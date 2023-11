​Para los animales todos los días son Halloween

El pasado martes 31 de octubre se celebraba el día de Halloween y las personas activistas de València Animal Save hicimos un acto en la plaza de toros de Valencia que no dejó indiferente a nadie y en el mismo, se exponía toda la miseria que supone utilizar a los animales como alimentos, experimentos, vestimenta o entre muchos otros, entretenimiento.



El acto consistió en unas personas activistas pintadas y vestidas de carnicero con carteles en los que se leía "para ellos todos los días son Halloween" con una imagen cruel de los lugares que hacinan y maltratan animales para convertirlos en productos que no necesitamos.

Por otra parte, se regalaban chucherías veganas a las personas que vieran un vídeo sobre la palpable realidad de los animales y después, otras personas activistas informaban de lo fácil que es aplicar la filosofía ética del veganismo, cuyo día mundial, fue el pasado 1 de noviembre.

La respuesta de la ciudadanía, que por sorpresa se encuentra una realidad tan real como incómoda, es siempre de mucho impacto ante el sadismo de granjas, mataderos, peleterías, laboratorios en nombre de la ciencia sádica...

"Hemos querido aprovechar esta fecha para sensibilizar sobre lo que está ocurriendo con millones de animales y dando información acerca de lo fácil que es evitar esta situación mediante el veganismo, la filosofía ética de vida que busca la liberación de todas las especies sin distinción", ha declarado Jose Ferrer, uno de los coordinadores de València Animal Save.

LA CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES

Cualquier producto de origen animal venga de donde venga, tiene como seña de identidad la explotación, el ocultismo, la miseria y como no, la muerte (también en la industria láctea o del huevo). Las investigaciones que más suelen salir a la luz, suelen ser a la industria cárnica y las recientes, que han documentado diferentes colectivos, dejan clarísimo que la vida y sentimientos de esos seres no importan absolutamente nada.

Hacinamiento, separaciones forzadas, aire irrespirable en las naves industriales, heridas y en definitiva, toda una corta vida miserable hasta llegar al oscuro y apartado matadero en condiciones lamentables. En las vigilias de València Animal Save se han obtenido vídeos e imágenes dantescas a las puertas de mataderos tanto de pollos como de cerdos y las condiciones en las que llegan o son transportados, han quedado clarísimas, pero más allá de eso, no existe forma humanitaria de utilizar a nuestro antojo a las víctimas y llevarlas a este lugar cuyo interior, sí que es una película de las más terroríficas del mundo para Halloween.

En la pesca, los animales mueren por asfixia y casi la mitad de plásticos en los océanos, vienen de las redes usadas por los pescadores. El plástico también acaba con la vida de más animales, como por ejemplo, tortugas (que como no son consideradas un alimento, parece que generan más ternura). A la sociedad parece que le "gustan" los animales según el beneficio o el interés propio que se pueda sacar de los mismos y este egoísmo hace que el mundo esté como está porque alternativas tenemos de sobra y todas las excusas delirantes han sido desmontadas durante ya muchos años.

En la industria del huevo, pollitos machos triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura por no valer para la producción de huevos y las gallinas viven en jaulas menores al tamaño de un folio o en naves industriales llenas de suciedad. Hay que recordar que para que una gallina produzca constantemente huevos, hay que manipularla genéticamente y que la víctima acaba igualmente en el matadero, como pasa con las vacas mal llamadas lecheras, después de toda una vida de igual hacinamiento, inseminaciones constantes por la fuerza, sufrimiento extremo, manipulación genética para producir constantemente leche y como no, matando a los terneros para que no se beban la leche que de manera natural, las vacas producen para ellos.

Irene Mora, portavoz de PACMA Valencia, participó en el acto invitando a que las personas sensibles hacia el sufrimiento de los animales, tomen reflexión sobre lo que ocurre en cualquier tipo de explotación.

"El dolor, ansiedad y muerte son los protagonistas de estos lugares", explica invitando a evitar este sufrimiento cambiando nuestros hábitos.

Espero que leas hasta el final porque la información es poder y una vez acabes, eres libre de tomar la decisión que consideres (decisión que evidentemente jamás han podido tomar los animales a los que se les obliga a vivir innecesariamente horrores).

TODO LO QUE VENGA DE LOS ANIMALES CONLLEVA SUFRIMIENTO

Otras industrias, como la lana, seda, plumas, peletería, y un largo etcétera, también se basan en la crueldad extrema y tienes alternativas de sobra. El veganismo no es más que una filosofía ética de vida que, precisamente, busca algo tan sencillo como pasar por este mundo intentando hacer el menor daño posible y respetando a todas las especies de animales sin distinción entre las mismas, lo que encima, también repercute positivamente en atajar la crisis climática que estamos sufriendo justos por pecadores, hambre en el mundo y problemas de salud como explicaré más adelante.

En cuanto a la miel, no tenía pensado explicar en este artículo cómo funciona la industria porque se sobreentiende que las personas veganas rechazan todo lo que venga de los animales, pero en este aspecto hay mucha ignorancia y el otro día se reían de mí por rechazar un producto que llevara miel de abeja diciendo entre risas que si las abejas también eran explotadas, pero cuando pedí que me explicara como funcionara la industria bajo su punto de vista, pues no supo hacerlo y la burla viene de su ignorancia.

Aquí podéis ver como funciona la industria de la miel:

https://www.animal-ethics.org/explotacion-abejas/ (crueldad, manipulación genética, gran impacto medioambiental y problemas de salud). Además, esas mismas personas que suelen hablar sin tener ni idea, son las que luego a la par dan las "gracias" a las abejas por "darnos" miel (ningún animal te da nada, se los robas y lo condenas a una vida miserable para ello). Acuérdate que sin abejas no hay vida y que hay otros productos como el sirope de agave o mieles veganas con productos naturales que conservan todo el sabor.

En cuanto a las chucherías veganas que regalábamos a cambio de ver el vídeo, hubo personas que las probaron in situ y se dieron cuenta de su mejor calidad y se les explicó que las chucherías con gelatina, de origen animal, provienen de los peores desechos del matadero y por el mismo precio, existen chucherías veganas ya incluso en los supermercados.

Si bien algunas pocas marcas pone que las chucherías son veganas, pero igualmente si llevan el aceite de palma y en esas circunstancias, tampoco vale la pena financiar esa miseria.

El aceite de palma es responsable de la deforestación, la pérdida de hábitats naturales y muerte de los Orangutanes, Rinocerontes, Tigres y Elefantes de Sumatra, entre otros. Para sus plantaciones se necesitan múltiples hectáreas, y entre muchos otros aspectos, la quema indiscriminada de bosques para la plantación de la Palma posteriormente (también hay otros aspectos como la esclavitud infantil).

El documental "Why Palm Oil Kills Orangutans" lo deja muy claro y por eso, un aceite que hace tantísimo daño a los animales, al planeta, infancia y salud, no es lógico financiarlo (aunque ponga vegano porque los ingredientes no proceden de los animales, no todo vale para unos segundos de placer edulcorado). Evidentemente, las chucherías naturales que se daban, no contenían ingredientes de origen animal ni el dañino aceite de palma.

Entre la larguísima lista de maldades contra los más indefensos, también tenemos a los zoos y acuarios que esclavizan la vida de los animales y no proporcionan ninguna clase de aporte educativo, científico ni conservacionista a la sociedad como ya está más que acreditado.

En esos lugares solo hay soledad, esclavitud, mentiras y miseria...

INFANCIA MANIPULADA EN EL ESPECISMO

Otro aspecto importante a remarcar, es la manipulación y ocultamiento desde la infancia que ni siquiera sabe que su comida u otros productos, vienen de todo este infierno inconcebible. Crecen con peluches, juguetes o dibujos de los mismos animales que, sin saberlo, están perjudicando y tengo la certeza de que una vez lo saben, muchas niñas y niños piden a los progenitores que busquen la forma de no contribuir a ello y las analíticas son ejemplares.

Está claro que es muy violento para un niño ir a un matadero, pero si tan violento es que lo visibilice, está claro que entonces habrá que explicárselo y concienciarse de que está mal contribuir. Aunque la gente una vez es adulta puede tomar sus propias decisiones, en la niñez ya se han acostumbrado a servirse de los animales en todas sus formas sin siquiera saberlo y de ahí la importancia de educar en la verdad, porque si tienes que ocultarles de donde viene lo que consumen, estás engañando para que no puedan cuestionarse nada y siempre sean sumisos a lo que el sistema diga.

La RAE dice muy claramente lo que es el especismo:

1. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

Lógicamente, no hay nada positivo en inculcar a la infancia que discriminar por el motivo que sea, está bien y pueda ser normal, independientemente de la especie de la que hablemos (los animales son seres sintientes que merecen consideración).

Es un deber moral de todas y todos educar a la infancia en valores antiespecistas que promuevan el respeto a todas y cada una de las especies de animales.

En este aspecto, la bióloga Rosa Más colabora en la asociación Feumve para garantizar que la infancia que decide no hacer daño, tenga opciones nutritivas en los colegios y en la Comunidad Valenciana, está por ley y cualquier persona que tuviera problemas, se podría solucionar.

Respecto al acto de València Animal Save en el que la bióloga hace activismo, traslada lo siguiente: "Los demás animales merecen respeto porque poseen capacidades cognitivas y sociales complejas, análogas a las nuestras; de hecho, cuanto más sabemos sobre su naturaleza, más comportamientos asombrosos descubrimos, particularmente en cuanto a cuidados y cooperación.

Rechazar los productos de origen animal puede tener como consecuencia un significativo menor impacto sobre el medio ambiente: el consumo de productos de la huerta locales y de temporada minimiza la huella de carbono y favorece la agricultura de proximidad, contribuyendo a la soberanía alimentaria."

LA EXPLOTACIÓN ANIMAL ACABA PERJUDICANDO BRUTALMENTE AL PLANETA, LA SALUD E INCLUSO TIENE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD EN EL HAMBRE EN EL MUNDO

Por si teníamos poco con la explotación animal, que es el motivo que fundamenta el veganismo, hay que remarcar también todo el mal derivado del consumo innecesario de productos de origen animal.

A cualquier persona que le preguntes, normalmente te dice que está a favor del medio ambiente y que hay que cuidarlo, pero el abuso animal, también deriva en una de las mayores amenazas para el planeta y seguía como confirma la bióloga. Encima, la ganadería responsable de la mayoría de incendios y si hablamos de la pesca, casi la mitad de plásticos en el mar provienen de las redes, como decía anteriormente.

A nivel de salud, expertos en nutrición u otras fuentes como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría (entre una interminable lista de expertos), señalan que bien planificado llega incluso a prevenir enfermedades que la mayoría de ellas, vienen por el consumo animal. Recordemos que los animales están inflados a antibióticos, hormonas y sufren un estrés constante.

Tampoco existiría el hambre en el mundo si dejáramos de abusar de los animales porque estamos criando masivamente millones de animales más que humanos a los que se dedican indecentes recursos vegetales que si se destinaran directamente a hacer productos veganos, habría comida de sobra para alimentar a todo el mundo.

Hasta la ONU afirma que una alimentación 100% vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible.

Financiar a la industria animal, condena a millones de animales a un infierno inconcebible por cualquier persona que se ponga en su lugar, pero encima de rebote destrozamos el planeta, generamos problemas de salud y contribuimos al hambre en el mundo cuando incluso un mismo sabor, hoy en día se puede hacer a base de vegetales.

Hay un montón de recetas con productos vegetales que puedes comprar de proximidad, pero también existen los productos de siempre con el mismo sabor y textura (queso, carne, productos marinos, miel, tartas...).

Por poner un ejemplo, puedes buscar la tortilla de patatas vegana que es muy sencilla de hacer, económico y nutritivo.

Cualquier receta que quieras hacer, por ejemplo en repostería, puedes buscar para hacerla únicamente con productos vegetales y te sorprenderá.

FUTURAS ACCIONES

València Animal Save tiene varias concienciaciones a corto plazo para seguir difundiendo la miseria contra los animales en una especie de círculo con pantallas y carteles, mientras otras personas informan del veganismo a la gente que para impactada.

Hoy sábado (4 de noviembre) tiene lugar en la plaza de la Virgen una línea silenciosa en rechazo a la granja de pulpos que se quiere abrir por nueva pescanova en Gran Canaria (en unas condiciones aparentemente "demasiado" sádicas que incluso científicos han tenido que rechazar, pero realmente no más sádicas que la asfixia qué es lo más habitual a la hora de cargarse a estos seres inteligentes).

El acto será a las 17:30 y puedes venir para charlar con las personas activistas del veganismo y si ya tienes la conciencia de rechazar la apertura de esta granja, escribe en redes sociales a "València Animal Save" y participa en el activismo ayudando a las víctimas.

Otra de las actividades que se hará desde el colectivo, es participar el 2 de diciembre ante el Ayuntamiento de Alfafar, donde la plataforma antitaurina de Alfafar, pediremos el fin del toro embolado ante el rechazo que el mismo tiene hasta en el mundo taurino del pueblo y los vídeos que hablan por sí solos.

Será a las 17:30 y para participar deberás escribirme a defensaanimal2023@gmail.com o mediante el WhatsApp 691093886.

Una vez tienes la información, también tienes la obligación de hacer lo correcto y aplicar la empatía que todo el mundo tenemos, porque no creo que te gustara pasar tan siquiera unos minutos presenciando la angustia en sus últimos momentos de vida de ese animal en el matadero u otros lugares en los que se practica el sadismo contra las víctimas hasta que llegan a convertirse en un producto que nadie necesita en ninguna etapa de la vida sino todo lo contrario.

Como ya he dicho, a nivel de salud es perfectamente viable y así lo señalan las ejemplares analíticas. También, recuerda el impacto que tiene el consumo en la crisis climática y el hambre en el mundo cuando incluso puedes disfrutar de todo de una manera compasiva. En consecuencia, cualquier persona que lea este artículo, yo creo que empezará a buscar información veraz para aplicar cambios y crear de este mundo algo mejor.

Sigue en redes sociales la página "València Animal Save" y espero que mi tiempo te haya servido para que hoy empieces el camino de la empatía para intentar no hacer daño, que al final es lo que buscan todas las personas que dedican su tiempo voluntario a hacer activismo. Imagínate por un momento ser un animal destinado a la alimentación, experimentos sádicos, peletería o cualquiera de los incoherentes entretenimientos derivados del egoísmo (de una minoría de la sociedad mantenida a golpe de billetes de dinero público).

Ahora, puedes ignorar todo lo leído y seguir haciendo daño por todos los lados como si nada o no, puedes sentir compasión y entender que no te gustaría ser el protagonista de esta historia y que es tremendamente fácil (y hoy en día más que nunca) respetar a todas las especies por igual. Hay que añadir que respecto a los animales marinos, es imposible contabilizar a cuantos asfixian porque se cuentan por toneladas.

También es falso que se vallan a quitar puestos de trabajo, ya que, el mundo se tiene que ir reinventando como cuando se tiraban cabras de campanarios y también se ingresaba dinero con ello o muchas empresas lácteas que han tenido que pasarse a hacer leche, queso y lácteos, pero en versión vegetal ganando cada vez más dinero.

Excusas delirantes como que las plantas también sienten, hacen ver que la sociedad no piensa antes de hablar.

Ya es de muy poca empatía comparar una planta con un animal, pero además, no tienen sistema nervioso ni cerebro, no sería lógicamente comparable lo más mínimo con toda una "vida" de estos animales y ya el colmo es que la mayoría de plantas y soja (esa si transgénica), se utilizan para cebar y alimentar a los animales explotados (ya cuando les hablas con datos, ven que no te pueden ridiculizar como pretendían porque ni siquiera habían leído lo más mínimo para evitar hacer el ridículo).

No seas protagonista de nada de lo que ocurra en esos apartados, ocultos y sangrientos lugares en los que el sadismo es lo habitual y si con tu omisión lo permites y financias, eres el principal responsable a pesar de poder no serlo. Aquí te dejo una web con más información y gracias por leer hasta el final para tener información cuyo único objetivo, es la liberación animal y todos los beneficios que también aportaría para las mismas personas:

https://www.vitaminavegana.com/que-es-el-veganismo/ .

Mientras el pasado día 31 las personas festejaban Halloween, los animales estaban viviendo un Halloween real torturados hasta la muerte (los que verdaderamente siembran el pánico, el terror y el miedo están en todos los perversos lugares ya mencionados).

Lo dicho: "PARA ELLOS TODOS LOS DÍAS SON HALLOWEEN".