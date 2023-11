​La peste en forma de amnistía quiere destrozar España

La convivencia, en libertad, igualdad y justicia, es el ADN, fundamental, que debe distinguir una sociedad occidental de aquellas en las que el pueblo sólo cuenta para trabajar y sobrevivir, mientras el núcleo del poder vive en guetos modernos llenos de bienestar elitista “vigilante”.



Estos núcleos del poder son los que se mantienen, manejando con perfecta armonía “interesada”, los indultos, las amnistías, los regalos de ciertos derechos propiedad de la Nación y todo aquello que pueda conquistar conciencias.

Cuando se ha vivido en el pasado con todo tipo de circunstancias propias de cada día o de cada año, pero con una convivencia en paz y con un progreso económico eficaz..., las realidades actuales sobresaltan conciencias y hacen temer lo peor para nuestros hijos, nietos, amigos...

Si la sociedad no levanta su voz e impone cordura volveremos a ser dirigidos en una “paz de tiranía autocrática solapada” por dictadores políticos.

Es muy llamativo y muy peligroso contemplar como señores de los diversos partidos cambian de opinión según convengan a los intereses propios y de los su caudillo espiritual, como si fueran niños dependientes del caramelo o del chocolate.

La moral social, que no religiosa, ha desaparecido..., los valores se han trastocado..., los pobres han vuelto a los economatos del hambre..., los ricos brillan con apellidos políticos..., los jueces comienzan a dudar hasta de sus estudios..., los señores titulares de las Reales Academias, por cobardía, que llaman prudencia, no abren la boca..., y como antaño nos entretienen con futbol, toros, boxeo, revistas del corazón y con alguna que otra migaja de tertulias serias.

Estamos volviendo al siglo XIX y las años treinta, años de enfrentamientos y levantamientos políticos.

Por orden de un AUTÓCRATA, llamado Pedro Sánchez, el mentiroso, las realidades de España deben ser estudiadas, valoradas y sentenciadas por personajes extranjeros que dicen llaman “MEDIADOR”.

Por orden de un AUTÓCRATA, llamado Pedro Sánchez, el mentiroso, la AEAT debe ser dividida y repartida entre Cataluña y País Vasco.

Por orden de un AUTÓCRATA, llamado Pedro Sánchez, el mentiroso, la defraudación con dinero público, debe ser condonado y todo lo relacionado con la deuda de Cataluña al Estado Español, es decir a todos nosotros, debe ser revisada y PERDONADA, ¡¡porque SÏ!!

Por orden de un AUTÓCRATA, llamado Pedro Sánchez, el mentiroso, todas las decisiones de la Justicia española deben REVALORADAS, ANALIZADAS, ANULADAS y COMPENSADAS, según manifieste el Gobierno Catalán, Puigdemont, los MEDIADORES y, como vulgarmente se dice, su p.m.

España troceada, el agua propiedad de cada Autonomía, la DIVISIÓN DE PODERES a sorteo y señor Pedro Sánchez “CUIDADO CON SALIRSE DE LA RUTA”.

Para terminar AMNISTÍA diseñada por los golpistas, los defraudadores, los mentirosos políticos catalanes, y toda la amalgama de allegados trincados por la Ley que rige en España.

El colofón final será la AUTODETERMINACIÓN, esa que siempre negó Pedro Sánchez, no nos olvidemos, el mentiroso..., pero, cuidado, mentiroso pero hábil manejador de los hilos misteriosos de los AUTÓCRATAS.

¡DIOS SALVE A ESPAÑA! ¡DIOS SALVE AL REY! ¡DIOS SALVE AL PUEBLO!

Como creyente que soy, ruego a mi Señor, Dios Creador y Salvador que eche un vistazo a esta pequeña península Ibérica, llamada España, que la mantenga y arregle los descosidos de aquellos que manipulan los derechos de todos y van siempre disfrazados con piel de cordero.

Por favor, Jesús..., por favor María, nuestra madre..., por favor estad pendientes de nosotros y por favor que la Jerarquía religiosa no manipule ciertos intereses terrenales que tienen, aunque su vestimentas