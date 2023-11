La cosmética sólida: productos ecológicos beneficiosos para la salud y el medio ambiente

Los productos cosméticos sólidos cada día atraen a más personas conscientes con el medio ambiente, quienes buscan una alternativa para cuidarse sin afectar al planeta. La cosmética sólida permite ahorrar agua, evita el uso de químicos y no se embala con plástico: tres acciones que tienen un efecto positivo en el ambiente.

La industria cosmética siempre ha sido un sector que produce grandes cantidades de plástico, siendo unos 120 mil millones de embalajes estimados cada año. Este material es difícil de procesar y reciclar, y comúnmente solo tiene un solo uso, razón por la que ya se están buscando nuevas alternativas dentro de la industria para promover la ecología y sostenibilidad.

La cosmética sólida es una de las propuestas existentes para generar menos basura, bajando el impacto de la industria al medio ambiente. Se refiere a productos de cuidado personal fabricados con poca (o ninguna) cantidad de agua, dándoles un aspecto sólido, similar a las clásicas pastillas de jabón. Este tipo de productos vienen envueltos en cartón o papel, reduciendo el uso de plástico.

La creación de cósmetica sólida natural, creada con ingredientes naturales y veganos, han hecho que este tipo de productos sean los preferidos de aquellos con conciencia ecológica. La tendencia no ha hecho más que crecer, lo cual proyecta un futuro muy interesante para la industria cosmética; un futuro donde se cuida al medio ambiente y se reduce el uso de materiales difíciles de reciclar.

La importancia de la sostenibilidad en la cosmética sólida

Los productos de cosmética sólida no solo cuidan la piel, sino también al planeta. La sostenibilidad es la principal prioridad de los fabricantes, quienes buscan siempre ofrecer productos ecológicos y naturales certificados. Los ingredientes activos suelen provenir de plantas y aceites esenciales, evitando el uso de químicos que puedan contaminar el agua que va por el desagüe.

Asimismo, son productos cosméticos que no poseen conservantes. Los champús, acondicionadores y lociones sólidos no tienen una base acuosa que pueda contaminarse, lo cual evita que sea necesario utilizar parabenos y demás conservantes. Esto, además de cuidar el medio ambiente, permite que la piel no entre en contacto con químicos que podrían ser invasivos.

La cosmética sólida, además, tiene un énfasis en lo vegano, impidiendo el uso de ingredientes de origen animal. Sin embargo, lo más importante de esto es que evitan la experimentación en animales, lo cual es una ventaja ética importante. La industria cosmética se ha visto bajo escrutinio debido a esta práctica indebida, pero este no es un problema que afecta a los productos cosméticos sólidos. Es importante considerar estos y más detalles a la hora de comprar, pues es importante apoyar las marcas que verdaderamente tienen un compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente.

La creación de este tipo de productos, que suelen ser biodegradables, es una práctica que los consumidores deben apoyar para cuidar el planeta.

Ventajas de la cosmética sólida en el uso diario

La cosmética sólida, además de promover buenas prácticas, proporciona varias ventajas para el consumidor. Por ejemplo, los jabones y lociones de origen orgánico permiten limpiar y exfoliar la piel sin utilizar compuestos químicos, logrando que el cuerpo se mantenga siempre hidratado, sin irritarlo ni privarlo de sus aceites naturales. De esta manera, la piel estará sana en todo momento.

Los productos de cosmética sólida ocupan menos espacio, pues suelen tener una mayor concentración. Esto permite que sean más fáciles de transportar y duren más tiempo. Por ejemplo, una pastilla de champú sólido es equivalente a dos litros de champú líquido: todo esto ocupando menos espacio, y sin utilizar embalajes de plástico. Todo esto los hace ideales para llevar durante viajes.

Al ser productos más duraderos, se logra obtener jabones y champús más baratos. Esto los hace una buena alternativa para los que buscan alternativas más económicas en cuanto a productos de higiene como hidratantes faciales, hidratantes corporales, champús, incluso, para la pasta de dientes. Lo mejor es que, además de ahorrar, se obtienen productos más sanos para el organismo.