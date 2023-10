Guerras, pueblos y España sumisa

Hay guerras de dominación, hay guerras de terrorismo, hay pueblos bombardeados, hay pueblos asesinados. Hay potencias muy armadas y hay pueblos desarmados. Y hay una España atada a la maquinaria bélica de Estados Unidos.



Guerras

Israel. Sus palabras. Su presidente, Isaac Herzog, responsabiliza a toda la población de la Franja de Gaza -hombres, mujeres, ancianos y niños- del ataque terrorista perpetrado por Hamás que ha dejado más de 1.300 muertos en Israel; y justifica los indiscriminados bombardeos del enclave que están destruyendo la infraestructura civil y ya han causado 1.300 muertos.

Estados Unidos. Sus palabras. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha garantizado al presidente israelí, Isaac Herzog, en Tel Aviv, que Israel ganará la guerra contra Hamás gracias a la ayuda estadounidense.

Métodos de guerra israelíes. Ordenar un éxodo imposible mientras siguen los bombardeos. El ejército israelí ha dado un ultimátum a la población del norte de Franja, para que se desplazaran al sur, antes de que lo invada el territorio sitiado, al que ha cortado todo acceso a agua, alimentos y luz eléctrica.

Hamas. Sus palabras. Afirma que la operación de la ruptura de la cárcel de Gaza va a disparar a niveles nunca vistos la sensación de fragilidad y terror de los israelíes, aunque esté conllevando un coste muy elevado. Porque si la sociedad israelí no paga un precio en miedo y es obligada, no renunciará a su supremacismo.

Métodos terroristas de Hamas. Consciente de que sus cohetes no pueden derrotar militarmente al ejército israelí, ha atacado a su población civil para que los propios israelíes sufran lo que Hamas cree que no van a soportar.

Pueblos

Pueblo israelí. Su sufrimiento. Cuatro de cada cinco judíos israelíes creen que el gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu son los culpables de la infiltración masiva de terroristas de Hamas en Israel y la masacre que provocaron en la que han muerto más de 1.300 israelíes. Los familiares de los israelíes secuestrados se han concentrado en Bruselas para pedir a los líderes europeos que influyan y garanticen la liberación inmediata de sus seres queridos.

Pueblo gazatí. Su sufrimiento. La crueldad del ejército israelí se manifiesta en tantas y tantas salvajadas contra la población civil en Gaza. A la que añade el sadismo del “si te quedas te mato, si te vas también te mato”. Por ejemplo, un remolque de un camión lleno de civiles gazatíes, que tratan de escapar hacia el sur de la Franja dentro de un convoy, es destruido por un ataque aéreo israelí. No es un proyectil lanzado a ciegas, el piloto tiene un blanco al que apunta; son 70 muertos y 200 heridos. Un instante, otro genocidio.

No a la guerra, sí a los pueblos

El papa Francisco ha pedido que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de la Franja de Gaza y ha insistido en la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamás.

Un colectivo de militares españoles por la paz ha publicado un comunicado en el que afirma que es necesario y urgente parar la guerra. Declaran su firme apoyo a la causa del pueblo palestino, expulsado de sus tierras y masacrado a lo largo de décadas por el Estado de Israel. Y con la misma energía, reprueban la barbarie de Hamás.

El ejército español está allí

Allí, hay unos 600 cascos azules españoles de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul), en medio de los enfrentamientos violentos que ya se han empezado a producir entre Israel y Hezbolá, aliado de Hamas. Y, para mayor inri, un español, el general Aroldo Lázaro Sáenz, es el jefe de la misión internacional de la ONU. Esperemos que no tengan que ir a los refugios. Para los intereses de nuestro país, la situación es extremadamente compleja y grave.

Pero España tiene un problema

En los últimos cinco años se ha dado un salto en el aumento de la presencia militar estadounidense y de la integración militar en la OTAN, todo ello, bajo un gobierno que se reclama de izquierdas. Pero de esta dependencia militar apenas se habla en los medios, y está excluido del debate político en unos momentos cada vez más convulsos de la situación internacional.

Romper el silencio

El gobierno busca atajos para excluir los asuntos militares relacionados con Estados Unidos de los asuntos del Congreso. No se mencionan en las campañas electorales. Ni se cuestionan, ni se les presta atención en los debates del Parlamento, incluso por partidos de izquierda que dicen estar en contra o tener diferencias. Y sin embargo tienen implicaciones vitales para nuestro país, relacionadas con la dependencia y el dominio que la superpotencia estadounidense tiene sobre nuestro país, con implicaciones no solo militares sino también políticas, económicas y sociales. Romper el silencio es cada vez más urgente.

Las ataduras crecientes

La integración militar en la OTAN y la presencia militar de EEUU en España se ha incrementado significativamente durante los cinco años de Pedro Sánchez al frente del gobierno. ¿Pero en qué ha aumentado la integración militar en los últimos cinco años?

Incremento de la participación en misiones internacionales de la OTAN. Nuevas misiones en los últimos 5 años. Policía Aérea reforzada en el flanco oriental de Europa (Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia). La NMI (NATO Mission Irak). Refuerzo de la misión de Policía Aérea del Báltico, con la instalación de baterías de misiles NASAMS en Estonia y Letonia. Refuerzo de la misión Presencia Reforzada Avanzada en Letonia. Desarrollo de los Grupos Navales Permanentes de la OTAN.

Se ha iniciado el camino para duplicar el gasto en Defensa hasta el 2% exigido por EEUU. Y se amplía su presencia militar en la Base Naval de Rota (Cádiz), como parte del “escudo antimisiles”.