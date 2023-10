18 negocios de la Comunitat Valenciana son distinguidos por su compromiso con la innovación y la digitalización

Estos reconocimientos a "e-líderes" serán entregados en la VI edición de RETAIL future, el foro de las tendencias para el pequeño comercio y la artesanía, que se celebra en CaixaForum València el 31 de octubre La sexta edición de RETAIL future no solo pretende aportar conocimiento estratégico a los empresarios que asistan a la cita del próximo 31 de octubre en CaixaForum, también volverá a ser el escenario donde reconocer a los pequeños negocios que, por su evolución, son referentes en innovación y adaptación al cambio dentro del variado panorama del retail valenciano. Por ello, durante la jornada se entregarán los reconocimientos a e-líderes 2023 para resaltar el gran desempeño en esta área de empresas de Valencia, Castellón y Alicante.

La innovación es una competencia que cada vez más negocios deben adquirir para adaptarse al comercio del futuro, que ya es el presente. Dada la transversalidad de este fenómeno, los negocios destacados en esta sexta edición de RETAIL future abarcan sectores de todo tipo. La organización de RETAIL future ha seleccionado empresas por adoptar estrategias de digitalización al contexto actual, incorporando elementos innovadores y/o transformando sus negocios hacia modelos más responsables y sostenibles.

Los establecimientos seleccionados para estas distinciones son: Ensedarte, tienda de arte en seda pintada a mano; a Candela en Rama, marca de joyería artesanal, totalmente personal y entregada al comercio de proximidad; Trufas Martínez, artesanos del chocolate con un sinfín de dulces productos adquiribles en hasta tres establecimientos en la ciudad. La Parada de las Especias, establecimiento ubicado en el Mercado Central de València desde su misma inauguración, recibirá también su reconocimiento tras más de 125 años innovando y vendiendo todo tipo de especias. Le siguen Saratoga yDomani, boutique de moda y complementos próxima al Mercado de Colón y Utopick, tienda de chocolates artesanos donde entienden el cacao desde prismas tanto puristas como creativos. La Tahona del Abuelo, cadena de panaderías artesanales con tres puestos en València y 130 años a sus espaldas; Sport and Trend, marca que viste y equipa a los deportistas de Aldaia y alrededores; desde Catarroja, Núvols de Regals, especialistas en todo tipo de regalos originales; Megamobiliario, empresa familiar de Silla que arrancó "sin apenas medios" a fabricar sus propios muebles en los 80, firma también vinculada al Centro de Artesanía y La Tienda Home, E-commerce líder en venta de productos de descanso, pioneros del ecommerce desde 2003.

Desde Alicante llegan Trendsplant, marca y tienda de ropa con la sostenibilidad, el diseño y la ciudad de Alicante como principales valores; Carnicería Ramón, abierta desde 1932 y que, paralelamente a la venta de productos cárnicos, lleva más de 260 videos subidos a YouTube con la misión de dejar un archivo digital de su labor casi centenaria y Timpers, fabricante de zapatillas con una marcada visión social y de inclusión. Alcoy cuenta con su propio representante en estos galardones: Tutto Piccolo, marca de moda infantil asentada en el corazón de la ciudad con prendas adaptadas a todo tipo de temporadas. Cierra la lista Raúl Asencio, pastelerías locales de Aspe ligadas al Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana y que brillan, sobre todo por la elaboración de sus panettones artesanales.

En la provincia de Castellón destacan El Món d’Ausiàs, un reconocido comercio urbano de Villareal dedicado a la venta de libros y juegos educativos. De hecho, ya ha sido galardonado por su labor en otras ocasiones. Iata-Espardenyes, colaboradora del Centro de Artesanía, cierra el elenco de comercios reconocidos gracias a su desempeño en la fabricación de alpargatas y ‘espardenyes’ 100% orgánicas y ‘made in Morella’.

RETAIL future, pretende ser un escaparate para visibilizar y distinguir a empresas de comercio y artesanía que están comprometidas con la transformación digital y la innovación en distintas áreas, incluida la sostenibilidad o la responsabilidad social. Empresas que destacan por alguna buena práctica en sus negocios. Y, sobre todo, quiere reconocer a las personas que hay detrás de los negocios y su compromiso e interés por mejorar y transformar el sector. Durante el evento, además de recoger estos reconocimientos, se podrán ver vídeos con sus testimonios, que se realizan en el marco de esta iniciativa y que se difunden a través del portal de recursos www.retaildigital.es