​El Ensemble de Clarinetes del Conservatorio Profesional de Música de Llíria lleva la música valenciana a Tilburg

El Ensemble de Clarinetes del Conservatorio Profesional de Música de Llíria presentó un concierto de música valenciana en la Fontys Academy of the Art en la ciudad de Tilburg, situada en el sur de los Países Bajos.





Este grupo de más de 30 clarinetes fueron los únicos estudiantes que representaron a la Comunidad Valenciana durante la programación artística del Congreso Europeo.

El concierto tuvo gran afluencia de público donde además de los pasodobles ‘València’ del maestro Padilla y ‘L’entrà de la Murta’ de Salvador Giner entre otros, también se pudo disfrutar del estreno internacional de la obra del compositor de Moncada, Xavier Zamorano, ‘The Forest of Reeds’. Esta pieza es un encargo de este ensemble en conmemoración de su participación en el 12º Congreso Europeo de Clarinetes.

El grupo de clarinetes también interpretó ‘Pétalos’, otra obra del mismo compositor de Moncada, realizada para clarinete bajo solista y ensemble. Esta pieza fue interpretada por Daniel Belloví, concertista internacional de clarinete bajo.

Por otro lado, el ensemble también interpretó una adaptación hecha a medida para ellos de la obra ‘Tocata y batalla imperial’ del compositor del barroco valenciano Juan Bautista Cabanilles, adaptación hecha por el insigne compositor de Llíria José Alamá i Gil.

Al finalizar el concierto, Salvador Marí, director del Ensemble de Clarinetes del Conservatorio de Llíria y Maria José Sanmartín, coordinadora del Ensemble, recibieron de manos del compositor, Xavier Zamorano, una copia de la composición ‘The Forest of Reeds’ dedicada al grupo de clarinetes.

Research International Competition

Durante la celebración del 12 Edición del Congreso Europeo del Clarinete tuvo lugar el concurso de investigación donde el grupo de profesionales formado por los profesores de clarinete, Salvador Marí y María José Sanmartín, los musicoterapeutas, Antoní Castañer y Sonia Sánchez y el neuropsicólogo, Jordi Bauset, quedaron finalistas.

El trabajo de investigación que llegó a la final se titula ‘El clarinete: neuromúsica, terapia y salud’ y trata sobre qué ocurre en el cerebro cuando tocamos el clarinete, qué beneficios aporta y qué perjuicios puede haber al tocar este instrumento de la familia de la madera, así como la posibilidad de ser un instrumento terapéutico para prevenir futuras enfermedades degenerativas cerebrales.

International Junior Clarinet Competition

Durante la misma jornada, los alumnos y componentes del ensemble Jesús Castañer y Álvaro Pérez, recibieron dos sendas menciones de honor en el concurso, en el que interpretaron las obras de Erland von Koch y de Carl Maria von Weber.

El Ensemble, 10 años de historia

El proyecto del Ensemble de Clarinetes del Conservatorio Profesional de Música de Llíria, ‘Clarineteando’, cumple 10 años dedicados a ofrecer a su alumnado una formación integral, permitiendo a sus jóvenes realizar conciertos por el mundo divulgando la práctica de este instrumento a través de música tradicional valenciana y española.

Este grupo tiene la oportunidad de participar en festivales de reconocido prestigio, actuando en importantes auditorios como los de Madrid, Sevilla, Bilbao, Vigo, París, Bruselas y en este caso Tilburg.

Además, este proyecto se completa con la realización de masterclass y cursos con clarinetistas de reconocido prestigio internacional, ampliando así la formación musical del alumnado.