Técnicas y consejos para combatir el encrespamiento

En el ecommerce europeo, las devoluciones son un gran problema. El último informe Insights IF lastmile reflejaba que entre el 41% y el 81,7% de las devoluciones de moda se deben a problemas de tallaje. Estos datos ponen de manifiesto la frustración del consumidor, que no entiende cómo su talla habitual puede variar tanto de una marca a otra. Y es que, el problema de las tallas va mucho más allá de no poder ver, tocar o probarnos unos pantalones cuando compramos online.