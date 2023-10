Bras Rodrigo, galardón al mejor evento cultural del año en España

Bras Rodrigo, nació en Perlora (Asturias-España). Músico, compositor y un gran maestro de la música celta. En cada una de sus obras nos brinda una visión profunda de su tierra, sus costumbres y de los orígenes y leyendas celtas, de las cuales es un gran conocedor y entusiasta.

Profesor de gaita en la Escuela Municipal de Música de Corvera (Asturias), fundó la Banda de Gaitas de Corvera, la cual celebra el 25 aniversario desde su fundación en el año 1998. Es importante destacar, que próximamente se llevará a cabo el lanzamiento del que será su tercer álbum con la banda de gaitas.

Sus conciertos han dado la vuelta al mundo, ha colaborado con diversos artistas en diferentes grabaciones discográficas y ya con cuatro álbumes en el mercado: "Xermandía", "A pause in New York" ,"Christmas Pipes" y "Remanecer"; Bras, nos sumerge y envuelve con su música en los más bellos y espectaculares ambientes célticos, y nos hace contemplar de manera íntima los paisajes, tradiciones y la abundante riqueza que alberga la cultura celta y de todos los países integrados en ella. Transmitiendo toda la emoción y el sentimiento hacia su tierra y hacia el mundo celta, Bras Rodrigo no nos deja de sorprender.

Hoy he tenido la gran oportunidad y honor de poder llevar a cabo esta entrevista, donde Bras nos habla un poco de su vida y trayectoria, de su música y sus proyectos musicales, así como del reciente premio que le ha sido concedido al mejor evento cultural y musical de toda España.

Bras cuéntanos, ¿Qué significa la música celta para ti y cómo ha influido en tu vida? La música en general y la música celta en particular significan todo. Desde pequeño me acerqué a la música celta, y con cinco años oí al lado de mi casa una gaita por primera vez, recuerdo que iba de la mano de mi abuelo y dije: " yo quiero tocar eso que está sonando", cuando subimos las escaleras de la escuela donde daban clases de gaita, ahí fue mi primer contacto con la música tradicional, con la música celta, con la gaita, y quedé enamorado, fue un amor a primera vista, a primer oído nunca mejor dicho; y bueno, pues me gusta tanto que se convirtió en modus vivendi.

Yo empecé primero a dar clases de gaita, después fundé la banda de gaitas de Corvera (Asturias-España), y ahora vivo de tocar la música celta, o sea que para mí es un todo y una forma de entender la vida.

¿Qué extrañas de tu infancia? Extraño un poco la inocencia, extraño compañías como la de mi abuelo, que falleció cuando tenía yo ocho años en un accidente de trabajo, extraño un poco los veranos que parecían larguísimos, incluso nos quitábamos el reloj y parecía que se paraba el tiempo, el último día de escuela con las notas: eran unos veranos fantásticos, pero sobre todo la compañía de mi abuelo y la inocencia que tienes cuando eres un niño.

¿Qué te inspira a la hora de componer estas bellas composiciones? El paisaje y el paisanaje asturiano, que voy a decir yo que soy asturiano, tenemos la suerte de tener unos paisajes idílicos, casi de cuento, de fantasía medieval, la gastronomía, el trato de la gente que somos muy amables, muy cordiales, muy hospitalarios.

Me inspiro de sensaciones, como una tormenta, una emoción al ver algo, al oír algo, al enterarme de una noticia buena, de todavía tener fe en la humanidad, sobre todo en los tiempos en los que corremos ahora.

Desgraciadamente parece que nada más que hay malas noticias y guerras por todos los sitios, y me inspiro un poco luego de fuentes de diferentes sentimientos, sensaciones e intento plasmar siempre desde esa óptica algo positivo, que hay que tener fe, que nunca hay que rendirse. Es un poco experiencias personales, paisajes asturianos y de los países celtas, en general, porque también Galicia, Bretaña, Escocia, Irlanda tienen paisajes fantásticos y maravillosos.

Bras, ¿siempre a la búsqueda de los orígenes celtas? Sí, desde pequeño estoy siempre reivindicando los orígenes del celtismo, incluso mi último disco del 2020, "Remanecer", profundiza un poco ahí. Yo siempre reivindicaba que todo el norte de la península ibérica es celta, y resulta que ahora hay un profesor de la Universidad de Oxford que se llama Brian Sykes, que escribió un libro "Las sangre de las Islas", en el libro relata, con análisis de ADN, que los celtas primigenios somos los habitantes del todo el noroeste de la península ibérica, de Asturias, del norte de Portugal, de Transmontes, Galicia, Cantabria, León; y lo descubre con análisis de ADN.

¿Qué cosa dirías que te caracteriza, que es muy tuya? Pues no lo sé, es un poco que me tienen que decir los demás, qué seña de identidad me caracteriza. Yo considero que soy muy perseverante y muy insistente, que tengo fe, que soy cabezón, como decimos aquí en Asturias, tanto para lo bueno como lo malo. Al final si es para lo malo acabo entrando en razón, soy una persona totalmente razonable, aunque al principio parezca lo contrario y sobre todo como dice una de mis canciones que se llama "Cornualia" nunca me rindo, no sé si decía Woody Allen, que el noventa y nueve por ciento del éxito estaba en la insistencia, pues yo soy insistente, soy perseverante.

Cuando miras hacia atrás y ves tus logros y el camino recorrido; ¿Qué sientes? Pues satisfecho y contento, sobre todo porque yo no considero que trabajo, porque hago lo que me gusta, y con más ganas si cabe de seguir hacia delante y seguir persiguiendo el nuevo objetivo que tengamos en mente.

¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido en tu carrera artística hasta ahora? Pues, como comenté antes, que hay que insistir, que nunca hay que rendirse, que por más palos que te pongan en las ruedas, que sigas insistiendo, que te pongas orejeras, y sobre todo que no tengas Plan B, que tengas un Plan A, y que vayas a por él, voy a poner un ejemplo gráfico; si alguien se pone en una cinta de correr y yo en otra y yo tengo un objetivo, pueden pasar dos cosas, que tú bajes de la cinta o dos, que yo muera en el intento. No tengo Plan B.

Háblanos un poco, Bras, de tu álbum Remanecer. "Remanecer" es mi cuarto trabajo, estamos ahora preparando el quinto del cual ya salió un single que se llama "La flor del Biroban", el quinto trabajo será el primero de una trilogía, donde voy a contar un poco mi mundo interior, este álbum saldrá a la luz a principios del 2024, y en Remanecer que salió en el año 2020, fue una mala época porque salió el 14 de marzo, que fue el día del confinamiento, hicimos un poco de promoción como pudimos, teníamos firmados 23 conciertos y se quedaron en dos.

Profundizo en Remanecer, en los orígenes del celtismo, como comenté antes basándome en el libro de "Las sangres de las Islas" de Brian Sykes, y voy contando un poco leyendas celtas, fusionando mi música, incluso con música del norte de África, donde hay leyendas celtas, donde hay una cultura tumular semejante a Asturias. Podemos encontrar desde un Waltz al más puro estilo vienés, hasta una canción pop, una canción rock, pero siempre con el hilo conector del instrumento que es la gaita y de la búsqueda de esos orígenes del celtismo de las antiguas leyendas celtas.

¿Cómo surgió la idea de crear la gaita Led? Primero, quería dar una innovación estética a la gaita y se me ocurrió hacer una gaita transparente con metacrilato, estaba bien, llamaba un poco la atención, pero solo dos minutos. Luego se me ocurrió ¿Qué pasaría si le pongo luces LED?

Empezamos poniendo una luz LED, luego con luces que cambiaran de color, y luego fuimos haciendo pruebas hasta que quedó una gaita que funciona totalmente autónoma, con una batería que tiene luces LED que van cambiando de color e incluso puedes con una aplicación del móvil que las luces vayan cambiando al ritmo de la melodía y con la intensidad del sonido, es algo muy llamativo, parece que el gaitero está tocando en el aire sobre un haz de luz.



Bras, cuéntanos acerca de cómo fue la preparación y organización del desfile de San Patricio en Madrid. Fue una historia muy guapa. Yo fui a tocar, por primera vez, con mi banda de Corvera al desfile de San Patricio en Nueva York en el 2005, y a los irlandeses les gustó mucho, y entonces me dijeron; queremos que haya siempre bandas asturianas o gallegas en el desfile. Me nombraron coordinador ejecutivo para Europa del Desfile de San Patricio de Nueva York, como Europa es muy grande, me centré en llevar bandas de aquí y estuve desde el año 2006 al 2017.

Luego en 2019 fuimos a Boston, allí hubo un desfile muy grande con muchísima gente, Boston es una ciudad irlandesa según llegas, hay una bandera de Irlanda muy grande, el símbolo de Boston es un trébol, su equipo de baloncesto se llama los Celtics, entonces a partir de ahí comencé a pensar en hacer un desfile de San Patricio en Madrid.

Y desde que conocí a mi manager en el 2018, Belén Palencia, comenzamos a hablar del tema y fueron dos años de arduos trabajos, hasta que al fin se pudo hacer y nos dieron la autorización.

En realidad, hasta que no das con la persona idónea que le guste el proyecto, es una travesía en el desierto, pero cuarenta y dos días antes del día de San Patricio, nos dieron el ok. Fuimos a contrarreloj y en verdad fue un éxito total. La idea que teníamos era hacer el desfile en la Gran Vía, en la primera calle comercial madrileña, pero el ayuntamiento nos comentó que para ser el primer año, era un proyecto muy ambicioso, Hicimos un recorrido un poco alternativo, sobre todo porque no hay cortes de tráfico, salimos de la Plaza Mayor, bajamos por la calle Bordadores hasta conectar con Arenal, que es la que baja del Sol y es peatonal, luego por el Teatro Real hasta el Palacio Real, la calle Bailén y ahí finalizaba.

La previsión era de cinco mil personas, además era el puente de San José el 18 de marzo, fue un éxito total, hubo más de cincuenta mil personas, el desfile que iba a durar media hora, debido a la gente duró hora y media. Todo el mundo quedó encantado.

Ahora estamos preparando el segundo desfile de San Patricio en Madrid que será el sábado 16 de marzo del 2024. Va a estar englobado en los actos de lo que es el San Patricio Madrid Fest, que así se llamó este año, habrá algún evento deportivo, por supuesto un concierto, el desfile como plato fuerte y alguna sorpresa más.

Con este desfile habéis conseguido el premio al mejor evento cultural del año en España ¿Cómo te sientes? Muy contento, hubo una gala en el Palacio Vista Alegre, había cuatrocientas y pico de candidaturas, llegamos a la final a tres, una era Sony Music con la gira de C. Tangana y la otra era la Orquesta de la Música del Reciclaje de Ecoembes, y la otra éramos nosotros, y bueno contentísimos por haber ganado el primer premio. Estamos muy contentos, sobre todo que haya gustado y bueno que te premien, es siempre un reconocimiento al trabajo, yo creo bien hecho, o sea que encantados de la vida.

¿Habrá posibilidades de que este mismo evento tenga lugar en otras ciudades de España o fuera de ella? Si yo creo que sí, mismamente estamos teniendo conversaciones con el ayuntamiento de Lisboa (Portugal), ellos también quieren hacer un desfile de San Patricio, no sabemos si va a hacer el 17 de marzo del 2024, el mismo día de San Patricio, o la semana siguiente.

¿Cómo es tu día a día? Yo hago bastante deporte, camino mucho entre diez mil y quince mil pasos, y entre tres y cuatro días a la semana voy al gimnasio, y luego quitando las clases que doy los lunes y los viernes, soy en lo demás un poco anárquico.

Compongo bastante, antes llevaba conmigo un trozo de papel y un lápiz, ahora casi con estos móviles modernos, llevo si siempre conmigo una flauta, si me sale algo lo grabo con el teléfono y luego cuando llego a casa voy ordenando un poco, escribiendo en partitura lo que me gusta, básicamente sería eso. También tengo muchos viajes, sobre todo por los conciertos de la gira con Imperio Celta y ahora con la preparación del desfile de San Patricio de Madrid, la verdad que no nos aburrimos. De rutina, tengo poco, me gusta improvisar dentro de lo que me gusta hacer.

¿Cual es tu mayor desafío? Casi que tengo dos, el primero hacer una gran gira con mi espectáculo a nivel mundial y el segundo hacer el desfile de San Patricio de Madrid, el más multitudinario en cuánto público de Europa.

¿Cómo equilibras tu vida personal y profesional? Cómo hago lo que me gusta, se mezcla toda la vida profesional y la personal, estoy rodeado de amigos porque el equipo de la gira de Imperio Celta somos amigos, somos siete músicos, incluso tengo familia que viene conmigo, mi manager y yo somos muy buenos amigos, así que se entremezcla un poco todo. Lo llevo muy bien.

Muchísimas gracias Bras por concederme esta entrevista y por poner a nuestro alcance el fascinante sonido de todo un imperio celta a través de tu música.