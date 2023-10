Recta final del Festival Circuito Bucles

Los últimos días del “Festival Circuito Bucles” concentra diez propuestas para clausurar su XI edición. Un super evento que reunirá a 90 bailarines durante tres horas, el encuentro de programadores, estrenos de piezas y propuestas nuevas de danza contemporánea, un certamen coreográfico de profesionales, así como clases magistrales y coloquios centrarán la recta final hasta el domingo.



Este viernes, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge a las 11:00 horas, la segunda edición del Encuentro de programadores nacionales y autonómicos. Compañías y artistas valencianos darán a conocer su trabajo.

También en el CCCC, a las 12;30 horas, se estrenará la pieza de danza inspirada en el lema del festival ‘Rara avis’, compuesto por cuatro intérpretes. Esta propuesta nos lleva a preguntarnos sobre nuestros orígenes, nuestras relaciones con el ámbito en el cual nacemos, crecemos y nos desarrollamos como parte de la tierra y sus costumbres así como el legado cultural que heredamos de nuestra familia. Está producido por el Festival Circuito Bucles con Jacobo Gómez.

La segunda edición del Certamen Coreográfico Circuito Bucles & Carme’n’Dansa, tendrá lugar a las 17:30 horas en la Sala Carme Teatre. Compuesto por 4 propuestas de calle y 5 propuestas de sala. Una iniciativa dirigida a artistas y compañías profesionales, con el objetivo de secundar y dar visibilidad a la nueva creación coreográfica de la Comunidad Valenciana. El jurado está compuesto por programadores nacionales.

Sábado, el super evento de la danza urbana y contemporánea de Valencia

Con una duración de tres horas, el sábado será el turno para el super evento de danza urbana The Get Down, organizado por Flava Beats de forma ex profesa para el festival. Contará con la participación de más de 90 bailarines, 4 jueces, 2 speakers, 1 rapero, 1DJ, y 2 estrenos de propuestas nacionales. Con inspiración de las primeras jams de la cultura Hip hop de los años 70 en el Bronx, las que inundaron las calles y posteriormente los clubes, esta vez el lugar de celebración será el claustro del Centre del Carme Cultura Contemporània a las 17:30 horas.

También en el CCCC, pero a las 11:30 horas se llevará a cabo un coloquio con bailarines africanos y afrodescendientes de diferentes tipos de bailes de raíz africana que tratará de hacer un repaso y poner el valor la diversidad existente, y cómo han ido cambiando estos bailes.

Domingo, cierre del Festival

El último día del Festival arranca con una clase magistral de danza africana. Yankadi y Makuru es una danza popular típica de la etnia Soussou, una de las tres etnias mayoritarias de la República de Guinea. Una danza de seducción que se suele tocar en boda y otro tipo de celebraciones por la noche a la luz de la noche. Se toca primero Yankadi que es un ritmo más lento y cadencioso, y después el Makuru que es más rápido. Será en el CCCC a las 11:00 horas.

En el mismo CCCC, de 18:00 a 19:00 horas se presentarán tres propuestas de danza contemporánea. En primer lugar, Inés Sybille Vooduness interpretará la propuesta Santa de Sustrato Autónomo. Inspirada en algunas escenas de la vida de la mártir Santa Inés, un viaje poético a través de la obra del vudú haitiano. Seguidamente, Tejido Conectivo & CocinandoDanza representa la pieza Kuzushi. El desequilibrio como estado natural del ser humano. Una propuesta de danza que habla de la compañía, de la amistad, de cómo el ser humano encuentra el equilibrio propio con la ayuda de los otros.

Por último, se presentará la propuesta Otempodiz de la Compañia Erta. Otempodiz es el resultado de un proyecto de intercambio y creación artística bidireccional, que se vertebra a caballo entre Mozambique y Euskadi, gracias al apoyo de la AECID, la residencia artística Sortutakoak (Gipuzkoako Dantzagunea) y el festival Atlantikaldia de Errenteria. Candidata a los Premios Max 2023 por mejor espectáculo y mejor coreografía.

El cierre del festival tendrá lugar en el CCCC a las 19:00 horas con una muestra de la clase abierta participativa de danza africana y música en directo a cargo de los Hermanos Thioune, un grupo de música senegalés, compuesto por algunos de los mejores instrumentistas tradicionales y contemporáneos del país

XI edición

Este año el Festival Cirtuito Bucles tiene como protagonista a la danza africana contemporánea. Bajo el lema “Rara Avis”, aproxima la cultura africana a la ciudad de Valencia con una amplia variedad de expresiones artísticas tanto tradicionales como contemporáneas.

Este año apoyan la iniciativa: la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a través del Centre del Carme Cultura Contemporània, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, la Red AcieloAbierto, Espai LaGranja, la Universitat de València, La Rambleta, La Fundación de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), la Sala Carme Teatre, Espai Inestable, Graners de Creació, y Cajamar.