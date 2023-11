​El 47 % de los españoles no cree que las tiendas apliquen descuentos reales durante el Black Friday

Con la llegada del último trimestre del año, conocido como el "Trimestre Dorado" entre los profesionales del sector, se inicia la etapa de mayor consumo en el comercio electrónico. En este contexto, las empresas se preparan para ofrecer las mejores ofertas y satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Sin embargo, la experiencia de compra durante eventos destacados, como el Black Friday y Navidad, a menudo no cumple con las expectativas de los consumidores.





En este contexto, de acuerdo a un reciente estudio realizado por idealo.es, el comparador de precios online, un 47 % de los españoles no cree que las tiendas apliquen descuentos reales. Así, a pesar de la gran aceptación con la que cuentan estos eventos, en la que el 70 % de los encuestados asegura participar, la desconfianza sigue reinando entre las ofertas, y un 30 % de los encuestados asegura desconfiar de ellas. De hecho, sólo un 22 % de los encuestados confía en las ofertas que presentan las tiendas en estas fechas.

De acuerdo con datos internos de idealo, pese a que en esta temporada las tiendas suelen anunciar ofertas de entre 50 y 70 % de descuento, la realidad es que, al analizar los descuentos de las principales categorías de productos durante la peak season del año pasado, como móviles, televisores, sneakers, auriculares y electrodomésticos, y más, el ahorro medio en el Black Friday fue de apenas un 5 %.

En esta misma línea, en cuanto a las categorías de productos, desde el comparador exponen que las más populares son los móviles, ordenadores portátiles y tablets, entre otros. Sin embargo, los datos de idealo muestran que se puede ahorrar mucho más de media en otras categorías como televisores (145 €), zapatillas (14 €) o bicicletas eléctricas (220 €).

Además, el 17 % de los encuestados afirma que encuentra descuentos más favorables después de la temporada de ofertas, lo que genera desconfianza en los precios aplicados por las marcas durante estos eventos. Esta es una de las razones por la que muchos usuarios retrasan sus compras más allá de estas fechas de alto consumo.

Asimismo, según el estudio de idealo, titulado “Informe sobre el ahorro y consumo de los españoles”, un 28 % de los encuestados establece que no encuentra lo que busca durante los grandes eventos de consumo, lo cual perjudica la experiencia de compra. De igual forma, otros factores también influyen en la experiencia durante dichas fechas, como la aglomeración de clientes en las tiendas físicas y la incomodidad que esto genera, de acuerdo con el 10 % de los participantes de la encuesta.

En cuanto a las preferencias de compra, de acuerdo con el análisis de idealo, el 37 % de los españoles prefiere realizar compras online durante la temporada alta, mientras que un 24 % prefiere hacerlo en tiendas físicas. En este contexto, un 38 % opta por combinar ambas formas de compra, ya sea para comparar precios o buscar ofertas más atractivas.

Políticas de devoluciones y compra online

El fenómeno de las devoluciones por internet también ha cobrado relevancia en los últimos meses, con grandes empresas de la industria textil como Inditex volviendo a implementar costes por devoluciones online. En épocas de descuentos, muchas tiendas no aplican las mismas políticas de gastos de envío y devoluciones que durante el resto del año, lo que representa un problema para el 4,7 % de los encuestados.

Por su parte, Kike Aganzo, responsable de Comunicación de idealo.es, expresó que: “Con la temporada de mayor actividad del ecommerce los consumidores ponen aún más atención a los precios y la experiencia de compra. En este contexto, la desconfianza en los precios fijados por las marcas, la dificultad para encontrar lo que se busca y las aglomeraciones en las tiendas físicas son preocupaciones comunes”.