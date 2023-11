​Activismo en Valencia para frenar la apertura de la granja de pulpos

"Los animales no son productos ni objetos, ya que sienten y sufren. Ellos tienen sus propias vidas, sentimientos y familias queriendo disfrutar del sol, el aire y la libertad. Su explotación implica sufrimiento psíquico y psicológico, a pesar de que no necesitamos hacerles sufrir ni matarles para sobrevivir. Una sociedad con principios y ética real no practica la crueldad ni la violencia contra los animales inocentes", señala Lourdes Ribera, una de las activistas que participó en la línea silenciosa que València Animal Save realizó en defensa de los pulpos el pasado sábado en la plaza de la Virgen de Valencia y vegana desde hace casi 5 años.





El acto consistió en unas personas paradas sujetando carteles y unas letras con la palabra 'pulpos', mientras otras personas informaban del sufrimiento que conllevaría la apertura de esta granja sumado al impacto medioambiental. Además, se recogieron firmas y se informó sobre el veganismo, una filosofía ética de vida que excluye toda explotación animal.

Nueva Pescanova pretende producir 3.000 toneladas de pulpo al año, lo que se traduce en un millón de animales. Las condiciones extremas que produciría esta granja, han sido rechazadas por científicos, biólogos y otros expertos. Los pulpos son animales solitarios, tremendamente inteligentes y exploradores. Las jaulas limitan enormemente su complejo comportamiento y desarrollo natural, como ocurre por ejemplo con los animales secuestrados en zoos y acuarios bajo un falso paraguas de "conservación, protección y educación".

Los planes de la empresa española, revelados a través de los documentos, son que los pulpos, que son animales solitarios acostumbrados a la oscuridad, se mantengan en tanques con otros de la misma especie bajo una luz casi constante. Unos 10-15 pulpos viviendo en cada metro cúbico de tanque y entre otras cosas, se pretende acabar con su vida utilizando agua helada de hasta -3 grados.

En este artículo, se aporta todo tipo de detalles e información para que tú como lector/a, tengas la información suficiente si eres capaz de quedarte unos minutos a leer para únicamente, conocer lo que está pasando y una vez después, poder decidir qué hacer, pero teniendo información.

"Hemos realizado esta acción para apoyar el Savetheoctopusesfest que se está llevando a cabo en Gran Canaria para que no logren abrir allí una granja de pulpos que implicaría una nueva forma de crueldad animal como consecuencia del especismo y del hecho de consumir animales y también las consecuencias negativas desde el punto de vista ecológico", explica M. Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save que acudió con su hija de 10 años (lógicamente también vegana desde hace años y concienciada en el respeto a todas las especies de animales).

SE PIDIÓ LA LIBERACIÓN ANIMAL



El foco no debe ponerse en si la forma es demasiado cruel o más supuestamente "benévola", aquí el problema está en que los animales son utilizados como recursos cuando no necesitamos comer pulpo ni ningún animal o derivados. Además, tenemos una larguísima lista de alternativas vegetales e incluso otros productos que se consiguen con el mismo sabor y textura, como explicaré más adelante.

Rosa Más es una bióloga que realiza activismo por los animales y el medio ambiente, pero también contra todos los obstáculos que la infancia se encuentra en ocasiones por no querer hacer daño. En la asociación Feumve, se lucha por un menú vegano nutritivo en todos los colegios y por defender a la infancia vegana de casos de discriminación, bullying o cualquier problema derivado de su buen hacer.

La infancia está completamente manipulada como más adelante explicaré, pero es completamente viable y saludable, que se alimenten con vegetales, según todos los expertos. Tras pedirle a la bióloga su punto de vista científico respecto a la apertura de la granja de pulpos, esto es lo que traslada: "Abrir una granja de pulpos no es una buena noticia porque sumamos una explotación más a la larga lista existente, pero esa instalación no influye en el número de animales muertos en absoluto. De hecho, se pone en marcha porque hay una gran avidez por consumirlos. Lo realmente cruel es la base, el especismo, considerar que los animales sintientes carecen de Derechos. No hay diferencias entre granjas y redes, en ambos casos, los organismos marinos son recursos a disposición y capricho del ser humano", explica.

La bióloga zanja añadiendo: "Los pulpos, al igual que las demás especies animales, tienen interés por vivir, por interaccionar con otros individuos, por tener experiencias y desarrollarse. Sufren dolor y estrés, felicidad y emociones positivas, razones más que suficientes para rechazar su uso, más allá de las circunstancias de la explotación. Obviamente, si se considerasen los Derechos Animales, no existirían granjas de pulpos ni de ningún otro animal. Tampoco la pesca ni cualquiera de la infinidad de situaciones en las que se les perjudica.

En las granjas, a los pulpos se les mata con agua helada, método que produce indignación por parecer especialmente cruel, pero no hay ninguna diferencia entre la congelación y la muerte por asfixia en la cubierta de un barco pesquero. En ambos casos se trata de matar a alguien que no quería morir".

CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

El veganismo es una filosofía ética de vida única y exclusivamente por los animales, pero lógicamente, no está de más señalar otros aspectos como que beneficia positivamente al medio ambiente que cada vez va a peor por culpa de los actos humanos y aquí pagan justos por pecadores. Hasta la ONU ha afirmado que una alimentación 100% vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible.

Además de la crueldad que conlleva utilizar a los animales a nuestro antojo, la granja de pulpos, según todos los expertos, sería nefasta para el medio ambiente, pero lo verdaderamente nefasto es el uso anacrónico de los animales como alimentos u otros fines que lógicamente, pues deriva en otros males. Igualmente, la actividad pesquera, entre muchos otros desastres para el planeta, es responsable de casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos.

Esta granja ejercería más presión sobre el océano, perjudicaría notablemente los ecosistemas marinos y mataría a otras especies marinas que tendrían que ser capturadas para alimentar a los pulpos. La cría de pulpos contraviene las Directrices Estratégicas de Acuicultura (SAG) de la UE porque reducirá aún más las poblaciones de comunidades de peces que viven en los océanos y en consecuencia, la cría de pulpos es tan insostenible como inhumana.

Emi Navarro de Youth climate Save Valencia (vegano hace 5 años) participaba por la defensa de los pulpos y desde su colectivo antiespecista se exige la liberación de todos los animales, pero también informan del terrible desastre climático que supone la explotación animal y tras pedirle unas declaraciones sobre este acto, explica: "Los pulpos son seres extremadamente inteligentes y no solo tienen corazón como nosotros, ellos tienen 3 corazones. El antropocentrismo nos ha hecho creer que estamos por encima de las demás especies basándonos en la inteligencia, pero los límites de la inteligencia de los pulpos son todavía una incógnita. Entonces el problema son las lógicas de la dominación, las que hay que deconstruir para terminar con toda forma de opresión".

Vona, activista de futuro vegetal, señala: "Nadie en su sano juicio podría entender los beneficios de llevar a cabo un proyecto tan descabellado como este. Nadie, salvo quienes están tan aferrados al capitalismo que no pueden mirar más allá de sus bolsillos. Vivimos en un planeta que se está cayendo a pedazos a costa de explotar todos sus recursos de manera desmedida y si no hacemos algo no llegaremos a tiempo para remendarlo", declara.

"Me uní a la pasada línea silenciosa porque confío en la bondad humana y en su poder de cambio. Si la ciudadanía invierte unos pocos minutos en informarse de esto y mover ficha, lograremos evitar muchos sustos el día de mañana. Sustos medioambientales, sanitarios y económicos, entre otros. Independientemente de nuestra militancia tenemos que unirnos y actuar cuanto antes. Nuestra vida y la de todos los seres vivos depende de ello. Somos la especie en peligro de extinguirlo todo", zanja. Uno de los documentales interesantes a visibilizar, es Seaspiracy.

MATANZA A LOS PULPOS

Los pulpos son capturados normalmente en la naturaleza y se matan con métodos como golpearles la cabeza, cortarles el cerebro sin anestesia, asfixiarlos con una red y enfriarlos en hielo. Los científicos también han estado estudiando tres nuevos métodos de "sacrificio", que incluyen:

Métodos químicos: una sobredosis de cloruro de magnesio, etanal y aceite de clavo. Métodos mecánicos: destrucción del cerebro, ya sea por corte entre los ojos o decapitación. Métodos eléctricos: electrocución de pulpos al pasar una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Imagínate por unos segundos estar en su lugar...

"PACMA participó ayer junto a Animal Save y otros colectivos animalistas en la sensibilización en contra de la granja de pulpos prevista en Canarias. Estos animales, además de que deberían tener derecho a vivir como seres sintientes, son sacrificados de forma especialmente cruel para que nos sirvan de alimento (son criados para morir y deleitarnos). Aparte, estudios recientes están descubriendo los grandes índices de inteligencia y consciencia de estos animales, que les hacen más conscientes de su situación y su destino", señala Irene Mora, portavoz del partido Animalista PACMA en Valencia.

La RAE es clarísima en cuanto a la definición de lo que es el especismo: 1. Discriminación de animales al considerarlos inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

Por lo tanto, este problema deriva de considerar a los animales algo y no alguien, al igual que no informar de que las consecuencias medioambientales, son terribles en cualquier explotación, y por eso, la gente tiene una imagen totalmente falsa de que se puede explotar y matar animales de manera ética lo que carece de sentido.

"Plataforma NAC (no a la caza) es una asociación sin ánimo de lucro antiespecista, que además de luchar contra la caza en todas sus modalidades, colabora en todo tipo de eventos enfocados a la sensibilización ciudadana sobre la explotación y maltrato animal en su sentido más amplio.

Participamos en la protesta y visibilización del proyecto en el que se ha embarcado Nueva Pescanova, una granja de pulpos en Las Palmas. Proyecto que además de ser declarado inviable por la comunidad científica por su corta esperanza de vida en cautividad, ha sido junto a animalistas y ecologistas declarado contrario a las reglas de 'bienestar animal' por tratarse de seres altamente inteligentes y sensibles", explica Elena Simón, una de las coordinadoras de NAC en Valencia y a nivel personal, más de 10 años siendo vegana.

INFANCIA Y ESPECISMO

Como señalaba anteriormente durante este artículo, la infancia está completamente manipulada para no poder empatizar con todas las especies y mientras ven esos dibujos agradables de Peppa pig, buscando a Nemo u otros dibujos en los que empatizan con los propios pulpos, desconocen el inconcebible infierno que han sufrido e incluso que son los animales que tienen en el plato y eso se llama educar en la mentira y ocultamiento.

Lógicamente, no se les cuenta la verdad porque si se hiciera, siempre ocurre que ellos mismos piden buscar otras alternativas para no hacer todo este daño. Por mi parte, como defensor también de la infancia, siempre que se pueda van a tener voz, ya que por ahí empieza todo y son una víctima más de este sistema tan injusto.

Ahora mismo que mi trabajo es limpiando patios de colegios, hace poco observé como una niña de 5 años recién cumplidos, llamaba la atención y pedía a un compañero que no matara a un humilde y diminuto insecto que caminaba por el recreo y cuando le pregunté los motivos por los que había hecho eso me dijo: "hay que dejarlos vivir porque ellos tienen sus familias". Además, siempre dice que hay que respetar a todos los animales y el medio ambiente, pero lógicamente, desconoce de dónde viene lo que ha comido durante el día.

Esto significa que mediante la fantasía, se manipula a la infancia y ya el colmo es que se les acuse a las familias veganas de adoctrinamiento cuando precisamente es al contrario y mediante la fantasía unida a la mentira y el ocultamiento, se provoca que la infancia que no pueda desarrollar sus valores empáticos en la niñez.

La academia Americana de nutrición y dietética, la asociación española de pediatría o múltiples nutricionistas, son solamente algunas de las muchas fuentes expertas que avalan la alimentación vegetal en cualquier etapa de la vida e incluso señalan que, bien planificado, llega a prevenir enfermedades.

Las mismas personas que dicen que hay que comer "de todo" resulta que no han probado maravillas como el seitán, tortillas veganas o el tofu que si lo sabes hacer, está delicioso y a esto se suma la gran proteína que tiene.

Es absurdo que todo el mundo diga que los pequeños tienen que comer bastantes legumbres, verduras y hortalizas, pero cuando precisamente se alimentan de lo más saludable, empiezan los comentarios delirantes y acoso a familias que utilizan Instagram para difundir la crianza respetuosa ante miles de personas.

Basta echar un breve vistazo a los libros escolares para ver que hablan de vacas que nos dan leche, gallinas que nos dan huevos, las abejas dan miel o cosas muy alejadas de la infernal realidad que se esconde tras la explotación animal y en toda industria, pues lógicamente con posterior muerte. Ningún animal nos da nada, se lo robamos haciéndoles pasar por un infierno...

¿Por qué los que tienen el deber de educar resulta que les mienten en los propios libros escolares ocultando el sadismo e impacto medioambiental del consumo animal?

Si te importan tus hijos, enséñales que todos los animales merecen la misma consideración y tienen interés por vivir y a la par, también que como no se cambien los hábitos, tan siquiera tendrán un planeta en el que vivir ellos. Todo esto se debería explicar en los colegios y ya en los institutos que son aún más maduros, claramente y sin medias tintas ni titubeos.

HAMBRE EN EL MUNDO

Cada persona que se hace vegana, también está contribuyendo a reducir el hambre en el mundo de lo que todo el mundo dice preocuparse.

Son millones de animales los que se crían para vivir toda una vida miserable y convertirse en productos que no necesitamos, pero lógicamente, hay que destinar indecentes recursos vegetales, antibióticos, hormonas y soja transgénica para su "alimentación".

Si todos estos recursos se destinaran directamente a hacer productos veganos que se consiguen hoy en día incluso con el mismo sabor y textura, tendríamos recursos más que de sobra para alimentar a toda la población si tenemos en cuenta que en el mundo hay millones de animales más que humanos. Prácticamente toda la soja del mundo, se destina a cebar al "ganado" y muy poca a las bebidas vegetales u otros productos veganos (luego nos quejamos de tragedias como el Amazonas). Respecto a las alternativas vegetales, cualquier receta de repostería o otros, puedes buscarla en versión vegana como la deliciosa tortilla de patatas.

De hecho, hasta existe hoy en día el "pulpo" vegano y en Galicia se hizo un evento con este alimento y nadie se quejó porque el sabor es idéntico, pero los que sí que notaron la diferencia fueron los animales que no murieron para ello entre una tremenda angustia.

En consecuencia, tienes productos "del mar" y sustitutos de cualquier producto de origen animal en su versión vegana.

Respecto a los precios, con la soja texturizada ahorras un montón de dinero y otros pueden ser más caros como todo en la vida. De todas formas, hay que tener en cuenta que las industrias explotadoras de animales reciben delirantes subvenciones para hacer daño a los animales o personas y destrozar el planeta, pero aun así, por poner un ejemplo, la bebida vegetal de soja es la más barata de todo el supermercado y deliciosa con cacao o café y en prácticamente todas las cafeterías, también puedes pedir ya con soja o avena (por el mismo precio normalmente).

Es decir, por si tenías poco con liberar a los animales de un infierno, evitar el hambre en el mundo, problemas de salud y una de las mayores causas de la crisis climática, tan siquiera tienes que privarte de absolutamente nada.

LA CONCIENCIA SEGUIRÁ

Sigue la página "València Animal Save" para poder conocer los futuros actos como la concienciación que el próximo fin de semana se hace en la plaza de la Virgen para, en un círculo, mostrar mediante pantallas y carteles el sadismo de toda explotación animal y mientras, otras personas dan información desde fuera a únicamente la gente que voluntariamente ha decidido pararse a visibilizar el sadismo y a escuchar.



Puedes pasarte sin problema a tener una conversación con las personas activistas y si ya eres una persona vegana, para dar la cara por las víctimas y ayudarles. Será el sábado 11 y para participar, debes apuntarte mediante un privado a la página y si quieres venir a charlar con activistas para informarte, sobre las 18:00 estará el acto montado (aunque la convocatoria del cartel es media hora antes para preparar y explicar todo a las personas activistas que no hayan venido en anteriores ocasiones).

Entre las futuras acciones, también se encuentra una vigilia de pollos frente al matadero de Algemesí, al que podrán apuntarse personas veganas y no veganas que tengan interés por conocer como funciona todo esto. En las vigilias, se documenta la situación de los animales para hacerla llegar a las redes sociales y a los pocos medios de comunicación que nos quieren hacer caso e informar.

El primer sábado de diciembre a las 17:30, las personas activistas que puedan acudirán al Ayuntamiento de Alfafar para, junto a la plataforma antitaurina que convocamos la protesta y otros colectivos, pedir el fin del toro embolado. Para tener información de este acto, puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com .

En definitiva, hay alternativas para liberar a los animales en todas las formas y además de evitar un infierno, también harás que tengamos un futuro planeta en el que vivir, no tendrás problemas de salud y también contribuirás a evitar el hambre en el mundo.

¿Quién puede estar en contra de todos estos beneficios?

Las personas activistas son todas voluntarias y dedican su tiempo a intentar crear de este mundo algo mejor porque empatizan con los demás. El veganismo es tremendamente fácil, pero tremendamente difícil para nuestras víctimas el que no lo seamos y en consecuencia, espero que a partir de hoy cambies tus hábitos en la alimentación, vestimenta, entretenimiento, productos testados en laboratorios de sadismo o la larga e interminable lista de masacres y torturas a los indefensos animales.

Respecto a la granja de pulpos, es insostenible e inhumana como decía, pero así es toda explotación animal venga de donde venga. No está de más recordar antes de acabar que es una obligación moral de tod@s educar a la infancia en el respeto y la empatía.

Además del documental que te he recomendado anteriormente en este artículo, sería muy importante que vieras en Netflix el documental "lo que el pulpo me enseñó" y una vez visto, cualquier persona con una mínima empatía, siente compasión con estos maravillosos seres.

Espero que seas consciente de la importancia de lo que acabas de leer y a partir de hoy, ayudes a crear un mundo lo más justo posible, es lo ético, coherente y respetuoso. Espero que acudas a los actos mencionados y firmes ahora contra la apertura de la granja de los horrores en este enlace: https://vlcanimalsave.org/pulpos/