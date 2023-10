El año más cálido jamás registrado podría ser 2023

El proyecto Flora iberica, que desde su creación a finales de 1979 fue impulsado y dirigido por el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), acaba de recibir la medalla de plata concedida por la Organización para la Investigación Fitotaxonómica del Área Mediterránea (en inglés OPTIMA: Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area).