En Argentina, se inicia demanda de amparo para declarar a la orca Kshamenk persona no humana

La Asociación Derechos Animales Marinos (DAM), conformada por diversos grupos de activistas y profesionales con el patrocinio de los abogados Mauricio Trigo y Regina Graciela Adre, inició una demanda de amparo colectivo en representación de la orca Kshamenk cautiva y explotada desde 1992 para shows de entretenimiento humano.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Dolores (Argentina) a cargo del Juez Martín Bava bajo el número de expediente 018108/2023 caratulado “Pérez, María Elena y otros C/ Mundo Marino SA y otros S/Amparo Ambiental”.

La demanda solicita a la justicia que reconozca a “KSHAMENK” su carácter incuestionable de sujeto de derechos –persona no humana- disponiendo su integral protección y definitiva liberación –previo proceso de rehabilitación y/o reeducación para tal fin ya sea mediante su “introducción” en aguas nuevas o su “reintroducción” en aguas originarias-.

A lo largo de toda la demanda se fundamenta y prueba la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de la situación de encierro y explotación en la que se lo mantiene aun afectando sus derechos fundamentales a la vida, a la salud (psicofísica y emocional), a la libertad y a la dignidad que le son propios.

Además, la asociación DAM Derechos Animales Marinos solicita que como medida cautelar -en tanto se resuelve el amparo-, se libere de inmediato a “KSHAMENK” de todo acto o espectáculo en el que esté siendo utilizado y quelas empresas Mundo Marino S.A. y Fundación Mundo Marino se abstengan de realizar cualquier acto y/o actividad con participación de “KSHAMENK” –sea o no destinada al público- que ponga o pueda poner en riesgo su integridad física y/o psíquica y/o emocional, manteniendo la obligación plena e integral de contención, asistencia, alimentación y enriquecimiento. Como medida de control del cumplimiento de la cautelar, en caso de dictarse solicitan se disponga judicialmente la posibilidad de ingreso en el establecimiento de veedores.

Kshamenk fue capturado en las costas bonaerenses el 19 de noviembre de 1992 cuando apenas tenía cinco años y se encontraba junto a otros tres (3) miembros de su familia. Kshamenk permanece ininterrumpidamente desde hace más de TREINTA (+30) AÑOS bajo el cautiverio de un zoológico/oceanario argentino mantenido en una pecera solo algo más grande que su cuerpo. Él ha transcurrido su vida siendo forzado a “actuar” en beneficio de la venta de tickets de una sociedad comercial privada y a entregar su material genético para la comercial reproducción en otros establecimientos del mundo. Kshamenk es la ÚNICA ORCA CAUTIVA EN TODA SUDAMERICA.

En la demanda se detalla como Kshamenk fue secuestrado del mar y nunca rehabilitado y devuelto a su hábitat; también se mencionan los casos más emblemáticos nacionales donde han reconocido los derechos de animales silvestres en cautiverio y otorgado su traslado a un Santuario (caso orangutana Sandra, chimpancé Toti, elefantas Pocha y Guillermina, chimpancé Cecilia); se menciona la evolución normativa que existe en Argentina referido al reconocimiento de derechos de los demás Animales – al menos a la vida, a la libertad, a no ser cazados y capturados y específicamente a la especie orcinus orca.

La acción de amparo también va dirigida contra el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible de la Nación, siendo que esta cartera Ministerial es la autoridad competente y responsable de controlar la salud física y emocional de Kshamenk, siendo que Mundo Marino solo es su “tenedor precario”.

Se adjuntan como prueba informes de expertos internacionales donde se detallan el deterioro estado físico y mental de la orca, entre otros indican pérdida de masa corporal, se advierte la evidente notoriedad y a simple vista de las marcas costales, es decir, de las costillas de Kshamenk, algo que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia o parámetro de “normalidad” y su aleta dorsal colapsada provocado por el cautiverio, Kshamenk está aislado de otros individuos de su especie, obligado a realizar conductas que no son las propias, en un ambiente totalmente artificial y sin poder moverse.

En el escrito se mencionan las denuncias y pedidos de informes presentados en las instancias administrativas, sin que las autoridades hayan brindado respuesta alguna.

La asociación DAM es optimista y confía en que la justicia, esta es la gran esperanza para cambiar la vida de Kshamenk.

También se recuerda que DAM presentó en octubre del 2022 el “Proyecto de Ley Kshamenk” que tiene estado parlamentario desde iniciativas impulsadas ante el Senado de la Nación a través del Expediente 1577-S-2022 y ante la Cámara de Diputados de la Nación a través del Expediente 4131-D-2023 presentado por la Diputada NataliaSouto (https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4131-D-2023).

Desde ambas iniciativas se proyecta la progresividad clara en el reconocimiento de derechos y protección, sin regresividad, ampliando los sujetos alcanzados y plasmando un claro intento por avanzar de una vez en una verdadera educación social y consciente: la que no se sirve de la opresión y el encierro de los Otros.

En todo este proceso, DAM ha contado con el apoyo de la ONG Change.org, plataforma en la que se han recolectado más de 680.000 firmas mediante el link Change.org/StopAcuarios DAM ha recibido el apoyo y la adhesión de organizaciones internacionales como Dolphin Project de Ric O'Barry, Orca Network de Howard Garrett, OPS The Oceanic Preservation Society, Empty The Tanks Campaña Internacional, SOSDelfines de Faada, Promar SOS Fauna Marina, La Dolphin Connection, Voice 4 Animals, C´est Assez!, Gac-la page-Groupe anti captivité, Empty The Tanks Portugal, Keiko The Untold Story, Vanessa Prigolini, OneWhale ORG, Marea ORG y Urgentseas.

La realidad de Kshamenk es la misma que la de otras especies de animales marinos en cautiverio, como delfines, lobos de mar, pingüinos y tortugas marinas, que son explotados y exhibidos en espectáculos de entretenimiento en lugar de ser rehabilitados y restablecidos a su hábitat natural. Se calcula que en 2019 existían aproximadamente 223 animales marinos en cautiverio entre los dos oceanarios más grandes del país. DAM es una organización comprometida con la protección de los derechos de los animales marinos en cautiverio en Argentina. La organización llama a la sociedad a sumarse a esta causa y solicita su apoyo para lograrla prohibición de estas prácticas crueles, perjudiciales y aberrantes para los animales.

GRAN MANIFESTACIÓN PARA PEDIR LA LIBERACIÓN DE KSHAMENK Y EL CIERRE DE MUNDO MARINO

Al mismo tiempo, Organizaciones ambientales y agrupaciones de activistas están convocando a una importante manifestación a realizarse en las afueras del acuario Mundo Marino, ubicado en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú, para denunciar el maltrato de la última orca viva y en cautiverio, Kshamenk, y pedir el cierre inmediato del establecimiento. La protesta será el próximo 28 de octubre, a partir de las 10 horas, en San Clemente del Tuyú. Se destaca que "El reclamo es por la débil salud de Kshamenk, su preocupante deterioro, su notorio letargo, su delgadez extrema y sus 22 horas diarias inerte en un estanque de solo 12 metros de diámetro."