Funambulista invita a Pastora Soler en su nuevo single “Sigo”, una balada que llega para quedarse

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “Sigo”, el nuevo single y videoclip de Funambulista en colaboración con Pastora Soler. Una balada llena de mensajes, sonidos y matices, en la que ambos artistas demuestran una complicidad absoluta y una fortaleza vocal a la altura de muy pocos.



“Sigo” es la unión de dos artistas y amigos que tienen en común el haber labrado una carrera de largo recorrido a base de esfuerzo, constancia y sobre todo de amor a la música. Todo ello queda plasmado en un videoclip sencillo pero que demuestra toda la fuerza del tema.

Funambulista despide con este single un gran año en su carrera y encara un 2024 lleno de proyectos y sorpresas, que culminará con un nuevo trabajo discográfico.

"Sigo”, por Diego Cantero (Funambulista)

"A veces es un buen ejercicio repasarse los sueños, ver si la ilusión y los motivos que llevaron a emprender el camino hacia ellos siguen vigentes. canción habla del por qué después de más de veinte años en la música sigo absolutamente conectado a ella. Todo lo que el camino me enseñó, la gente y las ciudades que conocí, están salpicadas de canciones. Esa vocación que sentí cuando era niño lo cambió todo y me hizo la persona que hoy soy. Me hacía mucha ilusión compartir esta canción con alguien que también hubiera vivido en primera persona lo que cuenta la letra de este tema. Desde el primer momento apareció en mi cabeza su nombre Pastora Soler, una mujer que lleva desde los quince años haciendo de la música su vida, una de las voces que forman parte del imaginario colectivo.

Una de las lecciones que me ha dado este oficio es ver como los artistas más grandes y que más tiempo llevan son los más humildes, así, tras escuchar el tema, me llamó y me dijo: ”por supuesto que sí”. A partir de ahí ha sido un paseo de lo más placentero, ha llevado esta canción a otra dimensión, por eso creo que 'Sigo' ha llegado para quedarse".