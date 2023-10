Georgia de la Mata Rabassa analiza la integración de las mujeres en el ámbito laboral de España

Según un estudio publicado por Statista en 2022, la tasa de empleo femenino se situó en un 53,84 %, marcando una diferencia de casi el 10 % en comparación con la tasa de empleo masculino. Este dato resalta una mejora en la situación laboral de las mujeres, dado que representa un aumento de más de un punto porcentual en comparación con 2021. Es así como Georgia de la Mata Rabassa, Directora General de DPS Consultores, reconoce la importancia de promover la equidad de género en el entorno laboral.

En cuanto a las obligaciones de las empresas en términos de igualdad de género en el trabajo, como la brecha salarial y la discriminación de género, Georgia de la Mata Rabassa destaca que, si bien los Planes de Igualdad son obligatorios para empresas con 50 trabajadores, en su caso, la negociación de un plan de igualdad también puede ser impuesta por el convenio colectivo aplicable o por la autoridad laboral en casos de incumplimiento empresarial grave en materia de igualdad de trato.

La elaboración de estos planes es voluntaria en otras empresas, pero se recomienda debido a los beneficios que aporta en términos de responsabilidad social corporativa. Estos planes deben contener objetivos concretos de igualdad, estrategias para lograrlos y sistemas efectivos de seguimiento y evaluación. Además, deben adaptarse a las particularidades de cada centro de trabajo. La igualdad de género es un compromiso que debe ser asumido por todas las empresas, independientemente de su tamaño.

De este modo, Georgia de la Mata Rabassa señala que en su centro laboral se han implementado una serie de acciones y programas destinados a fomentar la participación activa de las mujeres en el ámbito profesional. Su enfoque se basa en la creación de equipos igualitarios de desarrollo personal, que permiten a las mujeres alcanzar su máximo potencial en el mundo laboral. Además, se promueve la conciliación familiar a través del teletrabajo, lo que facilita a las mujeres la posibilidad de equilibrar sus responsabilidades profesionales y familiares.

Por otra parte, un aspecto fundamental en DPS Consultores es la eliminación de las brechas salariales, garantizando que las mujeres reciban salarios justos y equitativos en comparación con sus colegas masculinos, afirma Georgia de la Mata Rabassa. Asimismo, se ha implementado un estricto protocolo contra el acoso sexual para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todas las trabajadoras.

El compromiso de Georgia de la Mata y su equipo es total en cuanto a la promoción de la igualdad de género en el trabajo. La realidad es que, de manera natural, más del 80 % de la plantilla en DPS Consultores está compuesta por mujeres, lo que demuestra el éxito de las políticas de inclusión y equidad implementadas.

Repasamos la trayectoria de Georgia de la Mata Rabassa

Durante más de una década, Georgia de la Mata ha estado trabajando en el sector legal. Desde el año 2009, ha ejercido su profesión en el despacho de abogados en el que trabaja actualmente. Cuando se le pregunta por qué eligió esta profesión, responde que al principio no estaba segura de su camino y optó por licenciarse en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Quería adquirir experiencia laboral para descubrir si era la elección correcta. Como afirma, es difícil saber si has elegido el camino adecuado hasta que te sumerges en el mundo laboral.

Sin embargo, aunque en un principio Georgia de la Mata Rabassa no estaba particularmente interesada en trabajar en este sector, encontró inspiración en los socios del despacho en el que comenzó su carrera. Desde el primer momento, quedó impresionada por su profesionalismo, buen hacer y calidad humana. Puesto que, encontrar una figura a la que admirar en el mundo laboral puede ser una fuente de inspiración para seguir sus pasos.



Por otro lado, en cuanto a sus proyectos más notables, Georgia de la Mata Rabassa destaca su labor como abogada en el Turno de Oficio, un servicio que considera una función social esencial para garantizar el derecho fundamental establecido en el artículo 24 de la Constitución Española. Por ende, proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas sin recursos es una tarea gratificante, ya que contribuye a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.