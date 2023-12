La edad, el sexo y el lugar de residencia afectan al ahorro en España

Palabras como inflación, interés y recesión son de uso cotidiano. Sin embargo, no mucha gente entiende el significado de estos términos financieros y su impacto en nuestras finanzas. En España, una investigación ha demostrado que tres millones de personas admiten no tener conocimientos financieros, lo que puede afectar negativamente a su habilidad para gestionar sus finanzas. El 31 % de la población encuestada, 5.043 adultos de diez ciudades españolas, calificó sus conocimientos financieros de bajos o inexistentes.

¿Qué región tiene los mejores ahorradores?

Mientras los hogares revisan continuamente sus presupuestos y admiten la creciente presión del coste de la vida, los datos señalan una estadística preocupante: una de cada cinco personas en España describe su situación financiera actual como inestable: Galicia (25 %), Islas Canarias (25 %) y Extremadura (24 %) encabezan la lista de las regiones españolas más afectadas.

El dinero es un tema incómodo para los adultos españoles, ya que el 65 % de las personas experimentan a menudo sentimientos de desesperanza y desesperación debido a las dificultades financieras. A Coruña registra el nivel más bajo de preocupación económica: el 14% de sus habitantes no se preocupa constantemente por sus finanzas, frente al 67 % de los residentes en Barcelona, mientras que los valencianos son más propensos a experimentar síntomas físicos derivados del estrés económico, como dolores de cabeza, que en cualquier otra ciudad española (48%). Barcelona también registra el mayor porcentaje de adultos que prevén recortar gastos este año, con un 50 %, seguida de Málaga (47 %) y Alicante (47 %).

¿Qué hace la gente para mejorar su situación financiera en cada región? Para el 45 % de los españoles, la respuesta es sencilla: recortar gastos. Para los residentes en Cantabria (49 %) y Asturias (48 %), ahorrar un porcentaje de sus ingresos mensuales es su método preferido, mientras que las regiones de Cantabria (26 %) y Madrid (23 %) prefieren las cuentas a tipo fijo para ganar más intereses. Los riojanos y aragoneses son menos propensos que los cántabros o los de las Islas Baleares a pedir dinero prestado a amigos y familiares (3 y 5 frente al 11 % de ambos) para mejorar su situación financiera.

Los nuevos datos también ponen de manifiesto las prioridades de los españoles en materia de planificación financiera, ya que una de cada diez personas responde que nunca ahorra nada de sus ingresos mensuales. Nuestra encuesta mostró que Extremadura es la comunidad con algunos de los mejores ahorradores de España: un 88 % de los extremeños ahorra dinero cada mes. En cuanto a la finalidad del ahorro, los riojanos y murcianos son los que más ahorran para la jubilación (35 %). Los asturianos (18 %), los canarios (22 %) y los riojanos (18 %) son los que menos priorizan la compra de una vivienda en los próximos cinco años.

Batalla de sexos



Alrededor del 75 % de las mujeres, frente al 59 % de los hombres, se preocupan a menudo por su situación financiera. De hecho, la mitad de las mujeres encuestadas experimentan con frecuencia desesperanza y desesperación por sus finanzas, y dos de cada cinco mujeres experimentan síntomas físicos. En general, los hombres tienden a ser más optimistas en cuanto a la mejora de su situación económica: el 52 % de los encuestados afirma sentirse seguro o muy feliz, frente al 43 % de las mujeres. El 16 % de los hombres describe su situación económica como «inestable», frente al 22 % de las mujeres.

Y mientras el 50 % de las mujeres afirma que recortará gastos para mejorar su situación financiera, solo el 41 % de los hombres lo hará. En cambio, los hombres son más propensos a optar por productos de ahorro e inversión, como abrir depósitos a plazo fijo (21 % frente a 18 %), invertir en acciones (22 frente a 13 %) e invertir en criptomonedas (15 frente a 7 %).

En cuanto a la planificación financiera, el 41 % de las personas respondieron que su principal prioridad para los próximos 12 meses es ahorrar para emergencias. Las siguientes prioridades para los hombres son cubrir los gastos diarios (25 %) y ahorrar para la jubilación (24 %). Las siguientes prioridades de las mujeres son hacer frente a los gastos cotidianos (33 %) y pagar las deudas (25 %).

El factor edad

Los adultos mayores de 45 años son los que tienen un mayor porcentaje de desconocimiento financiero (36 %), frente a las tres cuartas partes de los jóvenes de 18 a 24 años, que declaran tener un conocimiento financiero medio o alto (75 %). Según el estudio, la edad también desempeña un papel esencial en el grado de estabilidad financiera, pero quizá no de la forma que se podría pensar. El grupo más «inestable» desde el punto de vista financiero es el de los adultos de 45 a 54 años, mientras que el más estable es es el de 25 a 34 años.

El punto de vista de Raisin

Mónica Pina Alzugaray, directora de Raisin España, comenta los resultados: «Un número significativo de personas tiene dificultades para planificar sus finanzas de forma eficaz. Esto se ha puesto de manifiesto en diferentes grupos de edad y niveles de ingresos, desde aquellos a los que les resulta difícil ahorrar dinero para situaciones imprevistas hasta los jubilados que luchan por comprender cómo hacer que sus ahorros para la jubilación y sus pensiones funcionen en medio de la actual crisis económica. Independientemente de la situación económica de cada uno, es crucial saber cómo tomar decisiones financieras con conocimiento de causa».