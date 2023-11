Olido en el Palace

En el Palace hoy no estaba Aramburu Topete, q.e.p.d., pero el día político con investidura Sánchez estaba en sintonía con la crónica ‘Disparos en el Congreso, güisqui en el Palace’ que contó el Golpe de Estado 1981. Entonces: Juan Carlos I, Calvo Sotelo, Milans del Bosch, Laina, Armada, Gabeiras, Ynestrillas, Cortina, Pardo Zancada y Tejero. Hoy, en la Plaza de Neptuno, había: 26 furgones policiales. ‘Sánchez Traidor’ pintado en un bus. Altavoces, pancartas y gente gritando. Por una entrada camuflada del Palace entraba Gema Mengual, alcaldesa de Santander. La presentaba el alcalde de Madrid Martínez-Almeida. Cerca del Congreso, con algún diputado, oficiaban desde Executive Fórum, César Chiva, Marta Guerrero y Nerea Pérez. Golpe 1981 en la memoria. Parar golpe ¿Y sí...?





En el Congreso, Aitor Esteban (PNV), dudaba entre el tractor y la hoz con martillo que Feijóo le espetó el día anterior. En el Palace, ¿Y si...?: Sí, Martínez-Almeida presentó, pero además marcó camino con política municipal. Paso corto y mirada larga. Éxito en concordia. Confiar en políticos que no son como Sánchez, que humilló a ciudadanos y gobierno. No es agradable que Sánchez se someta. Los políticos sirven intereses de todos, Sánchez solo sirve al suyo.





Siguió Gema Mengual, ¿y si?. Sí: Hoy es un día negro. Hay políticos del PP que están aquí. Somos el único frente. Un alcalde de Santander fue buen ministro confesó Ada Colau. Hablar de Santander, de lo que pasa y del problema que podemos tener a partir de las doce. Indultos que puede haber y cómo (Sánchez) va a tratar a España. No gobernar sin ciudadanos. El proyecto no debe apartar al electorado. En Santander anulamos a C’s y tres formaciones políticas no tenían candidato.





Ocurrencia, idea y proyectos: Centro Princesa, Santander en Fitur. Puerto. Centro Botín. Regenerar barrio pesquero, Paseo de Peligros. Aparcamientos. Tráfico soterrado. Nos falta gobierno central. 14% de deuda con impuestos congelados. No están las familias y empresas para cargas. Numero uno competitividad IBI. La hoja de ruta es el programa electoral. Fondos europeos. Infancia. Salud mental. Soledad de personas mayores. Teleasistencia gratuita. Ingreso mínimo vital. Presencia en cualquier época del año. Regular pisos turísticos. Sociedad verde. Sánchez no ve que doce comunidades autónomas son PP. Decía ayer que transporte publico gratis, pangando ayuntamientos.

La política es andar derecho, no escondiéndose ni en beneficio propio. Proteger, no traicionar. Transparencia, no pactar en otro país. El ser buena persona y los valores se llevan de casa. El PSOE miente sin despeinarse. Negocia con los de su misma calaña. En pandemia inventaron un consejo de expertos. Negocian escondidos con siete partidos. Cuántas naciones tiene España. Debilita el Estado. Ataca a la Constitución. Cada partido saca lo suyo. A los malos los endiosa y paga lo que quemaron. Escolta a Puigdemont. Cantabria sometida a agravio comparativo con Euskadi. Rodalias catalanas, pero nosotros no tenemos tren. Nos queda luchar con uñas y dientes. España va a ser ingobernable. Por orgullo, no me permitiría que mi madre tuviera vergüenza de mí.





¿Y si...?. El alcalde Almeida y la alcaldesa Mengual lo apuntaron. César Chiva lo vio y buscó preguntando: Aeropuerto. Infraestructuras. Personas con movilidad reducida. Dar la lata al Gobierno. Limpieza. Seguridad. Buen servicio. Concienciación. Ahorrar trámites. No pedir perdón por hacer las cosas bien. Tractor con motor gripado por usar aceite Vox. Ofende la risa de Sánchez. Fractura al PSOE y molesta a socialistas. No es consciente de por qué está ahí. Si somete a los jueces toca los pilares de la sociedad. Con ciudadanos de primera y segunda, la solidaridad quiebra. Los ministerios para Podemos son fruto de la guerra entre ellos. No a pronóstico para la legislatura. Concentrada, expectante. Si ha cruzado la línea, qué más le da. Cómo se va a sentir cuando salga a la calle. Cuánto tiempo va a durar.





En la Carrera de San Jerónimo, la policía protegía al Congreso y a unos diputados socialistas a los que tiraron huevos. En 1981, golpe de Estado, Aramburu Topete y la crónica ‘Disparos en el Congreso y güisqui en en Palace’. Hoy no hubo disparos, hubo huevos, y alcaldes hablando en un desayuno ¿Y si...?: Una táctica PP para mostrar una forma de política distinta a Sánchez. Mañana, turno del presidente de la Xunta presentado por Mariano Rajoy cerca del Palace ¿Y si...?: Puede que ayuntamientos y autonomías PP hagan lo olido en el Palace.