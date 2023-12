El libro del año

"Tierra firme" habla de una realidad alternativa en la que América no fue descubierta por Colón, pues ninguna de las fragatas superaba las ITVs necesarias para un viaje tan largo. Por tanto a Europa no habían llegado el chocolate ni las patatas, con lo cual la Edad Moderna resultó de lo más aburrido y desustanciado, y la Revolución Francesa no llegó a llevarse a cabo hasta que se empeñó Jean Michel Jarre. América, como es sabido, no sería descubierta hasta 1972, gracias a Nino Bravo.



Es en 2015 cuando un aventurero madrileño llamado Pedro de Sánchez es expulsado de su comuna política, y decide patearse el país en una furgoneta buscando reunir apoyos. Al comprobar que la peninsula se le queda pequeña, prosigue su viaje proselitista allende los mares. Intenta financiar el viaje a través de la Corona, pero ésta le echa en cara sus relaciones con Esquerra Republicana.

Finalmente consigue fondos por su cuenta y comienza su aventura con arrojo y entusiasmo, el cual irá menguando a medida que pase el tiempo y los objetivos no se concreten. Tras dos meses de navegación, cuando la posibilidad de encontrar apoyos que conozcan donde está España va difuminándose, al tiempo que la furgoneta comienza a anegarse, logra divisar tierra firme, que no es otra cosa que la Isla de San Salvador, que además es cabeza de partido judicial.

Una vez desembarcado en el continente, "Dog" Sanchez deberá intentar enfrentar a las diversas tribus o corrientes del partido dominante, recabando apoyos para ser elegido candidato. Para ello no dudará en cambiar de opinión cada 15 minutos, con el fin de desconcertar a sus enemigos. En la ciudad de Tenochtitlan, derrota a un ejercito superior numericamente, pero confiado en las optimistas encuestas del dios-hechicero Michavilamoc, que terminan por confundir a sus rivales.

La conquista del nuevo continente le obligará a meterse en extrañas alianzas que no todo el mundo entenderá, y que le valdrán el sobrenombre de Felón (o el que rectifica más de 6 veces en el mismo día). A raiz de aquellas será excomulgado por el Obispado de Madrid y elevado a la categoría de Santo por el de Barcelona, absteniéndose el de Zaragoza.

Todo este periplo en busca del poder y la gloria es un muestrario de un personaje fascinante y único que nunca dejará indiferente.