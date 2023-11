Los dolores de cabeza del autónomo español y cómo evitarlos

Probablemente ni Homero pudo imaginar una odisea semejante a la que implica ser autónomo en España. ¿Cuáles son los dolores de cabeza de los trabajadores por cuenta propia y cómo es posible ponerles remedio? Te lo explicamos.

Los principales inconvenientes del autónomo español

Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos o ATA en el 2023, los asuntos que más dolores de cabeza generan a los trabajadores por cuenta propia se agrupan en cuatro:

La excesiva carga fiscal en relación con otros países europeos Los autónomos españoles se encuentran con una de las cargas fiscales más altas de Europa. Este es un tema polémico que ha llevado a que se eche un vistazo a lo que pagan los trabajadores por cuenta ajena en otros países vecinos, donde hemos descubierto unas condiciones totalmente diferentes e incluso mejor adaptadas a las necesidades específicas de estos trabajadores.

La falta de protección social del autónomo español Los autónomos, pese a pagar una de las cuotas más altas de Europa para poder ejercer su profesión, no cuentan con las mismas protecciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena. Esto afecta directamente a prestaciones que podrían percibirse en caso de enfermedad, accidente o jubilación.

Actualmente existen mecanismos como el cese de actividad, pero el acceso a este ‘paro de autónomos’ es más complejo de lo que parece, ya que hay que cumplir con distintos criterios económicos, entre otros, para poder solicitarlo y su cobertura es bastante limitada.

Dificultad para acceder a mecanismos de financiación Otro de los problemas que más afecta y preocupa a los autónomos españoles es la dificultad para acceder a sistemas de financiación para el desarrollo de sus proyectos. En este aspecto también se deben cumplir unos requisitos exigentes que no siempre es posible completar, especialmente si comprendemos que existen muchos tipos y tamaños de negocio. Las empresas más pequeñas son las que encuentran más dificultad para encontrar medios y recursos económicos con los que apoyar el desarrollo de su negocio.

Competitividad con las PYMES y grandes empresas Los autónomos sin empleados se ven mucho más desprotegidos que las PYMES y grandes empresas en España. Esto no solo se ve en otros aspectos como los mecanismos de financiación, sino también en la competitividad que existe en el mercado.

Las empresas más grandes cuentan con muchos más recursos a todos los niveles, por lo que siempre cuentan con bastante ventaja competitiva respecto a los profesionales independientes o empresas con escasos empleados. Esto desanima a muchos emprendedores y es una de las tareas pendientes por parte de las autoridades estatales para garantizar una igualdad de condiciones para todos los emprendedores.

Preocupaciones modernas del autónomo español

La carga fiscal excesiva, los escasos mecanismos de protección social y financiación, además de la competitividad con empresas más grandes en el mercado son preocupaciones históricas del autónomo en España. No obstante, aunque se hayan realizado algunas modificaciones a distintos niveles el clima para los trabajadores por cuenta propia no ha mejorado. Por el contrario, a estas preocupaciones básicas se les suman otras más modernas.

Transformación digital acelerada Hace tiempo se lleva hablando de la transformación digital de los negocios, pero no ha sido hasta la pandemia que se ha visto la necesidad urgente de hacer esta transición hacia una forma más sostenible de desarrollar todo tipo de actividades y profesiones.

La transformación digital no solo afecta a la empresas, por supuesto también afecta al autónomo español, que se ve en la necesidad de reciclarse y contar con servicios especializados para poder gestionar este ámbito del desarrollo de su negocio.

Conciliación familiar, una tarea pendiente Hemos trasladado la oficina a casa y eso conlleva unos inconvenientes, especialmente cuando se trata de separar el trabajo de la vida personal. Es difícil, a veces, combinar la exigente actividad del autónomo en España con el tiempo libre y la vida en familia.

Cada vez estamos más concienciados con la salud en el trabajo, pero esto no ha salido gratis. Nos ha costado un acercamiento con los problemas de salud mental y el bienestar general, pero también un aprendizaje que hoy nos mantenemos activos tratando de aplicar.

¿Cómo ponerles remedio a los problemas comunes del autónomo español?

Hace falta aún mucho cambio para lograr una mejora en las condiciones del autónomo en España, pero sí existen algunos consejos clave que nos pueden ayudar a afrontarlos de forma más eficiente:

1. Contrata una buena asesoría, esta te puede proveer de soluciones específicas para cada uno de los problemas que afectan a los autónomos y empresas más pequeñas. Esto incluye el alta en el epígrafe correcto, entre otros aspectos relevantes de la transformación digital. Elegir bien es la clave. 2. Busca información de forma activa sobre los recursos de los que disponen los autónomos para que te familiarices con el entorno actual y puedas ser más competitivo. 3. Introduce en tus servicios o productos, en la medida de lo posible, elementos de innovación para lograr posicionarte mejor en el mercado y destacar. 4. Invierte en buen mobiliario de oficina y accesorios de trabajo ergonómicos para garantizar tu salud en el trabajo y disfrutar de una mayor productividad.

5. Limita tus horarios de trabajo para que tu proyecto no tome terreno del tiempo que dedicas a tu familia y a las otras cosas que te importan. Recuerda que ajustar el tiempo de trabajo a tu productividad individual es una práctica eficiente, rentable y saludable.