfo.





3 de septiembre 2018

Le envié mi poemario inédito para que me hiciera una crítica. Su respuesta el la siguiente:





Mi siempre recordado y apreciado Javier:

¿Sabes de qué semilla está hecha nuestra amistad? Semilla de kirkincho, mi querido Javier.

Gracias por tenerme siempre presente; mientras no me olvides, seguiremos siempre juntos, a pesar de la distancia. Te recuerdo en el café, detrás de la catedral de Cochabamba. Fue la primera vez que te vi; desde entonces, te veo en cada verso que labras. Ahora me pides que sea tu crítico. Antes permíteme darte algunos consejos. Empecé a leer tus poemas. Son hermosos, pero no te copies, hermano. Renóvate. Lee y sueña con las palabras de tus modelos. Todavía sigues escribiendo en la misma línea de descargo social. Benedetti supo renovarse en cada uno de sus libros. Lo primordial para un poeta es ser menos expositivo. Borges te dice: "El arte sucede cada vez que leemos un poema" (...) "Entonces llega el lector adecuado y las palabras --o, mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos-- surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo."...





Como verás, una crítica analiza tanto las virtudes como los defectos de una obra. Sin más por el momento, te abraza tu amigo de siempre.

Adolfo.





En el tiempo de la pandemia. 17 de abril 2020





Querido Javier:

No sé si has leído "Encerrados con un solo juguete" del novelista español Juan Marsé, pero la verdad es que nos hallamos en esa situación, encerrados por un virus letal, único en la historia de nuestro planeta. Así que saquémosle algo positivo de esta pandemia. Te aconsejo que pongas todo tu empeño en componer poemas, pues tu talento da para darnos muchas satisfacciones. Desde luego que no es una tarea fácil; sobre todo en la poesía social, que caracteriza tu estilo. En fin, mi querido hermano del alma, tienes bastante para pasar ocupado estos días. Te abraza tu paisano.

Adolfo.

Una vez me pidió que escribiera un texto para la tapa de uno de sus libros. Al mismo tiempo le envié unas fotos que le había sacado en Bolivia.



Su respuesta: 18 de julio 2020, 03:21



Gracias mi querido Javier por tu texto para la contratapa de mi libro. Lo enviaré a Kipus ahora mismo. También te agradezco por las fotos que son un valioso recuerdo para toda la vida. Tu amigo y paisano.

Adolfo.

Hasta siempre querido amigo Adolfo. Paz y gloria en tu tumba.