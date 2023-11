Aprovechar el tiempo

La brevedad de la vida es un hecho sobre el que han escrito y filosofado Séneca y otros muchos. No se debe derrochar el tiempo, como si fuese infinito, algo que hacen muchísimas personas a lo largo de su existencia.



El tiempo del que dispone el ser humano, de forma general, es largo y amplio, si se sabe aprovechar. Se puede afirmar que el tiempo es la esencia de la vida, ya que estamos hechos de tiempo. Es algo que no se puede recuperar, en un sentido estricto. En cambio, el dinero va y viene, es algo que no define la identidad humana o la realidad vital, de una manera inexorable o de una manera terminante y definitiva, si se considera el final de vida. Es posible estirar o ampliar el tiempo disponible aumentando la productividad. Según la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo para terminar una tarea o actividad, independientemente de su importancia. En realidad, de lo que se trata es de lograr que dos horas equivalgan a cuatro, por la intensidad y atención que se pone en la realización de la actividad. O que una tarea se realice en un día en vez de en dos y sucesivamente. Muchas personas se dan un tiempo excesivo para hacer sus tareas pendientes y como resultado tardan el doble o el triple de tiempo o más en hacer las cosas. Se trata de evitar este tipo de actitudes en la vida cotidiana, para sacar mejor rendimiento al tiempo.

Además, con el principio de Pareto se sabe que el 80% de resultados se logra con el 20% de acciones. Por ejemplo, en relación con la publicación de libros o artículos lo esencial es la calidad del contenido escrito y no el tipo de letra o papel. Se puede decir que lo fundamental es realizar cosas o tareas o creaciones, sin preocuparse de que sean perfectas, ya que si se hacen con una cierta calidad es más que suficiente, de lo contrario si se busca la perfección no se podría hacer nada. Existen plantillas para gestionar el tiempo en el campo laboral, algo que se puede aplicar también para toda la vida, en todos los aspectos imaginables. Es razonable y positivo el establecimiento de límites, entre el tiempo dedicado al trabajo y a la vida personal. Esta es una de las cuestiones más debatidas actualmente, porque de forma cada vez más creciente, en ciertos trabajos es frecuente que la carga de trabajo sea excesiva, en relación con el tiempo legal de trabajo que está fijado. Por causa de demasiadas actividades burocráticas y de otros tipos. El papel o la teoría lo aguanta todo y el día no tiene treinta horas y existe un tiempo libre o de ocio diario. La priorización de tareas o actividades es clave para una organización adecuada del tiempo disponible cada día.

Incuestionablemente, centrarse en el trabajo o la actividad creativa de alto impacto es una estrategia fundamental, con el fin de lograr mayores resultados en lo que se hace.

Las listas de tareas ayudan a centrarse en lo esencial a lo largo del día y son muy útiles y prácticas. Procrastinar es algo que está a la orden del día y una de las cualidades más decisivas, en la vida de las personas, es la disciplina. Postergar tareas es algo que baja muy notablemente el rendimiento y los resultados. Es preciso insistir en lo esencial que es ser disciplinado, para llegar a extraordinarios logros y también para exprimir todos los aspectos de una vida muy intensa, profunda y hermosa. Es conveniente abordar las tareas extensas o complejas primero. La conexión del trabajo diario con los objetivos a corto, medio y largo plazo también marca una gran diferencia, entre los que hacen esto y los que no.

Ser rápido en la ejecución de las tareas del tipo que sean es fundamental, ya que la perfección absoluta no existe. Lo que no supone que no sea precisa la realización de las cosas con calidad, pero lo decisivo es hacer mucho. La acción masiva es clave en todos los sentidos. Grandes creadores, filósofos, científicos, inventores, etc., se han caracterizado por hacer muchísimas cosas creativas, de las que han tenido un gran éxito unas cuantas, pero no todas en el mismo grado generalmente. Esto mismo es aplicable a toda la dinámica creativa del tipo que sea. Lo crucial es accionar, realizar, hacer. La multitarea es un mito, porque no es la mejor estrategia en el ámbito laboral y creativo. Porque dispersa la atención con consecuencias negativas para tareas importantes, aunque en ciertos aspectos de la vida cotidiana puede ser relativamente útil. Es algo positivo la agrupación de tareas similares para una mayor rapidez en la ejecución.