Gobierno PSOE-PSE para Euskadi

Mucha seguridad impone. Ver husmear a perros policías en un salón de conferencias desasosiega. En el mismo acto: cinco ministros. Y cuarto y mitad de políticos para tele y prensa. Con lo que ha caído y puede caer, es prudente que el gobierno tome precauciones, procure seguridad y evite a la gente. En el aire, anuncio PNV que próximas las elecciones vascas retira a Urkullu y deja hueco en Euskadi. Importa. Allí y aquí. A todos: Bildu, Sumar, Podemos, PSOE-PSC, PP y lo que haya alrededor. Con tufos ideológicos, independentistas e indentitarios. O sin ellos.

El PSOE-PSE en la tribuna Nueva Economía Fórum daba voz a Eneko Andueza, secretario general PSE-EE-PSOE, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco, miembro del Comité Federal PSOE y candidato a lehendakari. Presentaba la vicepresidenta Montero, que escenificó el contraste Cúpula PSOE-Andueza.

Cúpula con Montero: Próximo lehendakari. Sintetiza lo que es el pueblo vasco. Singularidad entre pluralidad. Nació cuando el Estatuto de Guernica. El PNV cambia y Eneko es el mejor candidato porque conecta con la mayoría. No somos un país federal, pero nos acercamos mucho. Cuando la política no da respuestas, algunos se arropan con banderas. Gritos en Cataluña y País Vasco. Bajar ruido. Las negociaciones para investir a Sánchez han sido duras. Eneko entró en política escoltado. Se jugaron la vida. Isaías Carrasco murió en Mondragón. Como suele, la ministra usó mucho tiempo para decir poco.

Eneko Andueza. Acompañado por cinco ministros (Montero, Planas, Marlasca, Moran, Rodríguez); los ex Blanco e Iceta, Lobato y los portavoces de Senado y Congreso, era la encarnación de la imagen de tributo al nuevo hombre fuerte, referente vasco para el partido y aparato. Tranquilo, soltó ideas y mensajes: No me gusta valorar qué pasa en casa de los demás, tampoco que lo hagan en la mía. Si el PNV nos echara del gobierno sería un error. Estamos en lo que tenemos, no en enredos de nacionalistas. No hay problema territorial en España. Hay que interpretar la Constitución con arreglo a la actualidad. El PSOE es el único que cree en la pluralidad. Rechazo a uniformizar al país. Avanzar en desarrollo autonómico. Propiciar acuerdos. Tender puentes. Sin las cadenas de terrorismo, hay cosas que hacer. El mundo está cambiando a una velocidad endiablada. Los gestos deben cambiar para que Euskadi sea la punta de lanza que fue en tiempos. Los nacionalistas respetan la Constitución, no perder tiempo es eso, porque la sociedad espera otras cosas. Mientras otros andan a lo suyo, los socialistas tenemos un reto. Tres modelos para Euskadi: Juego de dos. Modelo mágico con independencia. Y modelo PSOE-PSE, autogobierno con más gobernanza y colaborando con el gobierno de España para atender problemas. Estéril lo indentitario, atentos a Educación, Sociedad moderna... El socialismo va a ser determinante. El PP en Euskadi está lejos, no me importa. Hemos alcanzado acuerdos con discreción. Ley de Amnistía, aguantar a abertzales es una prueba de estrés. En Ordicia era tan fácil salir vivo como muerto. Murieron socialistas. Luchamos por pensar diferente. Nadie tiene derecho para ir a nuestras sedes a reprocharnos nada. El sur francés, Aquitania, debe ser un aliado. Imaz dijo que ir del EBB a Repsol era una forma de hacer. La economía vasca está razonablemente bien. Tejido productivo sin problemas estructurales, los hay en el tamaño de empresas. Necesario un proyecto de país transversal. No me atañe beneficiar o perjudicar a Otegi. En política no se está para estar cómodos. Ver con quién y para qué. Hasta que la ciudadanía no diga, nada. La estabilidad con el socialismo es una buena noticia. Haremos una ley de Educación necesaria, que debe servir. Sobran obsesiones independentistas. Propondremos cambios donde hagan falta. Los nacionalistas confunden la realidad con lo que quieren. Se usa la Constitución para decir lo que la Constitución no dice ¿Referéndum? Cuando nos pongamos de acuerdo, renovación del Estatuto. Euskadi administra el 96 % de lo que recauda. Defendemos Estatuto porque es el acuerdo político de más transcendencia. PNV y Bildu pactaron y perdieron la ocasión. El PSE siempre en defensa del Estatuto y la Constitución.

En la puerta, alguien resumió lo visto: Mariaguesú no, Eneko puede.

Contraste entre una ministra de Sánchez protegida con perros policia y un político socialista vasco esbozando un gobierno PSOE-PSE para Euskadi.