“MIA Foundazion X Passarellas” reunió en Art Basel Miami a célebres diseñadores y artistas en favor de niños desamparados

“MIA Foundazion X Passarellas” logró unir en Art Basel Miami a colecciones de COLLINI Milano, Brenda Noy, Sense of G y Giannina Azar. Reconocidos por sus desfiles en grandes pasarelas internacionales y por vestir a celebridades como Beyoncé, Thalía, Jennifer López, Britney Spears o Maluma, con el propósito de iluminar los destinos de los niños en situación de abandono.

En el caso de COLLINI, la colección estuvo representada por diez looks especiales que exaltaron formas, estilos y tonos intensos de ámbar, y dedicados al deslumbrante Miami Sunset.

La colección Noir X Giannina Azar fue un tributo al color de la elegancia. Su principal ingrediente es la reinvención y “siempre estar de la mano de Dios”. La diseñadora dominicana contó con 15 modelos, entre ellas la hermosa Zuleyka Rivera como protagonista.

Sense of G presenta una nueva colección inspirada en los años 90, década icónica en la moda, donde surgieron nuevos cambios de estilos y tendencias, dándole la bienvenida al Denim.

“Las rebeldes de los años 90 han regresado como un flashback de la época, pero esta vez resaltando las curvas de cada mujer de una manera más relajada y a su vez un poco atrevida, saliendo de su zona de confort con un estilo extremadamente atractivo y que todas puedan sentirse seguras y bellas en sus días de sol”, explicó Aleska Génesis.

Brenda Noy exhibió la colección “Bajo el hechizo de una rosa naciendo”, inspirada en el encanto visual de una rosa en cualquiera de sus colores, floreciendo en una mañana de primavera, para “destacar a una mujer segura, enigmática, elegante, vanguardista y discreta”.

Entre las modelos de lujo que acompañaron estas pasarelas se encontraban Zuleyka Rivera, Vanesa Velázquez, Wiola Gaida, Victoria Skye, Valeria Morales y Natalia Naritnik.

Los artistas plásticos Ivonne Mixmedia y Binho Ribeiro pintaron en vivo en el evento, y Zevi G expuso sus grandiosas esculturas.

Bárbara Castellanos, líder de la organización Passarellas, agradeció a todos los participantes y los invitó a continuar con la magia de la moda y el arte para ayudar a transformar el mundo.

Michell Roxana, presidenta de MIA Foundazion, compartió el verdadero propósito: cada centavo recaudado se destina a esos niños de la calle que anhelan amor y apoyo.

“En esta noche única, estamos tejiendo historias de esperanza y amor, creando un impacto que resonará en los corazones de muchos. ¡Únete a esta ola de amor que cambia destinos!”, dijo.