Verdad y LOMLOE

Con la LOMLOE se ha cambiado la enseñanza en Secundaria. Unos nuevos procedimientos para valorar el proceso de aprendizaje se ponen en funcionamiento.



Supone un sistema de calificaciones muy minucioso, que se basa en las diversas competencias, que deben adquirir los alumnos. Por ejemplo, los criterios de evaluación están en relación directa con los indicadores de logro, que son determinados por los profesores, en función de lo que establece el currículo.

Cada alumno y alumna, a través de pruebas escritas y diversos tipos de actividades y a las tareas realizadas en cada asignatura, muestran el nivel de adquisición de las competencias. Este nivel a través de la observación sistemática de los docentes y de las pruebas hechas es calificado, por cada profesor, de acuerdo con rúbricas y de los ya citados indicadores de logro. Se pretende de esta manera que los alumnos estén evaluados, tomando como referencia todas las competencias y analizando el nivel de desempeño en las mismas.

Esto se hace desde análisis objetivos, que toman como modelos o parámetros las destrezas que deben alcanzar. Ejemplos de indicadores de logro de un criterio de evaluación pueden ser: analizar e interpretar la información o buscar de manera segura información adecuada identificando fuentes fiables.

Se determinan bastantes criterios de evaluación, para que se pueda valorar o evaluar acertadamente el grado de adquisición de las competencias específicas, por ejemplo, en el bachillerato. De este modo, la calificación de cada alumno se basa en lo adquirido en relación con cada asignatura. De forma general, se puede decir que un alumno que logra un sobresaliente ha demostrado ser excelente en todas las competencias específicas, a través de exámenes, disertaciones, preguntas de reflexión, argumentaciones y pensamiento crítico. El que logra un suficiente significa que se puede probar que, en su aprendizaje, ha superado los conocimientos básicos de la materia de una manera satisfactoria, pero le falta por desarrollar mucho más distintas competencias, si quiere alcanzar el notable o el sobresaliente.

Es esencial que se entienda que se evalúan todas las competencias, para que sea una calificación equitativa, porque las capacidades de los alumnos no son iguales, en relación con todas las competencias específicas evaluadas. De esta forma, se logra que el proceso de calificación sea preciso y justo, en directa relación y proporción a lo aprendido por cada alumno.

También es cierto que los alumnos que logran calificaciones excelenteses porque se esfuerzan considerablemente y han desarrollado un nivel profundo en la adquisición de las competencias. Esto tiene una equivalencia directa en las notas de los exámenes, en las pruebas orales y en los trabajos de investigación y actividades, así como en la capacidad de elaborar argumentaciones profundas y coherentes sobre los contenidos tratados en las asignaturas.

Las calificaciones, como es lógico y así lo establece la ley educativa, corresponden a los profesores. Lógicamente, si no fuera así, los alumnos podrían intentar presionar a los docentes por el interés en aprobar o por lograr unas calificaciones más altas. Ya que un 60% de la nota media del bachillerato se computa en la EBAU. Al final de cada curso académico existen periodos de reclamación, para que los estudiantes que consideren que han sido evaluados incorrectamente reclamen. Las reclamaciones pueden ser estimadas o desestimadas, aunque lo más frecuente es que sean denegadas y no se cambie la nota final. Es entendible que algunos estudiantes intenten aprobar, desde planteamientos que no responden a lo que se exige de forma objetiva y rigurosa para aprobar u obtener una calificación más alta. Esto que acabo de explicar es la realidad y la verdad y está claro que es demostrable con rúbricas y otros procedimientos de calificación que son indiscutiblemente objetivos.

Lo que es evidente es que el nivel de exigencia en el bachillerato es alto, ya que es una enseñanza voluntaria y prepara para estudios superiores. Ofrece una formación reglada y formal, que capacita para la vida adulta y proporciona una preparación cultural decisiva, que es profunda y extensa. Es lo que un ciudadano puede aspirar a saber, si quiere ampliar más sus conocimientos. Es un saber el que ofrece el bachillerato, en mi opinión, que da las nociones fundamentales de muy diversas materias, con la finalidad de proporcionar saberes generales. Es una cultura y una formación, que abre numerosas vías para la formación permanente a lo largo de la vida y que posibilita la autonomía personal y la capacidad de aprender también por uno mismo.

La LOMLOE ha cambiado la forma de calificar, pero en esencia, las tareas de los profesores siguen siendo parecidas. También es verdad que existe la enseñanza por proyectos y el diseño universal de aprendizaje y que cada vez se usan más las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.