Nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid con un diseño exterior impactante, gracias a un estilo característico e inconfundible

La primera generación de Toyota C-HR ha cosechado éxitos y posiciones de liderazgo desde que fuera presentado a finales de 2016. Tras las versiones de lanzamiento Premiere Edition y GR SPORT Premiere Edition, llega la apertura de la gama completa -Electric Hybrid- del nuevo Toyota C-HR. Así, el nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 32.500€ o 200€ mes con Toyota Easy Plus en el acabado Advance.





El nuevo Toyota C-HR incorpora la quinta generación de la tecnología Electric Hybrid de Toyota, con mejoras en el transeje del motor eléctrico, incluyendo una Unidad de Control del Motor (PCU) rediseñada y más compacta. También se incorpora una batería híbrida de iones de litio más ligera, pequeña y potente, y mejores prestaciones, reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo de combustible.

Otra de las grandes novedades, en lo que se refiere a motorizaciones, reside en una nueva variante con tracción 4x4 AWD-i -intelligent All-Wheel Drive-, disponible para la motorización 200H. Incorpora un potente motor eléctrico de 30 kW (41 CV), que ofrece un plus de manejo, estabilidad y capacidad de aceleración, no sólo en condiciones de lluvia o poco agarre, sino también a velocidades de autopista.

La imagen dinámica del modelo queda realzada por sus cortos voladizos y sus grandes llantas, de hasta 20 pulgadas de diámetro. Se ha tratado de crear una imagen fluida, con unas líneas más compactas y una integración perfecta de elementos como las cámaras y el radar de los sistemas de seguridad activa, así como de los lavafaros frontales, con una filosofía de una mejor implementación.



El sistema multimedia y la experiencia a bordo también se han modernizado. Un nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3”, de serie en toda la gama, que presenta grafías de alta calidad y fluidas animaciones, poniéndose a la altura de los mejores competidores. Los Servicios Inteligentes que trajo el sistema multimedia Toyota Smart Connect en el modelo saliente, continuarán estando presentes.

Otra de las novedades son los Servicios Remotos, como el bloqueo y desbloqueo remoto de puertas, el encendido, control y programación remotos del climatizador, o el encendido remoto de luces de emergencia, entre otros. Además, y como ya ha sucedido en gamas como Toyota Corolla Touring Sports, se introduce Smart Digital Key, que está disponible según acabado y que permite utilizar un smartphone como si de la misma llave original del vehículo se tratase, tanto para bloquear y desbloquear las puertas, como para conducir. Este equipamiento estará, en la línea de los Servicios Toyota Smart Connect, incluido sin coste adicional para el cliente, durante un año en este caso desde la primera matriculación del vehículo.

La seguridad es uno de los puntos en los que Toyota C-HR siempre ha destacado en su segmento. Así, el nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid da varios pasos más allá, al aumentar las prestaciones de seguridad de serie, también en el acabado de acceso a la gama -Active-, así como al incorporar las últimas novedades de Toyota Safety Sense, e incluso pudiendo equipar funciones totalmente nuevas en un Toyota. Destaca el Detector de Ángulo Muerto (BSM) y el Asistente de Salida Segura (SEA), que ahora forman parte del equipamiento de serie de toda la gama.



El nuevo Toyota C-HR también incorpora, según acabado, novedades demandadas por los clientes en el modelo saliente. Un claro ejemplo es el nuevo Techo panorámico – que además posee tecnología de confort térmico, minimizando la entrada de calor en verano debido a la incidencia de luz solar, así como de frío en invierno-, portón con apertura y cierre motorizados y retrovisor interior digital inteligente.

Gama, dimensiones, precios y oferta de lanzamiento

La gama del nuevo Toyota C-HR sigue una estructura continuista respecto a la de la generación saliente. Así, está formada por tres acabados: Active, Advance y GR SPORT.

Opcionalmente, el acabado Advance puede incorporar el paquete Advance Plus + Skyview®, que incluye Techo panorámico de confort térmico, Smart Digital Key, faros delanteros PRISMALED, color de carrocería bi-tono y portón con apertura y cierre motorizados, entre otros. GR SPORT, por su parte, equipa llantas de aleación de 19" en color negro, faros delanteros PRISMALED, asientos delanteros Sport calefactables con tapicería exclusiva, color de carrocería bi-tono, portón trasero con apertura y cierre motorizados y detalles interiores y exteriores GR SPORT, entre otros.

La gama culmina con las versiones especiales de lanzamiento. GR SPORT Premiere Edition se equipa con llantas de aleación de 20”, detector de fatiga por cámara (DMC), alerta de tráfico delantero cruzado (FCTA), sistema de aparcamiento avanzado con cámara de visión 360º y equipo de audio premium JBL® con 8 altavoces y subwoofer. Premiere Edition, por su parte, incorpora el mismo equipamiento tecnológico y de confort que GR SPORT Premiere Edition, con un estilo más discreto y elegante, siendo su tapicería de cuero con pespuntes en color azufre, una de sus dotaciones exclusivas.

La segunda generación del Toyota C-HR ya está disponible en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde 32.500€ o 200€ mes con Toyota Easy Plus en el acabado Advance, oferta que incluye el paquete Easy Plus, programa de financiación que incluye también 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía.

La frase del Campeón del Mundo Jackie Stewart: "No siempre es posible ser el mejor, pero lo que sí es posible es siempre mejorar tu desempeño”.