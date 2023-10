GerHogar se expande como franquicia de cuidado de personas mayores

Diariamente son numerosas las personas mayores y/o dependientes que reciben una atención sociosanitaria domiciliaria. ¿Sabías que en muchos casos es GerHogar la empresa que se encarga de prestar dicho servicio? En efecto, puesto que se trata de un referente del sector en Castilla y León. Tras cosechar un gran éxito en dicha CCAA, recientemente ha iniciado un plan de expansión como franquicia de cuidado de personas mayores.

Una muy buena oportunidad para emprender

Rubén Tejada Gallego, el director jurídico que también es el responsable de la expansión de GerHogar, ha hecho las siguientes declaraciones: “Después del contrastado prestigio y éxito en Castilla y León, iniciamos un proceso de expansión a través del sistema de franquicias para que toda aquella persona interesada en este creciente negocio de la asistencia domiciliaria pueda contar con el respaldo y el know how de GerHogar para emprender su propio negocio, tal como se ha empezado a hacer en la ciudad de Córdoba.”

A su vez, también afirma que es una oportunidad idónea para aquellas personas que tienen en mente la idea de emprender: “Supone una oportunidad de contar con todo el apoyo del equipo multidisciplinar de la empresa que ya ha ayudado a miles de familias y que ahora comienza su expansión geográfica para brindar ayuda a familias de todos los territorios de la península”.

Hasta ahora, GerHogar estaba muy presente en Castilla y León, pero recientemente ha dado el paso de ofrecer sus servicios en Córdoba. Las previsiones son muy halagüeñas, lo cual no sorprende teniendo en cuenta las características de esta empresa especializada en atención sociosanitaria domiciliaria.

Empresa familiar que ofrece un servicio de gran calidad

Tras la apertura de la primera franquicia en Córdoba, este plan de expansión empieza a dar sus frutos, los cuales irán a más haciendo acto de presencia en otros puntos clave del territorio nacional. No es de extrañar que cada vez más emprendedores se fijen en esta posibilidad para poner en marcha su negocio. Y es que hay varios aspectos que distinguen a GerHogar de otras alternativas similares, empezando por el hecho de tratarse de una empresa familiar. Es decir, no estamos ante una multinacional.

Con una amplia experiencia que dio comienzo en el año 2014, GerHogar ha logrado distinguirse ofreciendo un trato cercano, amable, personalizado y muy servicial. Es por este motivo que las personas mayores viven una especie de segunda juventud de la mejor manera posible, es decir, en sus propios domicilios.

Aunque hay casos en los que prefieren estar en un centro residencial, la gran mayoría de ancianos se decantan por recibir los cuidados en casa, con todo lo positivo que esto conlleva. GerHogar, con su equipo multidisciplinar, proporciona a nuestros mayores todo aquello que necesitan.

Las personas de avanzada edad no son las únicas que se benefician de un servicio como este. Por si fuera poco, las familias también lo hacen, ya que pasan a disfrutar de una gran flexibilidad.

Ante unas características tan buenas, tal vez creas que el precio a pagar es muy elevado, pero nada más lejos de la realidad. Sin que suponga una renuncia a la alta calidad, factor en el que profundizaremos a continuación, GerHogar plantea unos precios más que razonables teniendo en cuenta el excelente resultado obtenido: el bienestar de las personas de avanzada edad mejora sustancialmente.

Una metodología de trabajo propia que es muy beneficiosa

GerHogar destaca tanto por ser viable a nivel económico como por su gran calidad, la cual viene dada en gran medida por contar con una metodología de trabajo propia.

Es reseñable que este método ha acabado registrándose como propiedad intelectual de la empresa GerHogar, factor que da a entender la importancia que adquiere. Básicamente consiste en poner a la persona en el centro de unos cuidados integrales que parten de un núcleo sanitario: del equipo fundador de GerHogar forman parte especialistas en gerontología de distintas disciplinas sanitarias.

Así pues, el servicio ofrecido por GerHogar abarca todas las necesidades sociales que pueda requerir la persona atendida, así como su propia familia, la cual pasa a disfrutar de una tranquilidad total al saber que su ser querido está en las mejores manos posibles.

Hay que decir que, por desgracia, en el sector de la atención sociosanitaria domiciliaria existen muchos fraudes. GerHogar, por el contrario, se toma muy en serio la lucha contra este tipo de engaños. De hecho, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad que adquiere una gran relevancia en un ámbito como el recientemente mencionado.



En definitiva, GerHogar cuenta con todas las bases necesarias para labrarse un nombre lejos de la Comunidad Autónoma en la que ya ha cosechado un gran éxito: Castilla y León. Córdoba es la primera parada de su expansión, pero se irán abriendo más franquicias en el resto de España para que cualquier persona mayor pueda recibir una atención sociosanitaria domiciliaria de gran calidad.