Famosas acosadas, asediadas. Una realidad ignorada

Desgraciadamente son demasiadas las mujeres, emprendedoras y famosas que en esta sociedad machista han sido acosadas, asediadas maltratadas que lo han sufrido en la penumbra de la soledad detrás de los focos del éxito y lo peor que lo siguen siendo a pesar de los cambios acaecidos. Ser mujer sigue siendo un lastre desde la cuna.

Más del 95 % son mujeres y tenemos nombres como María Shneider, Shelley Duval, Léa Seydoux, Tippi Hedren, Jennifer Aniston, Miley Cyrus, Beyonce, Selena Gómez, Taylor Swift y tantas que la lista no tendría fin.

Según fuentes fidedignas, he tenido conocimiento de un nuevo caso, y en España, y está dispuesta a hablar y demostrar su calvario. Se ha conocido que, tras numerosos años de acoso constante y pertinaz y ahora va a salir a la luz.



Estamos hablando de Conchita Pérez Casorrán, la conocida poligrafista de Sálvame de Telecinco. Vamos a centrar la historia y a ponerla en contexto. Ya hace muchos años y antes de comenzar a realizar su labor profesional, no sólo en TV sino en su consulta particular con grandes elogios a su profesionalidad y en la que aún se mantiene frente a tormentas y mareas.

Ella contactó con APA (American Poligrah Association), y entre todos los centros de formación eligió la Marthon, cuyo Director era Thom Kelly, que durante mucho tiempo perteneció al FBI, y allí se formó. Terminada su formación ya comenzó su andadura profesional tanto televisiva como con su propio despacho.

Fue en el año 2011 cuando comenzó su calvario. Un hombre, presumiblemente no sólo como persona sino desde el intrusismo profesional ,comenzó un hostigamiento constante, difamatorio y sin descanso. Si bien, mientras duró el programa y sus compromisos empresariales hizo que no fuese tan consciente de esa dura realidad.

Las denuncias fueron constantes y aunque judicialmente ganó diferentes batallas siguió sufriendo desesperadamente su acoso cruel y sin descanso. Fueron miles las diferentes y maledicentes incursiones en su trabajo y su persona con las consiguientes consecuencias tanto a nivel profesional como a nivel psicológico.

No ha sido hasta ahora que se encuentra fuera de los focos cuando no sólo se ha reforzado ese constante atropello, buscando destruirla y que ella ya cansada de su invisibilidad ante la justicia y una realidad que la supera ha decidido contar su verdad con las pruebas contundentes de esa verdad con las que cuenta para demostrar esa verdad.

No obstante, el presunto culpable, ese hombre, no ha dudado de utilizar todos los vericuetos legales y todas las estrategias que ha podido utilizar, no sólo para liberarse de la acción de la Justicia sino para seguir constante en esa actitud, considerada “criminal”.

Aunque creo firmemente en la labor de los jueces y de la Justicia, esto es una prueba palpable de la existencia de factores determinantes que influyen, desgraciadamente, en las decisiones judiciales cuando estas afectan especialmente a las mujeres como género. La justicia no es igual para todo el mundo, aunque debería serlo. Las y los jueces tienen sesgos discriminatorios, no están por encima de ellos, al igual que no lo estamos ninguno y ninguna de nosotras como ciudadanos. Es necesario todavía cambiar mucho el enfoque en ese aspecto de la perspectiva de género especialmente.

No querer asumirlos para trabajarlos en profundidad conlleva el riesgo de tomar decisiones que desgraciadamente pueden culminar en situaciones que no tienen arreglo y que sólo producen dolor e impotencia.

No obstante, Conchita Pérez, gracias a Dios es una mujer no sólo emprendedora, sino valiente y guerrera que nunca se rinde y más cuando sabe que tiene la Justicia y la Razón de su lado. Un claro ejemplo para el mundo de la mujer que lucha por la verdadera Igualdad.