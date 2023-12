Regalos de Navidad para novias: cinco ideas sencillas pero originales para cada personalidad

Se acerca la Navidad y, como es costumbre, comienza la carrera por los regalos. En este contexto, también nos disponemos a elegir pequeños obsequios para los amigos, sobre todo los más cercanos y queridos. He aquí, pues, algunas ideas en las que inspirarse para hacer regalos de Navidad que se adapten a todos los presupuestos.

Regalos de Navidad para amigas: hay para todos los gustos

No todos los amigos son iguales: está el que nos acompaña prácticamente desde siempre y el que acaba de entrar en nuestras vidas. Sea cual sea su personalidad y el vínculo establecido, siempre hay un regalo adecuado para cada una.

1. Lencería para la mejor amiga

Regalar ropa interior en Navidad es algo muy habitual. Sin embargo, este tipo de regalo sólo puede considerarse una opción si conoces muy bien a la persona que va a recibirlo. Sólo alguien a quien conozcas desde hace mucho tiempo, que sea especialmente querido e importante para ti, puede ser el destinatario perfecto de este regalo original y siempre apreciado. Durante la fiebre de los regalos, por tanto, quienes busquen un obsequio especial pueden optar por la lencería: los tangas de Victoria's Secret, por ejemplo, podrían ser una idea original y sin duda apreciada. Para las amigas más supersticiosas, siempre es bueno elegir el rojo.

2. Velas perfumadas para el amante de la decoración del hogar

Son muchas las mujeres que aprecian y adoran las velas perfumadas. Son perfectas para hacer acogedor el hogar y ayudan a crear un ambiente relajante y acogedor.

Las fragancias para elegir son infinitas, al igual que las formas y los colores. Para una amiga a la que le guste especialmente la decoración del hogar y cuidar los detalles, ésta puede ser una idea navideña perfecta.

3. Cofres de belleza para las amigas amantes de la belleza

Los sets de maquillaje y belleza son regalos ideales para aquellas personas a las que les gusta especialmente cuidar su belleza. Entre otras cosas, también son ideas estupendas cuando realmente no sabes qué comprar y no tienes tiempo u oportunidad de pensarlo demasiado. Estos sets de regalo pueden regalarse a amigas de todas las edades: puedes elegir entre sets de maquillaje, cremas y aceites para la piel, productos antiedad o incluso artículos para el cuidado del cabello. En resumen, hay para todos los gustos.

4. Libros para la amiga lectora

Si tienes una amiga a la que le gusta mucho leer, puedes ir a lo seguro comprando un libro para envolver. Normalmente, los amantes de la lectura aprecian cualquier tipo de libro que reciban como regalo, pero seguro que una obra de su género o autor favorito será aún más bien recibida. Para hacerte con esta información, si aún no la tienes, sólo tienes que echar un vistazo a tu estantería. Así evitará comprar un libro que ya tiene.

5. Agenda para el amigo planificador

Todo el mundo conoce al menos a una persona a la que le gusta planificar cada momento de su vida. Precisamente para ellos existen las agendas, desde las más clásicas hasta los life planner de vida más emocionales, en los que también se anotan los estados de ánimo y los objetivos alcanzados. Existen diferentes modelos y formatos, algunos de ellos lo suficientemente pequeños y prácticos como para llevarlos siempre en el bolso.