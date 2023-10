​Por qué no soy humano, por qué no amo una patria, por qué...

Por qué no soy humano



Porque el concepto humano excluye lo animal, somos animales no humanos. Se retiró lo de animal para auparnos muy por encima del resto de los animales de las otras especies, para explotarlas, usarlas y humillarlas de todas las formas. Técnicamente somos animales humanos, un compuesto de dos palabras. Los que buscan privilegios aplastando a los otros animales no humanos, aceptan la estafa y trampa de reducir las dos palabras en una (humano), así que yo retiro a la inversa, me quito humano y dejo animal. Yo soy animal, y me dignifico diciéndolo.

Por qué no amo una patria

Nací en España. Qué desgracia (aunque desgracia igual hubiera sido nacer en cualquier otra nación o país). Es obvio que amar una patria es un acto estulto, no necesito extenderme demasiado en esto. Se creó desde el equipo de los que mandan la idea de que amar y defender algo tan etéreo y falso como un país, era bueno. Y así lo siente la mayor parte de la gente. Como lo que opina la mayor parte de la gente, esta visto, es estúpido siempre, y porque por lógica amar hasta llegar a ir a la guerra por defender un país es lo más absurdo y memo ideado por los humanos, no patria, no país, no nación. No reconozco bandera. Sólo lo natural existe, el mundo animal, vegetal, marino y los cielos.

Por qué me declaro animal

Por lo mismo que mi nombre de poeta es Ángel Padilla. El mío 'real' es más largo, y con dos apellidos. Retiré el de mi padre porque fue un déspota maltratador vil y odioso y dejé el apellido de mi madre en mi nombre artístico. Como expliqué arriba, detesto lo de humano por lo que representa (que esquivan su verdad animal, para sentirse superiores). Yo soy como los indios, como me bautice la naturaleza y mis hechos y vivencias, mi apellido de poeta el de mi madre, mi condición la de los más vulnerables y humillados, al fin, la de los más merecedores de habitar esta tierra, los animales, los animales No Humanos.

Por qué soy vegano

Porque ser carnívoro es un crimen, un biocidio, lo mismo que ser nazi, no se diferencia en nada. Los nazis aplastaron millones de seres que amaban su vida, y lo hicieron por una presunta superioridad.

Los que comen animales los secuestran, torturan y comen bajo la premisa de una presunta superioridad (antropocentrismo) inexistente, torticera y absurda esa superioridad. Si analizamos cómo está dejando el planeta el humano y cómo lo respetan y participan de su mantenimiento sano en el tiempo el resto de especies, el humano no sólo es inferior a las demás especies, sino un indeseable para la vida toda. Comer animales va contranatura, el humano no es carnívoro porque su constitución corporal es la de un herbívoro, pero los come porque lo mantiene en un estatus, como los nazis asaban judíos para sentirse únicos y soberbios. Para ser más ciertos, los humanos como criminales de vidas son peores que los nazis, quienes aplastaron unas 8.000.000 de vidas inocentes, pero los carnívoros arrebatan billones y billones de vidas, es incontable, contenido en el tiempo y en aumento, el biocidio que arrastra esta especie que asesina en masa sistemáticamente durante siglos.

Por qué jamás voté ni votaré

Gobierno. Sólo con analizar esa palabra uno siente arcadas gordas. Lucho por un mundo en que la vida pueda ser digna. La dignidad no compatibiliza con que uno o una que no conoces maneje tus asuntos más íntimos y queridos. Lo llaman política, pero su nombre es esclavitud, y estupidez colectiva. Todo gobierno conlleva un ejército. Soldados son crimen y guerra. Y todo lo demás.

Gobierno representa todos los males, todas las tiranías y toda la muerte imaginable en tierras, mares, cielos e individuos.

Por qué estás leyendo esto

Eso pregúntatelo tú. Yo no te llamé. Pero sé quién lo hizo. Esta noche en sueños lo sabrás, aunque al despertar probablemente lo olvides.

Por qué lucho por los animales

Porque -como he dicho- los animales son los seres más vulnerables en este mundo creado a su gusto por el humano, para sus privilegios y comodidades. El antropocentrismo generó el capitalismo, la Banca, y la Banca no se puede ver ni con prismáticos, de tan alta que está en la pirámide sectaria de ordenación del mundo globalizado, esto es, cada vez con un menor número de grandes ricos manejando y pensando cómo debe ser el mundo y cada vida de cada nacido humano en las ciudades humanas. En el ordenamiento social, existen las llamadas clases, entre las clases existen diferencias entre las sexualidades, los colores de piel y otras muchas cosas inventadas para estamentar, reprimir y mantener controlados y divididos a millones de humanos. En ese estado de cosas, existen siempre unos que tienen todos los privilegios, otros que tienen algunos y otros que luchan toda su vida por llegar a gozar de algún privilegio al menos antes de morir. Pero quien peor lo lleva en este orden de amos sobre esclavos y reyes sobre plebeyos, son los animales no humanos, que son considerados objetos y no pueden aspirar ni a conocer la palabra privilegio, sus vidas todas les son robadas desde el nacer, por eso lucho por ellos. Dono mi nombre a sus ausencias de nombre, pongo mis manos donde las suyas caen. Pero para acercarme, humildemente, yo a su belleza. Yo no soy digno de sus noblezas, sólo aspiro a que acepten que estoy de su parte.

Por qué escribo poesía

Porque es el lenguaje primero, el verdadero. El idioma se ha usado siempre para mentir, por eso contiene tantas palabras (compara el delgado trino de un pájaro con el grosor de un diccionario humano). La palabra cotidiana se piensa para lograr cosas, no es franca. La poesía proviene de lo más profundo, como los árboles. Como los árboles vine y como ellos me iré, daré todas las hojas que pueda, declinaré en los otoños, soportaré la pesada -celestial y hermosa, empero- nieve tantas veces, pero podré decir qué sé de las primaveras. De verdad. Qué son y qué lengua hablan. La lengua más antigua. El mejor poema.