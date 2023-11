Gaza se queda sin agua y dejan de funcionar las comunicaciones

Equipos de Acción contra el Hambre distribuyen más de 5.000 litros de agua potable a una escuela que acoge a casi 300 familias en la ciudad de Gaza © Acción contra el Hambre



A partir de hoy, toda la infraestructura de agua crítica restante -apoyada en las últimas semanas con un suministro limitado de combustible de la UNRWA ubicada dentro de Gaza- se apagará por completo. Ya no será posible bombear agua de pozos, desalinizar agua para beber ni bombear agua a través de la red de suministro. La falta de combustible significará también que el agua embotellada de los camiones que esperan cruzar a Gaza desde Egipto no podrá ser transportada a la población, cada vez más desesperada por conseguir agua potable para saciar su creciente sed.

La situación en la Franja de Gaza es más crítica que nunca. Según Chiara Saccardi, responsable de Oriente Medio de Acción contra el Hambre, "tenemos informes de que el combustible disponible en Gaza se ha agotado por completo, lo que significa que todos los servicios esenciales, incluidas las telecomunicaciones, quedarán totalmente interrumpidos. Todo esto va a afectar gravemente a la población de Gaza y a nuestra capacidad de proporcionar ayuda humanitaria. Las infraestructuras críticas de agua y saneamiento se paralizarán, lo que expondrá a las familias desplazadas y vulnerables a mayores riesgos sanitarios y dificultará sus posibilidades de supervivencia".

Las lluvias previstas para las próximas horas se sumarán a las aguas residuales que ya corren por las calles. Es probable que las aguas pluviales mezcladas con las residuales provoquen un aumento de las enfermedades y posibles brotes, que se propagarán rápidamente debido al hacinamiento en los refugios para personas desplazadas.

La falta de combustible también hará que los servicios de telecomunicaciones, incluido Internet y los servicios financieros online, no puedan estar operativos a partir del jueves. “Las organizaciones humanitarias con personal en Gaza, no podremos apoyar la coordinación de nuestra respuesta a esta crisis, ya limitada por la inseguridad y retos a los que nos enfrentamos. Además, nuestras actividades de ayuda en efectivo también dejarán de funcionar. Los cajeros automáticos y los servicios bancarios online se harán imposibles sin una conexión que depende del combustible”, comenta Chiara Saccardi.

Por qué es tan importante el combustible para la disponibilidad de agua

La cantidad de agua se ha reducido en torno al 68% desde que comenzó la guerra en Gaza. Gran parte de ello se debe a la falta de combustible para bombear agua de las fuentes subterráneas (que representan el 80% del agua de Gaza). El funcionamiento de la infraestructura hídrica de Gaza dependía en gran medida del funcionamiento de la única central eléctrica de Gaza, que cerró el 11 de octubre por falta de combustible. Otras fuentes de energía siguen desconectadas, incluidas todas las líneas eléctricas transfronterizas.

Gran parte de la infraestructura hídrica de Gaza ha resultado dañada o destruida debido a los continuos bombardeos. Hasta la fecha, de las 655 instalaciones clave de suministro de agua, 25 han sufrido daños totales y 114 tienen daños por el conflicto, además de daños en la red de suministro de agua, la red de distribución de agua tratada y las estaciones de bombeo de aguas residuales. Según declara el responsable de Agua, Saneamiento e Higiene de Acción contra el Hambre, Pablo Alcalde, "la gente está recurriendo a fuentes inseguras y de alto riesgo. El acuífero costero está salinizado casi en su totalidad por la intrusión marina, hay pozos poco profundos que se destinaban a la agricultura por su exposición a la contaminación superficial principalmente por contaminación bacteriológica y nitratos. Además, la imposibilidad de poner en funcionamiento plantas depuradoras aumenta considerablemente las filtraciones directas a las fuentes de agua, lo que constituye una preocupante vía de transmisión de enfermedades y un alarmante foco de brotes epidémicos"; al tiempo que añade: "el acuífero más profundo que ha sido hasta ahora una de las principales fuentes de agua no está disponible tanto por falta de energía para su extracción como para su desalinización".

"Todos los depósitos de agua de nuestra casa están dañados, así que ya casi no podemos almacenar agua. Hemos acabado reciclando el agua de limpiar o lavarnos. Con las tormentas y la lluvia que se avecinan, muchas personas que viven en zonas abarrotadas no estarán preparadas para la bajada de las temperaturas y las inundaciones", afirma uno de nuestros compañeros en Gaza. Acción contra el Hambre está trabajando con proveedores locales dentro de Gaza para distribuir suministros básicos como agua, alimentos, productos de higiene, pañales, mantas y colchones de la forma más eficiente y rápida posible, mientras que hemos distribuido miles de botellas de agua, cientos de colchones y productos de higiene dentro de la Franja de Gaza, en coordinación con actores locales e internacionales, a pesar de las muchas dificultades.